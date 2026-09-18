Слезы счастья и подарок от Президента. Как Лукашенко нашел для хозяйства готового зоотехника 

Слова главы государства, очевидно, растрогали женщину, на что сразу обратила внимание помощник Президента - инспектор по Могилевской области Надежда Котковец: "Александр Григорьевич, она до слез переживает за свой комплекс. Уже плачет, что комплекс отнимают у нее".
"Я тебя никуда не посылаю", - сразу успокоил Александр Лукашенко.
"Это от счастья, - пояснила Елена Мариуцэ. - У меня были очень хорошие учителя. Я начинала работать в животноводстве в колхозе "Родина" с Александром Михайловичем Лапотентовым (известный руководитель, который превратил некогда убыточное хозяйство в одно из самых передовых и прибыльных в Беларуси. - Прим. БЕЛТА)".
"Молодец. Она понимает, человек владеет полностью обстановкой", - оценил профессиональные качества глава государства.
Руководитель МТК рассказала, что живет рядом и уже 15 лет работает на комплексе. Супруг Елены Мариуцэ трудится здесь же механизатором, а старшая дочка - ветсанитаром.
Как выяснилось, сейчас в хозяйстве временно нет зоотехника. "Так вот зоотехник", - вновь сказал Президент о Елене Мариуцэ.
"Я по образованию библиотекарь-библиограф", - неожиданно призналась она.
"Мне твое образование неважно. Главное, чтобы порядок был. Она знает, как надо делать. Надо это масштабировать на другие комплексы. Ей только нужна будет поддержка. Она помнит, как работал Лапотентов - мужик был настоящий. Молодец, хозяйка", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Во время посещения МТК Елена Мариуцэ рассказала, что очень бы пригодился в хозяйстве новый современный смеситель-кормораздатчик. Старому уже два десятка лет, и его давно пора менять.
"В течение недели как подарок от меня у нее должен быть новый кормосмеситель. А этот вы ей отремонтируйте, чтобы был в резерве", - распорядился Александр Лукашенко.
Президент поручил ответственным взять ситуацию в хозяйстве и на конкретном МТК на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны, привести в порядок как оборудование, так и территорию. "Чтобы к 7 ноября здесь комплекс был в идеальном состоянии", - сказал он.-0-