"Ситуация, которая складывается у нас в стране в этой сфере, недопустима, - сказал Президент, обращаясь к новому руководителю. - Мы должны вторичные ресурсы использовать, как в Швейцарии. Я больше от вас ничего не требую. Сделайте как в Швейцарии. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Что делать - вы знаете лучше меня".-0-
Президент
28 сентября 2026, 12:46
Сделать как в Швейцарии. Лукашенко ставит задачу более активно задействовать переработку вторсырья
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу более активно задействовать переработку вторсырья. Соответствующее заявление прозвучало во время принятия главой государства кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.Генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов - генеральным директором ОАО "Белвторчермет" назначен Сергей Гунько.
"Ситуация, которая складывается у нас в стране в этой сфере, недопустима, - сказал Президент, обращаясь к новому руководителю. - Мы должны вторичные ресурсы использовать, как в Швейцарии. Я больше от вас ничего не требую. Сделайте как в Швейцарии. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Что делать - вы знаете лучше меня".-0-
"Ситуация, которая складывается у нас в стране в этой сфере, недопустима, - сказал Президент, обращаясь к новому руководителю. - Мы должны вторичные ресурсы использовать, как в Швейцарии. Я больше от вас ничего не требую. Сделайте как в Швейцарии. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Что делать - вы знаете лучше меня".-0-
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