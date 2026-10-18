Смелый эксперимент, северная стратегия, учеба для военных и народное ополчение. Итоги недели Президента

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
- СВЕРНУТЬ ГОРЫ. Как в Беларуси хотят повысить плодородие почв
- ГОТОВНОСТЬ №1. Зачем нужны регулярные проверки в силовом блоке
- СТРАТЕГИЯ РОСТА. Какие перспективы Лукашенко очертил для северных районов Витебской области
- НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ. Для чего в каждом сельсовете нужен свой боевой отряд
Большую часть рабочей недели глава государства уделил работе в регионах. В понедельник Минском районе Александр Лукашенко ознакомился с первым этапом эксперимента по повышению плодородия бедных почв с использованием нестандартного удобрения - отходов калийного производства. Если все пойдет удачно, в перспективе можно будет заодно избавиться от скопившихся вокруг Солигорска терриконов.
До этого на военную тематику говорили во Дворце Независимости во вторник на совещании с руководством силовых структур. Рассмотрели итоги проверки одной из бригад внутренних войск. Александр Лукашенко еще раз заверил, что Беларусь не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении соседей, но должна обеспечить боеспособность и высокий уровень подготовки всех вооруженных сил.
Во время упомянутых выше мероприятий и общения с журналистами Александр Лукашенко прокомментировал ряд международных тем. Одна из них - протесты школьников во Франции и жесткая реакция них со стороны властей. Президент заявил, что не аплодирует происходящему, но напомнил французам о двойных стандартах в оценке происходящего у них в стране и в Беларуси в 2020 году.
Президент призвал даже в нынешней сложной обстановке стараться выстраивать сотрудничество с западными соседями, а не смотреть друг на друга через прицел.
Правда, для такого сотрудничества нужно желание обеих сторон. Пока же чаще приходится реагировать на кампанию в западных СМИ о мнимой военной угрозе со стороны России и Беларуси. Такие утверждения Александр Лукашенко назвал полной глупостью, а заодно дезавуировал обвинения Латвии в проникновении на ее территорию вооруженной группы из Беларуси.
Высказался Александр Лукашенко и по украинской тематике. Он рассчитывает, что мир будет достигнут если не в этом, то в следующем году. Президент также прокомментировал дискуссии вокруг возможности проведения в Украине президентских выборов. Не отрицая необходимости такого шага, Александр Лукашенко заявил, что Президенту США Дональду Трампу в данном случае не следует диктовать, кому быть Президентом Украины.
Подписаны также документы, которые касаются создания единого реестра экспедиторов, организации воздушного сообщения с Мальдивами.
С профессиональным праздником Президент поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности.
Глава государства также поздравил работников и ветеранов "ВОЛАТАВТО" с 35-летием со дня образования предприятия и отметил его вклад в укрепление обороноспособности и суверенитета Беларуси.
Поздравления за рубеж по различным поводам были направлены лидерам и народам Испании, Экваториальной Гвинеи и Индонезии.
Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения школы в Пешаваре.
Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, отметив его богатый управленческий опыт и активное участие в судьбе ЕАЭС.
Президент поздравил с 55-летием летчика-космонавта, Героя Российской Федерации и уроженца Беларуси Олега Новицкого. В поздравлении подчеркивается, что его жизненный путь - это образец высокого профессионализма, преданности авиации и космонавтике.
Президент 12 октября совершил рабочую поездку в Минский район, где ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. В данном случае стоит задача одним выстрелом убить сразу двух зайцев.
- Что делать с "горами" вокруг Солигорска? Лукашенко ознакомился с экспериментом по повышению плодородия почв
Инновационный подход протестировали под Минском на землях агрокомбината "Дзержинский". Опытное поле, на котором посеяли кукурузу, разделили на шесть участков. Внесли удобрения, включая шламы, в разных пропорциях. А одну часть поля вообще не удобряли, чтобы сравнить полученный эффект.
Оценить полученный результат Александр Лукашенко приехал лично. "Я прочитал доклад ученых. Они наблюдали (растения. - Прим. БЕЛТА) в разных фазах роста и созревания. Что я вижу: там, где мы внесли эти отходы калийного производства с органикой и даже с торфом, результат лучше, чем там, где мы не вносили. Значит, эти отходы дают результат. Значит, там есть полезные вещества для растений", - констатировал он.
Эксперимент решили продолжать еще на протяжении как минимум двух последующих лет, чтобы оценить состояние почвы в динамике, посмотреть, как шламы будут влиять на урожайность других культур. В будущем году засеют несколько гектар, где внесут исключительно шлам без добавления органики.
"Мне нужен ответ на вопрос, что будем делать с этими отходами вокруг Солигорска. Мы должны провести эксперимент, чтобы четко дать ответ на вопрос, что делать с этими шламами. То, что органика даст хороший результат, мы это уже знаем. Но органики не хватает. Если это даст хороший результат, примерно как органика, тогда будем развозить эти горы и вносить там, где в основном пески", - сказал Президент.
"Ни в коем случае не снижай качество. Качество все равно возьмет свое. Люди хотят качественный товар, особенно продукты питания", - предупредил Президент.Кроме того, на Оршанском мясоконсервном комбинате построят цех по выпуску влажных кормов для домашних животных в пауч-пакетах. Работы по возведению цеха планируется начать весной 2027 года. На его базе планируется также поставить параллельную линию по выпуску сухих кормов. Потенциал для импортозамещения приличный, ведь ежегодно в Беларусь ввозятся корма для домашних животных на сумму порядка $150-200 млн.
Главе государства также было подробно доложено о развитии сырьевой базы агрокомбината "Дзержинский" (в частности, крупного рогатого скота и птицы) для дальнейшей загрузки мощностей предприятий.
Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. В нынешнем году в хозяйствах по всей стране уже построено более 500 профилакториев для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа.
Александр Лукашенко 13 октября собрал совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД.
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- Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси
Говоря словами Президента, Беларусь готовится к войне, чтобы ее избежать. Хотя в ряде западных СМИ периодически разгоняется тезис о неких агрессивных устремлениях России и Беларуси. "Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время в СМИ наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии как минимум, возможно, на Польшу с территории Беларуси и вместе с Беларусью, - заявил Александр Лукашенко. - Второе направление их критики так называемой в отношении Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. Это - глупость полная".
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Переходя к основной теме, Александр Лукашенко предложил участникам совещания разобрать вскрытые во время проверок проблемные вопросы без прикрас и теоретизирования, а также определить меры по их устранению. Президент обратил внимание на то, что в нынешних непростых условиях и обстановке вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно.
"Не стану скрывать от своих возможных соперников в будущем конфликте, - не дай бог, конечно, - но министру обороны я постоянно напоминаю о том, что сегодня в стране должны быть определены точки, куда мгновенно, в течение суток (а нам логистика позволяет в Беларуси это сделать) выйдут Вооруженные Силы и эти точки займут. Укрепрайоны, как у нас их называли. Их определенное количество на западной границе. Каждую точку военнослужащий должен знать, особенно тот, кого мы будем призывать из запаса", - сказал глава государства.
"Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны, известны. Но нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно, - заявил Александр Лукашенко. - Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия".
Президент обратил внимание, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Более того, начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. "Как это называют сейчас там - ядерного щита Европы. Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый", - заметил белорусский лидер.
Беларусь в таких жестких условиях продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. И проведение проверок в силовых структурах - неотъемлемая и логичная часть этой работы.
Глава государства 15 октября во время рабочей поездки в Верхнедвинский район Витебской области ознакомился с современным проектом в области мясного животноводства. Именно это направление перспективно для севера Беларуси с учетом природно-климатических условий.
Но речь не об отдельно взятом, пусть и успешном проекте. Александр Лукашенко поставил вопрос шире - что в принципе делать с северными территориями Витебской области: "Что будем здесь делать? Браслав, Миоры, Верхнедвинск, Россоны. Север Беларуси. Какая стратегия?"
"Только такая стратегия. Другой стратегии я не вижу. Погибнет этот край, если это не сделаем", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко ориентирует при всех сложностях работать в северных районах так, чтобы можно было кормиться с этой земли. Кроме сельскохозяйственных угодий, один из главных ресурсов здесь - лес. Это не только сырье для деревообработки, но и туристический, рекреационный потенциал. Главная задача - чтобы местное население жило нормально.
В реализации задачи по развитию этих территорий Александр Лукашенко видит роль и частного бизнеса. Владельцем животноводческого предприятия "Красный Бор Агро" в Верхнедвинском районе, где побывал глава государства, является бизнесмен Николай Воробей. Президент еще до приезда внимательно изучил карту района и определил те земли, которые можно предложить эффективному частнику под развитие производства. Здесь уже приступили к строительству первого молочно-товарного комплекса. Возведение второго начнут весной. "Дальше - племенное животноводство. Есть планы. Будем инвестировать в развитие этого региона. Здесь живут прекрасные люди", - рассказал бизнесмен в беседе с журналистами.
Такую передачу активов частному бизнесу Александр Лукашенко назвал крайним вариантом, но в данном случае этот шаг оправдан. В районе фактически реализуется эффективный пример государственно-частного партнерства и ответственного подхода в бизнесе, когда средства реинвестируются в региональную экономику - вкладываются в развитие производственной и социальной инфраструктуры.
От леса в целом по стране нужно иметь больше, ориентирует Президент, ведь в мире продукция из дерева становится все более востребованной. А в Витебской области лес занимает более трети территории. Чем не точка роста? Просто нужно эффективно использовать имеющийся потенциал.
Во время рабочей поездки главе государства также доложили о ходе осенних полевых работ, работе в АПК Витебской области.
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надо двигаться дальше.
Уже сейчас есть много достижений: Беларусь не только обеспечивает собственную продовольственную безопасность, но и ежегодно экспортирует продуктов питания более чем на $10 млрд в год. Но еще многое предстоит сделать, чтобы вывести сельское хозяйство на еще более высокий уровень. В этом плане Александр Лукашенко видит горизонт задач на два десятилетия вперед: "Поэтому я вас толкаю, толкаю... Чтобы растолкать. Чтобы вы без меня потом работать могли. Поэтому я уделяю внимание".
Во время общения с местными жителями Президент заявил, что в Беларуси государство и впредь будет придерживаться политики, направленной на поддержку многодетных семей, делать все необходимое, чтобы у детей как в городах, так и в сельских населенных пунктах были все возможности для развития и нормальной жизни. "Самые главные мои люди - это те, кто уже родил, у кого в семье есть дети. Вот они сразу начинают понимать, что такое жизнь", - сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко 16 октября продолжил начатую накануне рабочую поездку в Верхнедвинский район Витебской области.
Президент посетил туристический комплекс "Красный Бор" и расположенное рядом одноименное охотхозяйство. Эти проекты в Верхнедвинском районе развивает уже упомянутый бизнесмен Николай Воробей. Глава государства на территории комплекса провел с ним отдельную встречу. Обсуждали, как можно масштабировать этот успешный опыт в других регионах, чтобы максимально полно раскрыть имеющийся туристический потенциал. И связанная с этим тема - реализация проектов в сельском хозяйстве, что особенно важно для экономического роста в северных районах страны.
Не менее важной темой рабочей поездки главы стало укрепление народного ополчения. Александр Лукашенко побывал на учебно-тренировочных занятиях отряда, который создан в основном из числа работников охотхозяйства и туристического комплекса. Они регулярно совершенствуют свою физическую и тактическую подготовку, навыки владения различным стрелковым оружием, управления беспилотниками. В этом им помогает командир отряда Максим Андриевский - в прошлом профессиональный военный, имеющий за плечами опыт службы в спецподразделении.
Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручал руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в народное ополчение людей, которые умеют обращаться с оружием, и создать своего рода бригаду.
"Почему я стремился создать народное ополчение? Я не хочу, чтобы здесь каждый второй погиб, как это было когда-то в годы Великой Отечественной войны - половину населения вырезали, а мы ничем не ответили. А эти ребята всегда ответят, - сказал Александр Лукашенко. - Мы ж мужики. Даже если нам придется погибнуть, то с собой туда мы заберем двоих-троих, если у него (бойца народного ополчения. - Прим. БЕЛТА) будет пулемет, автомат, пистолет, гранаты и так далее. Мы - мужики, мы должны владеть стрелковым оружием и должны защитить самих себя и свою семью. Естественно, свою деревню".
"Это в самом низу народное ополчение. Дальше территориальная оборона - защита инфраструктурных объектов. Народное ополчение, территориальная оборона и наверху армия. Армия будет обеспечивать всем необходимым. Естественно, вся эта структура под командованием и руководством Президента. И я за этим буду следить и слежу, чтобы у вас было оружие", - заявил белорусский лидер.
"Создавая эту структуру, я имел в виду, что в каждом сельсовете должен быть отряд народного ополчения. Это ядро. В случае военных действий это ядро может расширяться. База, на которой создается народное ополчение, - это сельский совет. Вооружение для вас заготовлено. Это дело военных. Автомат, гранаты, пулемет вы будете иметь. А тут еще БПЛА (используется при подготовке данного отряда. - Прим. БЕЛТА). Это хорошо, что вы освоили беспилотники, потому что вы, как пограничники, - на краю. У вас здесь страна НАТО рядом. Не дай бог, конечно, нам воевать с ними. Но тем не менее мы должны быть готовы", - сказал Александр Лукашенко.
- "Всю эту систему встряхнем по стране". Лукашенко о задачах перед народным ополчением и территориальной обороной
Президент пообщался с бойцами отряда и дал несколько советов по подготовке: "Главное - это даже не стрельба. Главное - это физическая подготовка - уметь бегать, думать головой, скрыться, убежать, спрятаться и убить врага. Вы должны научиться "уворачиваться от пули".
Что касается отряда, который тренируется в "Красном Бору", глава государства позитивно оценил данное начинание: "Эта государственная структура (отряд ополчения. - Прим. БЕЛТА) создана на основе, как модно говорить, государственно-частного партнерства. Это хороший опыт. Для меня важно это увидеть и тиражировать на всю страну".
После двухдневной работы на севере Витебской области во второй половине дня 16 октября Александр Лукашенко направился на юго-восток региона. О планах ознакомиться с состоянием дел не только на севере, но и в других частях Витебской области Президент также рассказал журналистам: "Вот сейчас в вертолет, через Россоны туда полечу, на восток Витебской области, посмотрю, как они работают в сельском хозяйстве".-0-