20 ноября, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует нарастить экспорт растительных масел к 2030 году в 1,7 раза к уровню 2025 года - до $1 млрд. Об этом Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили во время рабочей поездки в Гродненскую область по вопросу перспектив развития масложировой отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.
К 2030 году также планируется увеличить производство растительных неочищенных масел до 1 млн т, шрота/жмыха - до 1,6 млн т. Все это с ростом в 1,6 раза к уровню 2025 года.
Объемы производства масложировой продукции (маргариновая и майонезная продукция, мыло твердое) должны достичь уровня в 52,7 тыс. т (рост на 17%). В том числе 9,5 тыс. т жиров специального назначения (рост в 1,9 раза).
Производство лецитина ожидается на уровне 7,2 тыс. т (в 1,7 раза).
Президенту также доложили о работе в Сморгони ООО "Белагротерминал". Это крупный производственный комплекс по переработке масличных культур (сои и рапса). Его учредителем с июня 2024 года является МКООО "Содружество Рус", входящая в состав Группы компаний "Содружество" - крупного международного агропромышленного холдинга.
Компания не только успешно работает, производя востребованную на внутреннем и внешнем рынках продукцию, но и активно участвует в реализации социальных проектов.
"Молодцы, хорошо работаете с людьми, производство - любо-дорого посмотреть. Но - надо немножко добавить", - задал планку глава государства.
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