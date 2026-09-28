Руководство министерств, Администрации Президента и местная вертикаль. Подробности кадрового дня у Лукашенко 

Глава государства назначил:
|Муравейко Павла Николаевича
|- заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь;
|Яковчица Александра Владимировича
|- министром антимонопольного регулирования и торговли;
|Баско Дмитрия Викентьевича
|- председателем Государственного комитета по стандартизации;
|Дьяченко Олега Викторовича
|- уполномоченным по делам религий и национальностей;
|Белого Владимира Владимировича
|- начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны;
|Черкасского Ярослава Викторовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве;
|Кунцевича Андрея Михайловича
|- директором Белорусского института стратегических исследований;
|Селицкого Виктора Францевича
|- первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
|Дубовец Ирины Викторовны
|- председателем Городокского райисполкома;
|Карталевского Виталия Петровича
|- председателем Толочинского райисполкома;
|Сосиновича Дмитрия Николаевича
|- председателем Клецкого райисполкома;
|Домашевича Ивана Викторовича
|- председателем Копыльского райисполкома;
|Алишевич Жанны Леонидовны
|- председателем Любанского райисполкома;
|Платуна Виталия Викторовича
|- председателем Слуцкого райисполкома;
|Протащика Александра Сергеевича
|- председателем Стародорожского райисполкома;
|Анженко Александра Николаевича
|- председателем Климовичского райисполкома;
|Строка Николая Николаевича
|- главой администрации Партизанского района г.Минска;
|Драгуна Александра Николаевича
|- главой администрации Первомайского района г.Минска;
|Гунько Сергея Мартиновича
|- генеральным директором Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов - генеральным директором ОАО "Белвторчермет";
|Шевцовой Татьяны Николаевны
|- первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
|Езерского Дениса Владимировича
|- первым заместителем министра информации;
|Сидоренко Александра Петровича
|- первым заместителем министра культуры;
|Стасюкевича Алексея Кирилловича
|- первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
|Глаза Алексея Валерьевича
|- заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
|Шкребтия Сергея Андреевича
|- начальником Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
|Харитончика Дмитрия Ивановича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Казани (Российская Федерация);
|Болотова Игоря Владимировича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Новосибирске (Российская Федерация);
|Шалимова Александра Александровича
|- генеральным консулом Республики Беларусь в г.Чунцине (Китайская Народная Республика);
|Логвина Александра Николаевича
|- управляющим делами Минского облисполкома.-0-
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