"Сначала надо выжать технологию". Лукашенко о мясном животноводстве и рентабельности

7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут развивать мясное направление в животноводстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Шкловском районе во время посещения сельхозпредприятия "Говяды-агро", передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства поинтересовался в хозяйстве, что сейчас с ценами на мясо, не убыточно ли именно мясное направление в производстве. Президенту доложили, что рентабельность на молоке, безусловно, выше - доходит до 80%. А вот на мясе только до 5%.
В этих цифрах, безусловно, есть еще и нюансы бухгалтерского учета, ведь можно по-разному относить те или иные затраты в хозяйстве, но Александр Лукашенко ориентирует на главное - чтобы не свели на нет разведение и откорм мясных пород КРС.
"Меня интересует, выгодно ли заниматься в целом мясом. Меня волнуют цены: быка завез на мясокомбинат - деньги получил", - сказал глава государства.
Президенту доложили, что мясное направление, безусловно, выгодно, если все организовать по технологии и ежедневно получать высокие привесы. Есть спрос на эту продукцию и за рубежом.
"Выгодно, не выгодно - мясом мы будем заниматься, потому что люди хотят не только молока, но и мясных продуктов", - подчеркнул глава государства.
Закупочные цены на мясо в Беларуси растут, но этот процесс находится под контролем, чтобы не допустить скачкообразного роста.
"Это недопустимо и невозможно, это не наша политика - в один момент поднять цены на говядину. Этого не будет", - сказал глава государства.
"Сначала надо выжать технологию, которая отразится на привесах. Поэтому давайте будем снижать себестоимость и больше получать прибыли. Тогда в процентах будет нормальная рентабельность. Мы не можем все время поднимать цены. Это все контролируемо. Да, где-то будет прирост. Но надо обеспечить рост зарплаты, чтобы люди не обижались", - заявил Александр Лукашенко.
К слову, в части обеспечения заработной платы ситуация в стране вполне благоприятная, в отличие от многих других государств мира. Реальная зарплата в Беларуси за прошлый год выросла на 9%, в этом году - на 7%.
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