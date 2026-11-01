1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время в графике Президента Беларуси Александра Лукашенко будет ряд важных и интересных международных мероприятий. Об этом в проекте "Время первого" на телеканале "Беларусь 1" заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, сообщает БЕЛТА.
Отчасти о своем предстоящем графике глава государства рассказал 30 октября во время открытия в Минске новой Городской инфекционной больницы. "У меня в предстоящие две недели, кроме международных мероприятий, работа на селе, где я поручал что-то сделать", - сказал он.
Максим Рыженков поделился дополнительными подробностями. "Будет конференция по евразийской безопасности. Мы ожидаем очень много интересных гостей и рассчитываем, что глава государства примет некоторых из них. Потом будет мероприятие по линии ОДКБ в Москве. А затем мы ожидаем очень интересную поездку Президента. Многоплановую и достаточно разностороннюю", - рассказал он.-0-
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Президент
01 ноября 2026, 21:38
Рыженков раскрыл подробности международного графика Лукашенко, включая зарубежные визиты
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