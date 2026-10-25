Президенты Беларуси и Монголии встретились в неформальной обстановке

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Монголии Александр Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсух начали двусторонние переговоры со встречи в неформальной обстановке, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств тепло приветствовали друг друга. Александр Лукашенко спросил Ухнаагийн Хурэлсуха, как он себя чувствует в белорусском климате и при нынешней погоде.





"Я люблю дожди. У монголов есть поговорка, что самый хороший человек приезжает во время дождей", - отметил монгольский лидер.





Александр Лукашенко на это сказал: "У нас тоже. Если дождь, то хороший человек".





"Я как своего близкого друга приветствую вас у себя дома. Благодарю, что вы совершили такой дальний перелет, приехали в дружественную вам Беларусь", - сказал глава белорусского государства.

Он отметил, что в ходе официальных переговоров 26 октября сторонам предстоит подробно обсудить настоящее и будущее отношений двух стран. "Но если коротко говорить, я бы предложил, чтобы мы начали с двух-трех важных для нас с Монголией проектов и начали наше сотрудничество, чтобы мы дали старт очень интенсивному нормальному сотрудничеству", - заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что в ходе официальных переговоров 26 октября сторонам предстоит подробно обсудить настоящее и будущее отношений двух стран. "Но если коротко говорить, я бы предложил, чтобы мы начали с двух-трех важных для нас с Монголией проектов и начали наше сотрудничество, чтобы мы дали старт очень интенсивному нормальному сотрудничеству", - заявил Александр Лукашенко.





Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Монголию многое объединяет, в том числе общее великое прошлое: "Мы вместе воевали против захватчиков. Халхин-Гол, Великая Отечественная война. Это все наше".





"Нас не поймут наши дети, если наши с вами поколения не сделают что-то великое, как предыдущее поколение. Да, мы торгуем. Но, согласитесь, объемы той торговли, которая сегодня у нас есть, просто смешные, - сказал Президент. - Поэтому, наверное, сутью наших переговоров станет то, что мы должны заложить прочный фундамент белорусско-монгольской дружбы и отношений. Мы постараемся быть для вас надежными друзьями".





Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что это его первый визит в Беларусь. "Я уже успел познакомиться с замечательным городом Минском - столицей прекрасной страны Республики Беларусь", - отметил он.

Президент Монголии поделился, что в воскресенье, 25 октября, он Президент Монголии поделился, что в воскресенье, 25 октября, он посетил Музей истории Великой Отечественной войны, а также ознакомился с работой образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси.





"Самое первое, что зародилось в моей душе, - гордость за то, что под вашим мудрым и дальновидным руководством Республика Беларусь очень сильно развилась. Столица Минск с ее просторными краями, природой и климатом оставила у меня приятное чувство, - сказал Ухнаагийн Хурэлсух. - Мы осуществляем различные государственные визиты в другие страны, но посетить Беларусь и ознакомиться с Минском - совершенно другой мир. Потому что, в отличие от других столиц, это для меня кажется раем на земле. Здесь климат, природа очень замечательные. Очень понравилась ваша страна, в том числе столица Минск и инфраструктура".





Что касается развития сотрудничества с Беларусью, Президент Монголии поддержал предложение Александра Лукашенко о необходимости реализовать два-три конкретных проекта: "Я с этим предложением полностью согласен, полностью поддерживаю".





Ухнаагийн Хурэлсух напомнил, что в 2024 году Александр Лукашенко посетил с визитом Монголию. Теперь же проходит ответный визит монгольского лидера в Беларусь. "Это яркое свидетельство того, что у нас в душе, в наших мыслях есть стремление к плодотворному сотрудничеству в будущем", - подчеркнул Президент Монголии.





Как сообщалось, Президент Монголии 24-26 октября посещает Беларусь с официальным визитом. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на понедельник, 26 октября. На переговорах в Минске президенты оценят ход выполнения договоренностей, достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Монголию в 2024 году, и наметят ключевые направления для дальнейшего развития белорусско-монгольских отношений. Ожидается, что акцент будет сделан на реализации взаимовыгодных торгово-экономических проектов, углублении взаимодействия в промышленности и АПК. К подписанию подготовлена дорожная карта сотрудничества на 2027-2029 годы.





Александр Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсух также обсудят взаимодействие двух стран в политической сфере, совместную работу на площадках международных объединений, обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня.-0-