Президент
24 сентября 2026, 17:37
Полковник Юрий Юндель назначен первым замначальника тыла ВС - начальником штаба тыла
Фото из архива
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полковник Юрий Юндель назначен первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил - начальником штаба тыла. Соответствующий указ №323 подписал 24 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.-0-
Новости рубрики Президент
Главное
Топ-новости
Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич
С нами интереснее