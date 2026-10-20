20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Рогожник освобожден от должности председателя Витебского областного исполнительного комитета в связи с болезнью. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Также глава государства подписал указ о назначении Сергея Левковича исполняющим обязанности председателя Витебского областного исполнительного комитета. До настоящего времени он занимал пост первого заместителя председателя Витебского облисполкома.
Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой по поручению Президента 20 октября встретился с активом облисполкома, представил исполняющего обязанности руководителя области и обозначил актуальные задачи по развитию региона, поставленные главой государства.-0-
Президент
20 октября 2026, 17:30
Рогожник освобожден от должности председателя Витебского облисполкома, исполняющим обязанности назначен Левкович
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