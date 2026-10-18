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Смелый эксперимент, северная стратегия, учеба для военных и народное ополчение. Итоги недели Президента

Опубликовано:

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Президент
18 октября 2026, 15:00

Смелый эксперимент, северная стратегия, учеба для военных и народное ополчение. Итоги недели Президента

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район
Александр Лукашенко во время совещания по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД
Александр Лукашенко во время совещания по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД
Александр Лукашенко во время совещания по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД
Александр Лукашенко во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из отрядов народного ополчения в Верхнедвинском районе
Александр Лукашенко во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из отрядов народного ополчения в Верхнедвинском районе
Александр Лукашенко во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из отрядов народного ополчения в Верхнедвинском районе
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Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.
Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
Начнем с главного - тех, кто дарит жизнь. Александр Лукашенко на неделе поздравил белорусских женщин с Днем матери, пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими.

Большую часть рабочей недели глава государства уделил работе в регионах. В понедельник Минском районе Александр Лукашенко ознакомился с первым этапом эксперимента по повышению плодородия бедных почв с использованием нестандартного удобрения - отходов калийного производства. Если все пойдет удачно, в перспективе можно будет заодно избавиться от скопившихся вокруг Солигорска терриконов.
В четверг и пятницу Президент работал в Верхнедвинском районе Витебской области. В центре внимания были развитие сельского хозяйства и сферы туризма. По этим направлениям здесь с участием частного бизнеса уже реализуется ряд успешных проектов. Александр Лукашенко пообещал необходимую поддержку для дальнейшего развития. Но главное - Президент требует выработать четкую стратегию развития всего севера Витебской области. Кстати, в субботу в Витебской области провели областной фестиваль-ярмарку "Дажынкi". Глава государства поздравил участников и гостей праздника, отметив, что аграрии региона в этом году вырастили и убрали достойный урожай.
Еще одна важная тема во время посещения Верхнедвинского района - развитие сети отрядов народного ополчения. Президент посетил учебно-тренировочные занятия одного из таких отрядов и объяснил, зачем они нужны на базе каждого сельсовета.

До этого на военную тематику говорили во Дворце Независимости во вторник на совещании с руководством силовых структур. Рассмотрели итоги проверки одной из бригад внутренних войск. Александр Лукашенко еще раз заверил, что Беларусь не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении соседей, но должна обеспечить боеспособность и высокий уровень подготовки всех вооруженных сил.

Во время упомянутых выше мероприятий и общения с журналистами Александр Лукашенко прокомментировал ряд международных тем. Одна из них - протесты школьников во Франции и жесткая реакция них со стороны властей. Президент заявил, что не аплодирует происходящему, но напомнил французам о двойных стандартах в оценке происходящего у них в стране и в Беларуси в 2020 году.

Президент призвал даже в нынешней сложной обстановке стараться выстраивать сотрудничество с западными соседями, а не смотреть друг на друга через прицел.

Правда, для такого сотрудничества нужно желание обеих сторон. Пока же чаще приходится реагировать на кампанию в западных СМИ о мнимой военной угрозе со стороны России и Беларуси. Такие утверждения Александр Лукашенко назвал полной глупостью, а заодно дезавуировал обвинения Латвии в проникновении на ее территорию вооруженной группы из Беларуси.

Высказался Александр Лукашенко и по украинской тематике. Он рассчитывает, что мир будет достигнут если не в этом, то в следующем году. Президент также прокомментировал дискуссии вокруг возможности проведения в Украине президентских выборов. Не отрицая необходимости такого шага, Александр Лукашенко заявил, что Президенту США Дональду Трампу в данном случае не следует диктовать, кому быть Президентом Украины.
На неделе Президент произвел кадровые назначения в армии.

Подписаны также документы, которые касаются создания единого реестра экспедиторов, организации воздушного сообщения с Мальдивами.

С профессиональным праздником Президент поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности.

Глава государства также поздравил работников и ветеранов "ВОЛАТАВТО" с 35-летием со дня образования предприятия и отметил его вклад в укрепление обороноспособности и суверенитета Беларуси.

Поздравления за рубеж по различным поводам были направлены лидерам и народам Испании, Экваториальной Гвинеи и Индонезии

Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения школы в Пешаваре.

Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, отметив его богатый управленческий опыт и активное участие в судьбе ЕАЭС.

Президент поздравил с 55-летием летчика-космонавта, Героя Российской Федерации и уроженца Беларуси Олега Новицкого. В поздравлении подчеркивается, что его жизненный путь - это образец высокого профессионализма, преданности авиации и космонавтике.

СВЕРНУТЬ ГОРЫ. Как в Беларуси хотят повысить плодородие почв

Президент 12 октября совершил рабочую поездку в Минский район, где ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. В данном случае стоит задача одним выстрелом убить сразу двух зайцев.
Александр Лукашенко давно раздумывал над тем, что делать с отходами от калийного производства, которые за несколько десятилетий образовали возле Солигорска рукотворные горные цепи - терриконы, состоящие из глинисто-солевых шламов. И некоторое время назад Президент предложил провести эксперимент, удобрив бедные почвы этими шламами. Не сказать, что само по себе это высокоэффективное удобрение, но в шламах в определенной концентрации все-таки содержатся остатки полезного для растений калия. А если еще добавить органические удобрения, то эффект однозначно будет. Плюс ко всему глина, разбавив песчаные почвы, способна улучшить их структуру, способствовать задержанию влаги.
Инновационный подход протестировали под Минском на землях агрокомбината "Дзержинский". Опытное поле, на котором посеяли кукурузу, разделили на шесть участков. Внесли удобрения, включая шламы, в разных пропорциях. А одну часть поля вообще не удобряли, чтобы сравнить полученный эффект.

Оценить полученный результат Александр Лукашенко приехал лично. "Я прочитал доклад ученых. Они наблюдали (растения. - Прим. БЕЛТА) в разных фазах роста и созревания. Что я вижу: там, где мы внесли эти отходы калийного производства с органикой и даже с торфом, результат лучше, чем там, где мы не вносили. Значит, эти отходы дают результат. Значит, там есть полезные вещества для растений", - констатировал он.
Эксперимент решили продолжать еще на протяжении как минимум двух последующих лет, чтобы оценить состояние почвы в динамике, посмотреть, как шламы будут влиять на урожайность других культур. В будущем году засеют несколько гектар, где внесут исключительно шлам без добавления органики.
"Мне нужен ответ на вопрос, что будем делать с этими отходами вокруг Солигорска. Мы должны провести эксперимент, чтобы четко дать ответ на вопрос, что делать с этими шламами. То, что органика даст хороший результат, мы это уже знаем. Но органики не хватает. Если это даст хороший результат, примерно как органика, тогда будем развозить эти горы и вносить там, где в основном пески", - сказал Президент.
Александр Лукашенко во время рабочей поездки также подробно расспросил гендиректора агрокомбината "Дзержинский" Владимира Лукьянова о перспективах развития предприятия. Например, этому крупному агропромышленному холдингу недавно передали в управление Оршанский мясоконсервный комбинат. Там будет проведена реконструкция, что позволит нарастить объемы выпускаемой продукции, включая детское питание. 

"Ни в коем случае не снижай качество. Качество все равно возьмет свое. Люди хотят качественный товар, особенно продукты питания", - предупредил Президент.
Кроме того, на Оршанском мясоконсервном комбинате построят цех по выпуску влажных кормов для домашних животных в пауч-пакетах. Работы по возведению цеха планируется начать весной 2027 года. На его базе планируется также поставить параллельную линию по выпуску сухих кормов. Потенциал для импортозамещения приличный, ведь ежегодно в Беларусь ввозятся корма для домашних животных на сумму порядка $150-200 млн.

Главе государства также было подробно доложено о развитии сырьевой базы агрокомбината "Дзержинский" (в частности, крупного рогатого скота и птицы) для дальнейшей загрузки мощностей предприятий.

Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. В нынешнем году в хозяйствах по всей стране уже построено более 500 профилакториев для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа.

ГОТОВНОСТЬ №1. Зачем нужны регулярные проверки в силовом блоке

Александр Лукашенко 13 октября собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД.
Это один из этапов аналогичных проверок силовых структур страны в целом. Например, в начале года комплексно оценили боеготовность в Вооруженных Силах. О цели подобных мероприятий Президент говорил уже не раз - это учеба войск в обстановке, приближенной к реальной боевой, чтобы выявить все слабые стороны и внести необходимые коррективы в подготовку. При этом учитывается опыт современных конфликтов в мире, и в первую очередь специальной военной операции.
"Что мы хотели увидеть в результате этих проверок? Во-первых, способность приведения соединения, в том числе внутренних войск, в полную боеготовность в установленные сроки. Во-вторых, готовность воинского формирования к действиям по предназначению, уровень обученности военнослужащих к выполнению поставленных перед ними задач, - заявил Александр Лукашенко. - И третье, главное: сможем ли мы своевременно и адекватно отреагировать на любую ситуацию, угрожающую национальной безопасности".
Говоря словами Президента, Беларусь готовится к войне, чтобы ее избежать. Хотя в ряде западных СМИ периодически разгоняется тезис о неких агрессивных устремлениях России и Беларуси. "Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время в СМИ наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии как минимум, возможно, на Польшу с территории Беларуси и вместе с Беларусью, - заявил Александр Лукашенко. - Второе направление их критики так называемой в отношении Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. Это - глупость полная".
Впрочем, порой таким образом отдельные страны просто пытаются выбить финансирование на свои собственные военные "хотелки", о чем Президент рассказал на примере Латвии. А за строительство забора на границе с Беларусью Александр Лукашенко и вовсе поблагодарил западных "стратегов"
Переходя к основной теме, Александр Лукашенко предложил участникам совещания разобрать вскрытые во время проверок проблемные вопросы без прикрас и теоретизирования, а также определить меры по их устранению. Президент обратил внимание на то, что в нынешних непростых условиях и обстановке вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно.

"Не стану скрывать от своих возможных соперников в будущем конфликте, - не дай бог, конечно, - но министру обороны я постоянно напоминаю о том, что сегодня в стране должны быть определены точки, куда мгновенно, в течение суток (а нам логистика позволяет в Беларуси это сделать) выйдут Вооруженные Силы и эти точки займут. Укрепрайоны, как у нас их называли. Их определенное количество на западной границе. Каждую точку военнослужащий должен знать, особенно тот, кого мы будем призывать из запаса", - сказал глава государства.
"Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны, известны. Но нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно, - заявил Александр Лукашенко. - Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия".

Президент обратил внимание, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Более того, начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. "Как это называют сейчас там - ядерного щита Европы. Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый", - заметил белорусский лидер.

Беларусь в таких жестких условиях продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. И проведение проверок в силовых структурах - неотъемлемая и логичная часть этой работы.
СТРАТЕГИЯ РОСТА. Какие перспективы Лукашенко очертил для северных районов Витебской области

Глава государства 15 октября во время рабочей поездки в Верхнедвинский район Витебской области ознакомился с современным проектом в области мясного животноводства. Именно это направление перспективно для севера Беларуси с учетом природно-климатических условий.

Но речь не об отдельно взятом, пусть и успешном проекте. Александр Лукашенко поставил вопрос шире - что в принципе делать с северными территориями Витебской области: "Что будем здесь делать? Браслав, Миоры, Верхнедвинск, Россоны. Север Беларуси. Какая стратегия?"
Президент высказал местному руководству изрядную долю критики по поводу уровня хозяйствования на этих землях. Местный климат и зона критического земледелия не прощают расхлябанности. Как сказал Александр Лукашенко, в короткий сезон надо работать по 40 часов в сутки, чтобы получить результат. "Безобразная работа на этом участке. Земля не вспахана. Кукуруза, которая стоит в болоте (речь о состоянии полей после обильных осадков. - Прим. БЕЛТА), я не знаю, как вы ее будете убирать. Трактор дороже, чем та кукуруза, которую вы уберете когда-то, - обратил Александр Лукашенко внимание на явные недоработки. - Разговоров быть не может. Здесь должна быть военная жесточайшая дисциплина. Но и людям заплатить надо, если они работают".
"Только такая стратегия. Другой стратегии я не вижу. Погибнет этот край, если это не сделаем", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко ориентирует при всех сложностях работать в северных районах так, чтобы можно было кормиться с этой земли. Кроме сельскохозяйственных угодий, один из главных ресурсов здесь - лес. Это не только сырье для деревообработки, но и туристический, рекреационный потенциал. Главная задача - чтобы местное население жило нормально.
В реализации задачи по развитию этих территорий Александр Лукашенко видит роль и частного бизнеса. Владельцем животноводческого предприятия "Красный Бор Агро" в Верхнедвинском районе, где побывал глава государства, является бизнесмен Николай Воробей. Президент еще до приезда внимательно изучил карту района и определил те земли, которые можно предложить эффективному частнику под развитие производства. Здесь уже приступили к строительству первого молочно-товарного комплекса. Возведение второго начнут весной. "Дальше - племенное животноводство. Есть планы. Будем инвестировать в развитие этого региона. Здесь живут прекрасные люди", - рассказал бизнесмен в беседе с журналистами.
Такую передачу активов частному бизнесу Александр Лукашенко назвал крайним вариантом, но в данном случае этот шаг оправдан. В районе фактически реализуется эффективный пример государственно-частного партнерства и ответственного подхода в бизнесе, когда средства реинвестируются в региональную экономику - вкладываются в развитие производственной и социальной инфраструктуры.
Президент также высказал поддержку проектам в области туризма и деревообработки. "Лес и земля - твое, туристическое направление - твое. Кормить людей, которые приедут сюда отдыхать, - отсюда возьми, накорми людей. Как ты это и делаешь", - сказал Александр Лукашенко.

От леса в целом по стране нужно иметь больше, ориентирует Президент, ведь в мире продукция из дерева становится все более востребованной. А в Витебской области лес занимает более трети территории. Чем не точка роста? Просто нужно эффективно использовать имеющийся потенциал.
Обращаясь к руководству области и сферы АПК, глава государства еще раз подчеркнул, что от них нужна четкая стратегия, как в целом развивать этот северный край. "С 2030 года забудьте про поддержку Витебской области так, как мы делаем это сейчас. Ее не будет. Мы должны определиться по стратегии, тактике, действиям, - заявил Президент. - После 1 января разговоры уже будут прекращены по тактике и стратегии. Вы должны знать, какие тракторы купить, как земля будет обрабатываться, какие люди там будут работать. Не дай бог в январе вы будете мне теорию толкать".
Во время общения с местными жителями в городском поселке Освея Александр Лукашенко еще раз объяснил главный замысел в отношении северных районов. Задача стоит не просто влить в эти территории средства, а сделать так, чтобы они были самодостаточны, чтобы люди здесь жили хорошо. "Пожалуйста, живите, работайте. После 2030 года дурница закончится. Вот у вас есть время, чтобы мы привели все в порядок, научились зарабатывать деньги. Все, что вы заработаете, это будет ваше. Мы говорили о стратегии. Прекрасные места для нашей страны, но их надо привести в порядок. Многое зависит от вас, - отметил Президент. - Потихоньку это все подтягиваем, чтобы здесь были люди. Это же для государства очень важно. Какие бы мы тут технологии ни вводили, нет людей - нет жизни. Поэтому это стратегическая большая задача".
Во время рабочей поездки главе государства также доложили о ходе осенних полевых работ, работе в АПК Витебской области.
Александр Лукашенко подробно ознакомился с животноводческим комплексом для производства мраморной говядины, посетил мехдвор, отметив грамотный подход к созданию этого объекта. Президент также побывал на производстве колбасной продукции.
Говоря о перспективах аграрной сферы страны, Президент заявил: "Мы свое сельское хозяйство в целом спасли. Но надо двигаться дальше.
Уже сейчас есть много достижений: Беларусь не только обеспечивает собственную продовольственную безопасность, но и ежегодно экспортирует продуктов питания более чем на $10 млрд в год. Но еще многое предстоит сделать, чтобы вывести сельское хозяйство на еще более высокий уровень. В этом плане Александр Лукашенко видит горизонт задач на два десятилетия вперед: "Поэтому я вас толкаю, толкаю... Чтобы растолкать. Чтобы вы без меня потом работать могли. Поэтому я уделяю внимание".

Во время общения с местными жителями Президент заявил, что в Беларуси государство и впредь будет придерживаться политики, направленной на поддержку многодетных семей, делать все необходимое, чтобы у детей как в городах, так и в сельских населенных пунктах были все возможности для развития и нормальной жизни. "Самые главные мои люди - это те, кто уже родил, у кого в семье есть дети. Вот они сразу начинают понимать, что такое жизнь", - сказал Александр Лукашенко.

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ. Для чего в каждом сельсовете нужен свой боевой отряд

Александр Лукашенко 16 октября продолжил начатую накануне рабочую поездку в Верхнедвинский район Витебской области.

Президент посетил туристический комплекс "Красный Бор" и расположенное рядом одноименное охотхозяйство. Эти проекты в Верхнедвинском районе развивает уже упомянутый бизнесмен Николай Воробей. Глава государства на территории комплекса провел с ним отдельную встречу. Обсуждали, как можно масштабировать этот успешный опыт в других регионах, чтобы максимально полно раскрыть имеющийся туристический потенциал. И связанная с этим тема - реализация проектов в сельском хозяйстве, что особенно важно для экономического роста в северных районах страны.
Не менее важной темой рабочей поездки главы стало укрепление народного ополчения. Александр Лукашенко побывал на учебно-тренировочных занятиях отряда, который создан в основном из числа работников охотхозяйства и туристического комплекса. Они регулярно совершенствуют свою физическую и тактическую подготовку, навыки владения различным стрелковым оружием, управления беспилотниками. В этом им помогает командир отряда Максим Андриевский - в прошлом профессиональный военный, имеющий за плечами опыт службы в спецподразделении.
Вся необходимая экипировка в данном случае была приобретена за счет частного бизнеса, но сам отряд является частью государственной системы по обеспечению военной безопасности страны.
В Беларуси действует принятый в 2023 году закон о народном ополчении. Документ создает правовую основу для добровольного участия граждан в защите своей страны. Это, можно сказать, самый базовый - местный уровень. Важно, чтобы люди умели владеть орудием, могли защитить в первую очередь себя, свои семьи, населенный пункт. Важный плюс в случае военного времени - хорошее знание территории, ведь отряды народного ополчения формируются именно из состава местных жителей.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручал руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в народное ополчение людей, которые умеют обращаться с оружием, и создать своего рода бригаду.
"Почему я стремился создать народное ополчение? Я не хочу, чтобы здесь каждый второй погиб, как это было когда-то в годы Великой Отечественной войны - половину населения вырезали, а мы ничем не ответили. А эти ребята всегда ответят, - сказал Александр Лукашенко. - Мы ж мужики. Даже если нам придется погибнуть, то с собой туда мы заберем двоих-троих, если у него (бойца народного ополчения. - Прим. БЕЛТА) будет пулемет, автомат, пистолет, гранаты и так далее. Мы - мужики, мы должны владеть стрелковым оружием и должны защитить самих себя и свою семью. Естественно, свою деревню".

"Это в самом низу народное ополчение. Дальше территориальная оборона - защита инфраструктурных объектов. Народное ополчение, территориальная оборона и наверху армия. Армия будет обеспечивать всем необходимым. Естественно, вся эта структура под командованием и руководством Президента. И я за этим буду следить и слежу, чтобы у вас было оружие", - заявил белорусский лидер.
"Создавая эту структуру, я имел в виду, что в каждом сельсовете должен быть отряд народного ополчения. Это ядро. В случае военных действий это ядро может расширяться. База, на которой создается народное ополчение, - это сельский совет. Вооружение для вас заготовлено. Это дело военных. Автомат, гранаты, пулемет вы будете иметь. А тут еще БПЛА (используется при подготовке данного отряда. - Прим. БЕЛТА). Это хорошо, что вы освоили беспилотники, потому что вы, как пограничники, - на краю. У вас здесь страна НАТО рядом. Не дай бог, конечно, нам воевать с ними. Но тем не менее мы должны быть готовы", - сказал Александр Лукашенко.
Президент рассказал, что в ближайшее время он на одном из участков ознакомится с действиями территориальной обороны. При этом особое внимание будет уделено вопросам наличия и сохранности оружия, которое имеется в запасе на случай войны и предназначено в том числе для народного ополчения. "Я хочу, чтобы у нас в целом общество могло защитить свою страну", - сказал белорусский лидер. - Сейчас встряхнем это все, мы еще раз перепроверим их боевое оружие".

Президент пообщался с бойцами отряда и дал несколько советов по подготовке: "Главное - это даже не стрельба. Главное - это физическая подготовка - уметь бегать, думать головой, скрыться, убежать, спрятаться и убить врага. Вы должны научиться "уворачиваться от пули".
В беседе с журналистами Александр Лукашенко назвал развитие народного ополчения важнейшим вопросом в связи с нагнетанием обстановки вокруг страны. Глава государства еще раз подчеркнул, что Беларусь не собирается ни с кем воевать и хочет жить дружно со всеми. Но проводит подготовку по всем военным стандартам с учетом современных реалий. "Если они с мечом к нам, вы понимаете… Это такой элементик (народное ополчение. - Прим. БЕЛТА) очень важный", - сказал Президент.
Что касается отряда, который тренируется в "Красном Бору", глава государства позитивно оценил данное начинание: "Эта государственная структура (отряд ополчения. - Прим. БЕЛТА) создана на основе, как модно говорить, государственно-частного партнерства. Это хороший опыт. Для меня важно это увидеть и тиражировать на всю страну".
После двухдневной работы на севере Витебской области во второй половине дня 16 октября Александр Лукашенко направился на юго-восток региона. О планах ознакомиться с состоянием дел не только на севере, но и в других частях Витебской области Президент также рассказал журналистам: "Вот сейчас в вертолет, через Россоны туда полечу, на восток Витебской области, посмотрю, как они работают в сельском хозяйстве".-0-
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