Слезы счастья и подарок от Президента. Как Лукашенко нашел для хозяйства готового зоотехника 

Поэтому по приезде на МТК настроение у Александра Лукашенко уже было изрядно подпорчено. Да и внешне обстановка на животноводческом комплексе отнюдь не внушала оптимизма.

18 сентября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения сельхозпредприятия "Говяды-агро" в Шкловском районе нашел для хозяйства зоотехника прямо на одном из молочно-товарных комплексов, передает корреспондент БЕЛТА.Эта весьма необычная и даже немного эмоциональная история могла вообще не случиться. В ходе рабочей поездки Александр Лукашенко инициативно заехал на МТК №1 "Говяды" посмотреть, как здесь работают в животноводстве. Хозяйство "Говяды-агро", мягко говоря, не самое успешное в районе, и уже сразу на поле, куда приземлился президентский вертолет, всем изрядно досталось, вплоть до министра и руководителя региона. Причина - отвратительная, как сказал Президент, ситуация с возделыванием и уборкой льна.Президент детально расспросил о ситуации руководителя МТК Елену Мариуцэ. Как оказалось, проблемы действительно есть, но сейчас они постепенно решаются. Показательно, что даже падеж удалось свести к нулю, а в лишенных лоска животноводческих помещениях получают вполне неплохие надои. Александр Лукашенко оценил ответы и знание дела со стороны собеседницы: "Готовый зоотехник. Надо брать и отправлять в хозяйство. Нам нужны специалисты толковые".Слова главы государства, очевидно, растрогали женщину, на что сразу обратила внимание помощник Президента - инспектор по Могилевской области Надежда Котковец: "Александр Григорьевич, она до слез переживает за свой комплекс. Уже плачет, что комплекс отнимают у нее"."Я тебя никуда не посылаю", - сразу успокоил Александр Лукашенко."Это от счастья, - пояснила Елена Мариуцэ. - У меня были очень хорошие учителя. Я начинала работать в животноводстве в колхозе "Родина" с Александром Михайловичем Лапотентовым (известный руководитель, который превратил некогда убыточное хозяйство в одно из самых передовых и прибыльных в Беларуси. - Прим. БЕЛТА)"."Молодец. Она понимает, человек владеет полностью обстановкой", - оценил профессиональные качества глава государства.Руководитель МТК рассказала, что живет рядом и уже 15 лет работает на комплексе. Супруг Елены Мариуцэ трудится здесь же механизатором, а старшая дочка - ветсанитаром.Как выяснилось, сейчас в хозяйстве временно нет зоотехника. "Так вот зоотехник", - вновь сказал Президент о Елене Мариуцэ."Я по образованию библиотекарь-библиограф", - неожиданно призналась она."Мне твое образование неважно. Главное, чтобы порядок был. Она знает, как надо делать. Надо это масштабировать на другие комплексы. Ей только нужна будет поддержка. Она помнит, как работал Лапотентов - мужик был настоящий. Молодец, хозяйка", - подчеркнул Александр Лукашенко.Во время посещения МТК Елена Мариуцэ рассказала, что очень бы пригодился в хозяйстве новый современный смеситель-кормораздатчик. Старому уже два десятка лет, и его давно пора менять."В течение недели как подарок от меня у нее должен быть новый кормосмеситель. А этот вы ей отремонтируйте, чтобы был в резерве", - распорядился Александр Лукашенко.Президент поручил ответственным взять ситуацию в хозяйстве и на конкретном МТК на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны, привести в порядок как оборудование, так и территорию. "Чтобы к 7 ноября здесь комплекс был в идеальном состоянии", - сказал он.-0-