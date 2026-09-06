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Семья ШОС, Игры кочевников, череда докладов и голуби мира. Итоги недели Президента 

Опубликовано:

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Президент
06 сентября 2026, 15:00

Семья ШОС, Игры кочевников, череда докладов и голуби мира. Итоги недели Президента 

Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств - членов ШОС
Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств - членов ШОС
Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств - членов ШОС
Александр Лукашенко во время саммита в Бишкеке в формате "ШОС плюс"
Александр Лукашенко во время саммита в Бишкеке в формате "ШОС плюс"
Александр Лукашенко во время саммита в Бишкеке в формате "ШОС плюс"
Александр Лукашенко во время доклада министра образования Андрея Иванца
Александр Лукашенко во время доклада министра образования Андрея Иванца
Александр Лукашенко во время доклада министра образования Андрея Иванца
Новости темы "Неделя Президента"
Российский топ-истеблишмент, аграрный апгрейд и чудо армейской школы. Итоги недели Президента
Мьянманские перспективы, отечественный автомат и доклад по АПК. Итоги недели Президента 
Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
Начало недели глава государства провел в Кыргызстане на саммите Шанхайской организации сотрудничества, где он призвал участников этого крупного объединения к конкретным действиям для повышения влияния ШОС на решение вопросов в мире и укрепления многополярности. На полях международных мероприятий глава государства провел многочисленные встречи с зарубежными коллегами как в кулуарах в широком кругу, так и в двустороннем формате. Лидеры России, Китая, Индии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Турции, Таджикистана, Пакистана, Монголии, Того, Лаоса - настоящий переговорный марафон.
Хорошей площадкой для неформального общения лидеров стран также стала церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Александр Лукашенко посетил это мероприятие на стадионе "Бишкек-Арена", а после в комментарии журналистам поделился впечатлениями, отметив, что шоу было очень современным и по своему масштабу сравнимо с открытием Олимпийских игр.
Интересный момент: пока Александр Лукашенко за рубежом обсуждал глобальные мировые вопросы, ему дома в Беларуси передали очень символичный подарок от трудовых коллективов из всех регионов страны и Минска - семь белых голубей, которые, как известно, считаются птицами мира. Президент по возвращении из командировки не стал держать их в клетке, а выпустил на волю - видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

В Беларуси Александр Лукашенко сконцентрировался на внутренней повестке. Это в том числе ситуация в экономике, развитие регионов и Минска, уборка урожая и осенние полевые работы, работа системы образования с учетом начавшегося учебного года. Об этом на неделе главе государства докладывали премьер-министр Александр Турчин, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, министр образования Андрей Иванец, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, руководители Гомельской, Могилевской и Витебской областей Иван Крупко, Анатолий Исаченко и Александр Рогожник.

Глава государства поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний и подчеркнул, что 1 сентября - особая дата в календаре.

Еще одно президентское поздравление в День знаний - коллективу Республиканского государственного училища олимпийского резерва, отметившего 60-летие со дня образования.

В Беларуси стартовала череда областных "Дажынак". Первыми главный праздник хлеборобов провели аграрии Брестской области. Глава государства поздравил их, подчеркнув, что главное богатство региона - это трудолюбивые, целеустремленные люди, которые искренне любят родной край. Не обошлось и без заслуженных наград наиболее отличившимся труженикам и коллективам сельхозпредприятий.

Праздник принимал и город Костюковичи в Могилевской области - в субботу и воскресенье здесь прошли мероприятия Дня белорусской письменности. В поздравлении их участникам и гостям Александр Лукашенко отметил самобытность национальной культуры и ее богатое духовное наследие.

С профессиональным праздником Президент поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Помимо аграриев Брестской области, государственных наград и Благодарности Президента на неделе были удостоены еще несколько десятков представителей различных профессий, коллективы предприятий, труженики АПК Минской области и Несвижского района.

Поздравления за рубеж по различным поводам на неделе были направлены в Малайзию, Кыргызстан, Узбекистан, Вьетнам.

ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ. Какую роль в мире должна играть ШОС, и к чему Лукашенко призвал ее лидеров

Президент 1 сентября принял участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Международный форум проходил в конгресс-холле "Ырыс Ордо" в Бишкеке. По традиции, это был саммит "два в одном". После заседания, на котором присутствовали исключительно лидеры стран ШОС, состоялась встреча в формате "ШОС плюс" - с участием государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и других высоких гостей.
Символично, что как раз в этом году ШОС исполнилось 25 лет. Поэтому главы государств в своих выступлениях говорили не только о перспективах, но и об итогах четвертьвековой работы организации. "В современном мире стабильность - это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии, - заявил Александр Лукашенко. - В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы".
В числе таких ключевых направлений Президент назвал обеспечение безопасности и призвал к формированию новой архитектуры безопасности в Евразии, созданию общего пространства доверия и сотрудничества.

Стабильное развитие, уверен Президент, невозможно и без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Второе по счету, но не по важности, направление - экономика. "Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы все ждем, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы", - заметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко в этой части говорил и о важности скорейшего учреждения Банка развития ШОС, увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах, создания единого открытого и безопасного цифрового пространства организации.
Третье ключевое направление взаимодействия - гуманитарное. Недавно в рамках ШОС был одобрен проект "Минская инициатива", предполагающий создание консорциума вузов и высокотехнологичных корпораций ШОС. Теперь Беларусь предлагает учредить научный фонд организации, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых.
Президент также призвал, действуя в "шанхайском духе", наращивать контакты ШОС с иными объединениями, такими как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Африканский союз и БРИКС. "Сохраняя приверженность идее интеграции интеграций, мы считаем, что сопряжение различных форматов сотрудничества поможет повысить роль Шанхайской организации как глобального игрока", - заявил Александр Лукашенко.

О глобальной роли ШОС Президент говорил и на заседании в формате "ШОС плюс", а также в беседе с журналистами, но уже в более критическом и прямом ключе. При этом призвал внимательно прислушаться к тому, что говорил на саммите в своем выступлении Председатель КНР Си Цзиньпин.
"Он главные вещи сказал, что без ШОС не может быть никакого телодвижения в мире. Как когда-то было, помните, без Советского Союза никогда не решался ни один вопрос. Вот хотелось бы, чтобы ШОС заняла свое место. И чтобы никто шевельнуться не мог в мире без одобрения или какого-то кивка со стороны Шанхайской организации сотрудничества, - сказал Александр Лукашенко представителям СМИ. - Мы к этому уже подошли. Об этом много говорим. И население у нас огромное, и ресурсы у нас колоссальные в Евразии и на территории ШОС. А конкретных дел у нас немного".
Александр Лукашенко на примерах пояснил, какие конкретные дела имеет в виду: "Против государств ШОС вводятся финансово-экономические санкции. И что? Тишина. Пытаются США там придушить Китай пошлинами - торговая война. Она не закончилась. И что? Более того, совершена агрессия против страны-члена ШОС - Ирана. И что? Хотя бы по этим животрепещущим моментам решение надо было принимать. Хотя бы собраться, поговорить и осудить, показать свою роль. Этого, к сожалению, не произошло".

Президент также рассчитывает на усиление взаимодействия ШОС и ООН. Тем более, что в "шанхайской семье" находятся четыре члена Совета Безопасности ООН: Россия, Китай, Пакистан и Бахрейн, из них - два постоянных. В 2027 году вместо Пакистана непостоянным членом станет Кыргызстан. А в перспективе ШОС может выступить катализатором оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструмента в руках Запада для давления на суверенные и независимые государства.
"Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшие в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решения по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком", - уверен Александр Лукашенко. 

Что касается экономической плоскости, здесь ШОС способна эффективно реализовать "непроходные" на данный момент в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики и транспортной взаимосвязанности.

"Мы говорим, что у нас какой-то "дух" и так далее. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то можем превратиться в Организацию Объединенных Наций в том виде, в котором она существует, - сказал Александр Лукашенко. - Готовы действовать активно и целенаправленно. Какие бы мы ни были здесь равноправные, мы же признаем, что у нас есть три мощнейших государства - Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом и ресурсном отношении ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Этой инициативы пока, к сожалению, нет".
Президент убежден - для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, но и формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. В реализацию этой задачи Беларусь уже вносит свой вклад, инициировав разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. На предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии, а в практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС - ЭКОНОМИКА. Как развивается Беларусь и что с урожаем

По возвращении из Бишкека, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, Александр Лукашенко занялся вопросами экономической повестки. Глава государства 2 сентября заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина.
По итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России Александр Лукашенко дал актуальные поручения правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также планах дальнейшего взаимодействия.

Важной темой доклада Президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции (рост ВВП), положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления.
"Мы видим рост ВВП за семь месяцев. Фактически все отрасли экономики вышли на положительную динамику. Думаю, что позитивные тенденции в экономике будут продолжаться. Мы с осторожным оптимизмом смотрим на окончание текущего года и начало следующего. Ситуация в экономике сложная, но управляемая. Мы видим, что надо делать. Думаю, что все перспективы успешно закончить этот год у нас есть", - заявил журналистам по итогам доклада Александр Турчин.
Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности в машиностроении, и шагах по исправлению ситуации.

Эти же темы на следующий день были в центре внимания и во время доклада Президенту председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Именно за Минском - серьезный вклад в промышленную сферу, и одна только столица формирует около трети республиканского ВВП.
"Первый вопрос - это экономика. Есть экономика, значит, есть развитие, - подчеркнул белорусский лидер. - Я слушал доклад премьер-министра. Вроде бы все неплохо складывается. Но это в среднем. Вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатко ни валко - слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть".

Главе государства было доложено, что экономика столицы работает стабильно. Обеспечено выполнение показателей по темпу роста валового регионального продукта - 102,2%. Вклад минского ВРП в ВВП страны - 32%.
"Прилично", - оценил Президент. И в то же время ориентировал руководителя Мингорисполкома на дальнейший экономический рост - не менее 3,5% роста ВРП по итогам 2026 года.

Задачу выходить на более высокий уровень Александр Лукашенко ставит также и для всей экономики Беларуси. По данным за январь - июль этого года ВВП увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент требует к концу года нарастить этот показатель до 3%: "По стране, дай бог, чтобы мы вышли на 3% (роста ВВП по итогам этого года. - Прим. БЕЛТА) - я такую задачу ставлю. Обязательно по ВВП в Беларуси надо 3% прибавлять. Надо до конца года дотягивать до 3%. А тебе (в Минске. - Прим. БЕЛТА) 3,5% постараться, надо выйти на это".
В числе основных тем доклада Владимира Кухарева также было совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство в Минске, а также кадровые вопросы.

Важный вклад в экономику страны вносит и сфера АПК. О сборе урожая, выполнении госзаказа, севе озимых и других осенних полевых работах на неделе главе государства докладывал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. В общей сложности в Беларуси намолочено порядка 9,2 млн т зерна с учетом рапса, убраны все площади. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу.
Под урожай будущего года предстоит посеять озимые зерновые на площади 1,5 млн га, а также более 450 тыс. га озимого рапса. Сев озимых сейчас в активной фазе, стоит задача его завершить максимум до 5 октября.

Глава государства интересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок.

Работы в сельском хозяйстве были центральными темами и в докладах руководителей Гомельской, Могилевской и Витебской областей.
УЧЕНЬЕ - СВЕТ. Что Лукашенко поручил усилить в школах и для кого создают отдельную академию
Александр Лукашенко 3 сентября принял с докладом министра образования Андрея Иванца.
Глава государства отметил, что в последнее время около недели находился в зарубежных командировках, а до этого в центре его внимания был ход уборочной кампании на селе. "От этого никак нельзя было уйти. Поэтому как будто бы вопросы школы и вузов отошли на второй план. Но это не значит, что я не в курсе, как у нас складывались дела с началом нового учебного года", - сказал Президент.

Он обозначил несколько основных тем, по которым попросил министра доложить: итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов. Президента также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий, вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема - работа молодых специалистов на местах, как организован этот процесс, чего, возможно, не хватает.

О питании и физподготовке в школах

Александр Лукашенко напомнил о задаче организовать качественное питание детей в школах. "Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне Президента. Такая задача перед правительством, вами была поставлена, - сказал глава государства. - Я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что как бы тут детям предложить почти ресторанное или еще какое-то меню. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает. Поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать".
"Будем откровенны, у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе, - нормальный обед - это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию", - отметил Президент.

Глава государства также поручил усилить физподготовку: "Школа пока в физическом отношении недорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент (те, кто приходит в армию) хоть улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении".

О капремонтах школ

Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году: "Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть. Если кто-то чего-то не понимает, вовремя докладывай. В 2027 год не тащи эти проблемы, их надо решить сейчас".

В нынешнем году заканчивается реализация трехлетнего плана по модернизации школ. За это время капитально отремонтировали их более 300.

Об Академии интеллектуальных технологий

Процесс создания Академии интеллектуальных технологий стал одной из тем доклада. "Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю: люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11-го класса, даже пусть это будут талантливые ребята, и больше никого. Этого надо избежать. Любой (в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом), если он талантливый и что-то может сделать. Он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы им предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу, нашей экономике, нашему государству", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко поинтересовался, как идут дела в вопросе создания академии, в которой Министр образования будет возглавлять наблюдательный совет и в практической плоскости определять политику.

О помощи молодым специалистам

Молодых специалистов в Беларуси не надо, образно говоря, носить на руках, но им следует помогать, где это необходимо. Такую задачу ставит Президент.
"Я попросил, чтобы мне предоставили данные. Как у них (молодых специалистов. - Прим. БЕЛТА) дела, что там у нас не хватает? Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами. Но где-то помочь надо", - сказал глава государства.
О магистратуре и западных стандартах

Отдельное внимание Александр Лукашенко уделил теме магистратуры. Этот вопрос глава государства держит на личном контроле.
"Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определялись, что не будем бежать за этими западными стандартами. Но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, дальнейшей учебы, научной деятельности, педагогической практики и иностранцам, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт каких-то западных образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей", - сказал Президент.-0- 
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