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"Политика одна - качество". Какие прорывы Беларусь совершила в 2016 году 

Опубликовано:

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Президент
30 сентября 2026, 18:23

"Политика одна - качество". Какие прорывы Беларусь совершила в 2016 году 

Александр Лукашенко во время выступления на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, октябрь 2016 года
Александр Лукашенко во время выступления на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, октябрь 2016 года
Александр Лукашенко во время выступления на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, октябрь 2016 года
Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, принимающими участие в XVI сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, июнь 2016 года
Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, принимающими участие в XVI сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, июнь 2016 года
Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций, принимающими участие в XVI сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, июнь 2016 года
Говорят, юбилей - это не только праздник, но и повод для подведения итогов. Поэтому в 2016 году, отмечая 25-летний юбилей суверенитета и независимости своей страны, у белорусов не было причин расстраиваться. 25 лет для истории - не срок. Но белорусы успели сделать за это время многое. С какими достижениями молодое государство встречало четверть века и какой задел на будущее сделало, расскажем в новом выпуска проекта БЕЛТА "Как это было".
"Добивались мы всего своим трудом и собственными силами"

К 2016 году в Беларуси была проведена модернизация базовых отраслей экономики. Благодаря этому обновились технологии, существенно сократились затраты на выпуск продукции. Освоено сборочное производство легковых автомобилей, изготовлен самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т. Основные технологические процессы в сельхозпроизводстве были автоматизированы, что позволило за пятилетку увеличить производительность труда на селе в 1,5 раза. В 2016 году увеличивается выпуск инновационной продукции. Показателем мирового интереса к белорусской экономике стали иностранные инвестиции.

Ответ на вопрос, как такое стало возможно, дал Президент, выступая на пятом заседании Всебелорусского народного собрания: "Добивались мы этого своим трудом и собственными силами в очень непростых условиях. И здесь я хочу выразить огромнейшую благодарность всему белорусскому народу, вам, которые шли в авангарде этого народа! Белорусы - люди мудрые, они прекрасно видят, что происходит в мире, понимают истинные причины и трудности. И понимают, что в нынешних условиях самые главные, самые дорогие наши ценности - это мир в стране, независимость, безопасность каждого. Будет это - все остальные проблемы мы решим".
Александр Лукашенко во время пятого Всебелорусского народного собрания, июнь 2016 года
Разумеется, было и немало проблем. Вызовов на мировом и региональном уровнях хватало сполна: теракты в Европе и в других странах, конфликт в Нагорном Карабахе, продолжение гражданской войны в Сирии и другие. Головной боли добавляла санкционная война Европейского союза и России, геополитическая нестабильность у наших границ. Но белорусы, не изменяя своей привычке, со всеми трудностями справлялись вдумчиво и спокойно, совершенствуя тот путь, по которому уже успешно прошли за первую четверть века независимости.

Никаких "либералов" и "консерваторов" в руководстве страны и правительстве нет

В 2016 году свой небольшой юбилей отметило и Всебелорусское народное собрание. ВНС собралось в пятый раз под лозунгом "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь!". Символическая деталь: заседание проходило 22 июня - в 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Открывая заседание, Президент напомнил о главном уроке той страшной войны - даже самую большую беду можно одолеть только вместе: "Если перед лицом трудностей народ сплачивается, а люди не падают духом, то любые преграды преодолимы и любые цели достижимы. И еще один важнейший урок дает нам прошлое. Нельзя быть беспечными и самоуверенными. Нельзя легкомысленно относиться к будущему. Нельзя позволять застать себя врасплох, как это было в те годы. Надо уметь вовремя предвидеть и предотвратить опасность".

В этом контексте форма и суть ВНС приобрели особое значение. Ведь совместное подведение итогов и обсуждение планов, которые будут реализовывать сообща, - это тоже исторический опыт, который помог белорусам выстоять. Традиционно делегаты ВНС приняли Программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку.

В 2016 году отмечалась еще одна юбилейная дата - 20 лет белорусскому парламенту. Уточним: парламенту в нашей новейшей истории, ведь истоки белорусского парламентаризма уходят далеко вглубь веков. За два десятка лет в стране создали добротную законодательную базу, которая учитывает и отечественный, и зарубежный опыт. В 2016 году свою лепту в новейшую истории Беларуси предстояло внести новому поколению парламентариев - 11 сентября состоялись выборы депутатов Палаты представителей шестого созыва. 74,8% избирателей - 5,2 млн человек - проголосовали за новый депутатский состав. В избранной Палате представителей был целый ряд партий: Коммунистическая, Либерально-демократическая, Белорусская патриотическая, Объединенная гражданская, Республиканская партия труда и справедливости. Факт присутствия оппозиции в составе парламента особенно порадовал европейских наблюдателей. И как никогда наблюдатели из ОБСЕ были щедры на высокие оценки прошедших выборов.

На встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики глава государства предупредил: работа предстоит сложная и ответственная. Страна должна преодолеть негативные тенденции в экономике и выйти на устойчивые темы развития. Для этого есть все. А главным белорусский лидер назвал единство народа и политическую волю руководства страны для движения вперед, что красноречиво подтвердили парламентские выборы.

"Никаких "либералов" и "консерваторов" в руководстве страны и правительстве нет. Есть люди, которые больше теоретики, чем практики, ориентирующиеся на некий "чистый" рынок. Есть люди опытные, от жизни, понимающие, что "лучше синица в руках, чем журавль в небе", и знающие, что может принести пользу, а что - нет и на что вообще нельзя отвлекаться", - заявил тогда белорусский лидер.
Александр Лукашенко во время встречи с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Беларуси пятого и шестого созывов, октябрь 2016 года

Напутствуя парламентариев, Президент дал подсказку: вся работа должна укладываться в одну формулу - интересы белорусского государства и благосостояние белорусского народа.

"Мы государственные люди, а не только какие-то там политики"

А как складывалась ситуация с финансами? В 2016 году белорусы перестали быть миллионерами - в стране была проведена деноминация, которая обрезала четыре нуля в суммах. В оборот запустили новые банкноты и впервые в истории суверенной Беларуси - монеты. Резких движений не делали, новые рубли плавно сменяли старые, чтобы люди постепенно привыкали к новым деньгам. Задачи по перенастройке банкоматов и кассовых аппаратов были решены оперативно. Было сделано все, чтобы народ безболезненно перешел на новые деньги. На этом настаивал и Президент, ведь этот вопрос касался каждого без исключения белоруса.
Деноминация стартовала в июле, в канун политической кампании - парламентских выборов. Казалось бы, мера крайне непопулярная. Но у Президента был на это свой взгляд. "Это говорит о том, что мы никого не боимся, мы государственные люди, а не только какие-то там политики. А государственные люди всегда думают о перспективах и развитии государства", - отмечал он.

Деноминация 2016 года в первую очередь помогла упростить денежные расчеты. А тем, кто переживал, что вырастут цены, Президент гарантировал - роста цен в связи с деноминацией не будет. И жестко предупредил всех ответственных: ни в коем случае не повышать цены даже на копейку. За тем, чтобы цены росли по объективным причинам, а не из-за личных желаний продавцов, в 2016 году стало следить новое ведомство - Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующий указ №188 "Об органах антимонопольного регулирования и торговли" Президент подписал 3 июня 2016 года. В состав министерства был передан Департамент ценовой политики Министерства экономики и управления антимонопольной и ценовой политики всех облисполкомов, а также Минского горисполкома.

Вообще, 2016 год был отмечен позитивными трендами на финансовом и валютном рынках. За 12 месяцев ставка рефинансирования уменьшилась с 24 до 18%. Соответственно снизились ставки по кредитам. Замедлились темпы роста индекса потребительских цен. И еще одно достижение - золотовалютные резервы страны за год прибавили порядка $700 млн и на 1 декабря превысили $4,8 млрд.

Деноминация, создание МАРТ, успехи на финансовом рынке - красноречивые примеры последовательных нововведений там, где это действительно было нужно. Эти и другие меры были направлены на повышение качества жизни белорусов и укрепление справедливого устройства в обществе. Тем более белорусов становилось больше. Впервые за 25 лет независимости по итогам января-сентября 2016 года в стране был отмечен естественный прирост населения. Всего за 9 месяцев на свет появились почти 90 тыс. малышей.

В 2016 году общественный резонанс приобрели вопросы совершенствования пенсионной системы. Настроения общества принимались во внимание, обсуждения и рассуждения людей были услышаны. И на основании этого принимались решения. Твердое большинство населения было согласно с повышением пенсионного возраста. Даже те, кому это не нравилось, поняли, что данная мера оправданная и нужная. В апреле 2016 года Президент подписал указ №137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения". Документ повышал пенсионный возраст - до 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин - цифры не из воздуха, а исходя из демографических процессов в стране. Во-первых, значительно выросла нагрузка на трудоспособное население: численность пенсионеров за пять предыдущих лет выросла на 5%, или на 124 тыс. человек. В 2016 году на 100 работающих приходилось более 60 пенсионеров. Во-вторых, благодаря социально ориентированной политике люди стали жить дольше, почти на 5 лет в сравнении с 90-ми годами. Следовательно, возросла экономическая активность самих пенсионеров. Если в 2011 году работал каждый пятый пенсионер, то в 2016 -уже каждый четвертый. Так что никакой чрезвычайщины в повышении пенсионного возраста не было.

"В любом государстве, а мы декларируем социально ориентированное государство, государство для народа, главное - это люди. Все эти, как я часто говорю, гайки, болты, экономика тогда чего-то стоят, если это делается ради людей. Если делается не для людей, то не нужна и такая экономика, и не нужно такое государство народу. Поэтому - все ради людей", - отмечал Александр Лукашенко, посещая в последний день 2016 года дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов в Столбцовском районе.
Александр Лукашенко во время встречи в Николаевщинском доме-интернате для ветеранов войны, труда и инвалидов, декабрь 2016 года

Не просто общественное, но даже политическое звучание приобрел вопрос статуса педагогического работника. Подтверждением тому стал указ, согласно которому впервые в истории страны было присвоено звание "Народный учитель Беларуси". Первопроходцем стал учитель физики областного лицея №1 Могилева Валерий Барашков. Награждая педагога, Президент отметил, что введение нового почетного звания поможет повысить престиж благородной профессии педагога и утвердить ее высокий статус в обществе.

Высочайший статус своей профессии в 2016 году подтвердили белорусские врачи. 2 ноября в РНПЦ "Кардиология" впервые проведена операция по трансплантации комплекса "сердце-легкие". Девять часов в операционной более 20 специалистов выполняли по-настоящему ювелирную работу, чтобы спасти жизнь 32-летнему мужчине. Операция по одновременной пересадке сердца и легких на то время считалась одной из сложнейших в мировой трансплантологии. И до 2016 года это была единственная из сочетанных трансплантаций, которую не выполняли белорусские хирурги. Но эту высоту они взяли и наглядно доказали, что главное в Беларуси - это человеческая жизнь!
Секрет миролюбия и взаимопонимания, которыми славятся белорусы

В 2016 году в стране кипела спортивная жизнь. Впрочем, ничего удивительного - год-то олимпийский. Беларусь на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро представляли 124 спортсмена в 19 видах спорта. Провожал атлетов на главные старты четырехлетия лично Президент. Из Бразилии белорусы привезли 9 медалей. Каждая олимпийская медаль особенная, но были в этой коллекции и "исторические медали". Владислав Гончаров стал первым в Беларуси олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте. Мария Мамошук завоевала первую в истории белорусского спорта медаль в женской борьбе. Наград у белорусов могло быть значительно больше. Но мужскую команду по гребле на байдарках и каноэ, сильнейшую на тот момент в мире, отстранили по ложному обвинению в употреблении запрещенного препарата. Вызвало ли это большой резонанс? Бесспорно. Сделало ли это наших спортсменов слабее? Отнюдь. При поддержке государства они уверенно отстаивали свое честное имя, и уже в январе 2017 года Международный арбитражный суд снял с белорусских гребцов однолетнее отстранение.
Александр Лукашенко на торжественных проводах белорусской спортивной делегации на XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, июль 2016 года

Не затерялись белорусы и на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В копилке нашей сборной - 10 медалей. Пловец Игорь Бокий стал главным героем соревнований. Завоевав шесть золотых и одну бронзовую медаль, он стал самым титулованным паралимпийцем. Андрей Праневич принес первое в истории золото в фехтовании на инвалидных колясках.

В 2016 году Минск стал спортивной столицей Европы. Беларусь впервые принимала заседание Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Александр Лукашенко приветствовал гостей и как глава государства, и как президент Национального олимпийского комитета. Одним из основных вопросов заседания в Минске был выбор города для проведения II Европейских игр 2019 года. Больших споров он не вызвал: европейские функционеры своими глазами увидели, что Минск готов принимать спортсменов со всего континента, и отдали это право нашей стране.
Александр Лукашенко  во время выступления на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, октябрь 2016 года

Не меньшей объединяющей силой, чем спорт, обладает и культура. Указом Президента 2016-й в стране был объявлен Годом культуры. И это решение тоже шло от жизни. "Уважать не только свою культуру, но и творческие достижения других народов - это черта белорусского национального характера. Мы бережно храним сокровища прошлого и с удовольствием знакомимся с искусством наших соседей. Думаю, в этом секрет миролюбия и взаимопонимания, которыми славятся белорусы", - отмечал Александр Лукашенко на празднике "Купалье" 9 июля 2016 года.

Квинтэссенцией работы в культурной сфере стал принятый в 2016 году Кодекс о культуре. Документ упорядочивал правовые акты в сфере культуры и регулировал любые правоотношения во всех сферах культуры - от охраны историко-культурного наследия до поощрения работников культуры.

В 2016 году 25-летний юбилей отметил фестиваль, объединяющий в себе все грани нашей культуры, - "Славянский базар", ставший визитной карточкой Витебска. Как отметил на открытии Президент, фестиваль развивается вместе со страной и в нем, как в зеркале, отражается каждый этап становления молодого государства.

В 2016 году впервые выставка "Иконопись Беларуси XVII-XXI веков из коллекции Национального художественного музея" была представлена в музее Ватикана. Для музейной сферы нашей страны это был настоящий прорыв. Именно в 2016 году в Германии у князя Гогенлоэ была выкуплена коллекция портретов князей Радзивиллов. Это первый случай за всю историю независимости Беларуси, когда произведения искусства покупались за рубежом непосредственно у владельца. Министерство культуры Беларуси впервые учредило Национальную премию в области изобразительного искусства, объединяющую все виды искусства от классических до современных, от традиции до новаторства.

"На конвейере не должно быть никакой политики"

Хорошим подарком к 25-летию суверенного государства стали успехи в научной и инновационной сферах. В январе 2016 года с китайского космодрома "Сичан" был запущен первый белорусский телекоммуникационный спутник "Белинтерсат-1". Его запуск сделал Беларусь космической державой. Задача спутника - передача телевизионных и радиосигналов, обеспечение доступа в интернет. Комплекс охватывал территорию страны полностью, не оставляя ни серых, ни белых пятен. Важно, что для обеспечения внутренних потребностей достаточно было 5% возможностей "Белинтерсата". Остальные 95% - высокотехнологичный экспорт.

Космос - безграничен, как и безграничны возможности для его использования. Работа в космической сфере дает толчок новым предприятиям завтрашнего дня. Об этом говорил и Александр Лукашенко, посещая наземный комплекс национальной системы спутниковой связи и вещания. В разговоре со специалистами центра глава государства отметил, что самые перспективные направления, такие как космос, атомная энергетика и другие, ориентированы на будущее и в первую очередь на молодежь.

В 2016 году белорусы закрепились не только в космосе, но и в Антарктике. К этому времени наши специалисты уже 10 лет как осваивали Южный полюс, но все это время "квартировались" у российских коллег. В январе 2016 года у белорусов появилась собственная антарктическая станция "Гора Вечерняя". Около одноименной возвышенности в Восточной Антарктиде был смонтирован первый трехсекционный модуль. Уникальную конструкцию, способную выдерживать порывы шквалистого ветра и мороз до минус 60 градусов, сделали на белорусском предприятии "Мидивисана". И если раньше на континент завозились материалы, конструкции, из которых на месте собирались постройки, то у белорусов все было сделано в заводских условиях. Полярники сами монтировали автономные секции на подготовленное заранее основание. Сделали это без специальной техники, используя лишь ручной инструмент и вертолет. Так в 2016 году космос и Антарктика из разряда чего-то фантастического перешли в обычную для белорусских специалистов зону научного интереса.

Фантастикой раньше было и собственное высокоточное ракетное оружие. Пока Президент не поручил Госвоенпрому серьезно заняться этим вопросом. В 2016 году новая ракетная система залпового огня "Полонез" доказала, что белорусы умеют делать все. Комплекс отличался рекордной дальностью стрельбы, способностью наносить удары по 8 целям одновременно на расстоянии более 200 км, ювелирной снайперской точностью - отклонение от заданных координат не превышает 30 м. И все это - разработка белорусских конструкторов. Так что можно смело утверждать, что в 2016 году белорусские предприятия оборонного сектора начали осваивать новое направление - ракетостроение.
В Беларуси впервые проведены боевые пуски РСЗО "Полонез", июнь 2016 года

Развитие новых направлений не затмевало тщательную работу в тех сферах, которые в нашей стране уже стали традиционными. В 2014-2015 годах отечественное машиностроение переживало кризис, за два года в минус ушла почти половина объема выпускаемой продукции. Нужно было сделать все, чтобы не потерять годами наработанный имидж машиностроительной страны. Поэтому 2016 год для машиностроителей, да и для всей промышленности стал годом проверки на прочность. Александр Лукашенко настаивал на том, что МАЗ, МТЗ, "Мотовелозавод", БелАЗ и другие предприятия - это бренды страны, потерять которые недопустимо. Здесь нужны в первую очередь дисциплина и технологии.

"Человек имеет право сказать все, что он думает о политике, внутренней и внешней, на профсоюзном или общем собрании, которое проводится для откровенного разговора. Однако на конвейере не должно быть никакой политики. Здесь политика одна - качество", - заявил Президент во время посещения Минского моторного завода.
"Мы самая интернациональная страна"

Качество продукции - это лицо страны. Благодаря тому, что вопросы качества всегда были на первом месте и под неустанным контролем, товары под маркой Made in Belarus что сейчас, что 10 лет назад пользуются спросом в мире. Добавим сюда неизменные черты белорусского характера - ответственность и надежность. И вопросы о том, почему многие страны хотят сотрудничать с "маленькой" Беларусью, отпадают сами собой. Тем более что и наша страна всегда настроена на конструктивную работу.

"Нам нужны мир, безопасность и дружба между народами. Мы самая интернациональная страна, и наш белорусский народ по своей ментальности самый добрый и интернациональный", - подчеркнул Президент, обращаясь к парламентариям пятого и шестого созыва.

Уважение, открытость, многовекторность - три кита белорусской внешней политики. Эти подходы неизменны в работе со всеми без исключения государствами. Поэтому попытки поставить Беларусь перед выбором "Россия или Запад" Александр Лукашенко в 2016 году называл несостоятельными. Президент акцентировал: наши интересы лежат в плоскости России, но высокотехнологичный Запад нам небезразличен.

В 2016 году белорусско-российская интеграция проходила серьезное испытание на прочность. Рекордное падение мировых цен на нефть, ослабление национальных валют, конфликт в Украине, обострение отношений России и Запада не могли не повлиять на союзное строительство. Это подтвердил и спад в товарообороте. На переговорах с Президентом России Александр Лукашенко заявил, что экономический кризис должен сплотить участников интеграционных процессов. Подтверждением слов белорусского лидера стал III Форум регионов Беларуси и России в июне 2016 года в Минске. Участие в форуме приняли и президенты, что подчеркнуло значимость мероприятия, которое, как мы знаем уже из 2026 года, стало славной общей традицией.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании III Форума регионов Беларуси и России, которое проходит во Дворце Республики в Минске, июнь 2016 года

Как мы говорили ранее, для Беларуси 2016 год был насыщенным на юбилейные даты. Затронут был и международный трек. 25-летний юбилей отмечало Содружество Независимых Государств. В связи с этим на заседании Совета глав государств СНГ в сентябре 2016 года в Бишкеке было принято заявление, в котором отмечалось, что "за прошедшие годы Содружество состоялось как уникальная и универсальная, не имеющая аналогов организация".

У белорусского лидера на этот счет была своя точка зрения. В интервью ТАСС Александр Лукашенко назвал итог 25-летия СНГ неутешительным. "Мы шли от лучшего к худшему", - заявил он. Открыто о проблемах региональных интеграционных объединений Президент говорил не только в интервью. В октябре 2016 года Минск принимал заседание глав правительств Евразийского экономического союза и СНГ. В условиях обострения политической и экономической турбулентности объединениям следовало ускоряться, что не очень хорошо получалось. Из-за этого перспективы ЕАЭС и СНГ ставили под сомнение, а то и вовсе критиковали. Страны ЕАЭС должны вести согласованную промышленную политику, настаивал Александр Лукашенко. Теоретически с этой идеей были согласны все, но практической реализации не было. Несогласованность действий привела к разбалансировке внутренних интеграционных процессов. Белорусский лидер призывал серьезно взяться за эту работу.
Свой интерес Беларусь видела не только на постсоветском пространстве. Стремительно набирало обороты сотрудничество с Востоком. Осенью 2016 года Александр Лукашенко с многодневным визитом посетил Ближневосточный регион: Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Пакистан. В сентябре 2016 начал работу первый в истории Белорусско-оманский бизнес-форум.

Исторический государственный визит в 2016 году Президент совершил в Китай. По итогам переговоров Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подписали совместную декларацию об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Значительное внимание в декларации уделено экономическому блоку, совместному продвижению проекта Экономического пояса Шелкового пути.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во время официальных переговоров в Пекине, сентябрь 2016 года

Нельзя не сказать об отношениях с европейскими партнерами. В этом направлении были заметны позитивные изменения. В феврале 2016 года Евросоюз принял решение об отмене большинства санкций, что открыло новые возможности в белорусско-европейских отношениях. Этот шаг в нашей стране был воспринят исключительно положительно. А разве могла быть другая реакция? Позиция Президента однозначна: политизированность никому не нужна, нужна прагматичность отношений.

Политические вопросы рассматривались не только в дипломатической плоскости, но и в духовной. В мае 2016 года Александр Лукашенко в Апостольском дворце в Ватикане встретился с Папой Римским Франциском. Встреча с главой Католической церкви проходила преимущественно без камер, в формате "один на один". "Это была личная, в том числе моя личная встреча. Прошла она очень хорошо, просто лучше не бывает. Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как Президент. Так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых Папа Франциск придерживается", - рассказывал Александр Лукашенко журналистам.

В ноябре 2016 года с официальным визитом Беларусь посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Рабочий график лидеров был насыщенным: протокольные мероприятия, официальные переговоры в узком и широком составах, подписание международных документов, участие в белорусско-турецком бизнес-форуме. Кстати, бизнес-форум стал одним из самых представительных за всю историю проведения в Беларуси подобных мероприятий. Только с турецкой стороны в нем участвовали около 200 бизнесменов и официальных лиц. Важным акцентом графика лидеров стало торжественное открытие в Минске Соборной мечети. Она стала одним из символов межконфессионального согласия в Беларуси, местом молитвы для жителей и гостей столицы, исповедующих ислам.
Президенты Беларуси и Турции Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам официальных переговоров в Минске подписали совместное коммюнике, в котором высказались за расширение и углубление двусторонних связей по ряду приоритетных направлений, ноябрь 2016 года

Справедливость и любовь к людям

Слова о межконфессиональном мире в нашей стране говорят не ради протокола. Потому что связь религии и государства в Беларуси - крепче, чем может показаться на первый взгляд. "Основы православной церкви - справедливость и человеколюбие - воодушевляли людей на подвиг и помогали с достоинством переживать самые тяжелые времена. В основе своей политики я положил именно эти ценности - справедливость и любовь к людям", - отметил белорусский лидер на встрече с Синодом Белорусской православной церкви.

Вот таким выдался для нашей страны 2016 год. Год, когда отмечались юбилейные даты, когда многое в нашей стране происходило впервые. К счастью, характер у этих событий был позитивным. Насыщенный на события год, который сделал нашу страну еще крепче. Самым главным событием 2016-го Александр Лукашенко назвал то, что все лихолетья и несчастья минули нашу страну. Как это стало возможно? Позволим себе главной причиной назвать патриотизм наших людей. А что такое патриотизм? На этот вопрос ответил Президент: "Патриотом будет всегда тот человек в той стране, когда он будет считать, что это его земля. И он будет счастлив, что его дети будут жить на этой земле. А для этого надо создать справедливое общество. Я не скажу, что мы его уже создали, но мы к этому стремимся".-0- 

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