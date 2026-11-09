Председателям райисполкомов - приготовиться. Лукашенко намерен в ближайшее время встряхнуть социальную сферу

9 ноября, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым проверить эффективность работы социальных объектов в стране, включая спортивные площадки. Соответствующие заявления он сделал на рабочем совещании о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА."Я хочу, чтобы председатели райисполкомов подготовились к тому, что в ближайшее время мы встряхнем социальную сферу. У нас столько этого добра создано… Допустим, спорт: сколько вы Пинчуков и Морозов (яркие молодые белорусские хоккеисты Виталий Пинчук и Вадим Мороз. - Прим. БЕЛТА) - хоккеистов - на этой площадке (в Шклове. - Прим. БЕЛТА) вырастили? Сколько вы талантливых хоккеистов передали в свой хоккейный клуб в Могилеве, который играет в чемпионате Беларуси? Сколько вы отсюда выдали на-гора? Сколько мы наверх подняли, губернатор сказать не может. Уверен, и председатель райисполкома не скажет", - заявил глава государства."Хоккейная площадка должна работать день и ночь", - добавил Президент.Александр Лукашенко привел еще один пример, напомнив, что недавно в Беларуси государственные театры были переведены на систему равнодолевого финансирования "50 на 50". Она означает, что из бюджетных средств покрывается только половина расходов театров, а остальное они должны зарабатывать сами. "Продавайте билеты и зарабатывайте деньги. - "Мы не выдержим, люди не хотят покупать билеты". Так зачем вы тогда нужны, если люди к вам не идут?" - задал вопрос глава государства.-0-