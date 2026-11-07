"Сначала надо выжать технологию". Лукашенко о мясном животноводстве и рентабельности

7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут развивать мясное направление в животноводстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Шкловском районе во время посещения сельхозпредприятия "Говяды-агро", передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства поинтересовался в хозяйстве, что сейчас с ценами на мясо, не убыточно ли именно мясное направление в производстве. Президенту доложили, что рентабельность на молоке, безусловно, выше - доходит до 80%. А вот на мясе только до 5%.





В этих цифрах, безусловно, есть еще и нюансы бухгалтерского учета, ведь можно по-разному относить те или иные затраты в хозяйстве, но Александр Лукашенко ориентирует на главное - чтобы не свели на нет разведение и откорм мясных пород КРС.





"Меня интересует, выгодно ли заниматься в целом мясом. Меня волнуют цены: быка завез на мясокомбинат - деньги получил", - сказал глава государства.





Президенту доложили, что мясное направление, безусловно, выгодно, если все организовать по технологии и ежедневно получать высокие привесы. Есть спрос на эту продукцию и за рубежом.