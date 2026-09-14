Президент
14 сентября 2026, 17:22
Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника УВД Витебского облисполкома
Фото УВД Витебского облисполкома
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома и уволен со службы по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ подписал 14 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.-0-
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