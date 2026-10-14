"Пусть каждая женщина познает счастье материнства". Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью.

"С материнских объятий начинается счастливое детство, материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы", - говорится в поздравлении.

"Спасибо вам, наши дорогие женщины, за то, что остаетесь верны своему важнейшему предназначению, за вашу душевную щедрость, стойкость и созданный вами мир, наполненный радостным детским смехом", - поблагодарил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими.

"Пусть каждая женщина познает счастье материнства, а наши дети всегда будут окружены родительскими теплом, заботой и вниманием", - подчеркнул Президент.