Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе назвал приоритеты в укреплении ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.





"Время настоятельно требует от нас укрепления сотрудничества в рамках организации. Согласованность действий, понимание и поддержка - только так ОДКБ сохранится слаженной и работающей на благо своих стран-членов. Для этого у нас есть все - знания, необходимые ресурсы, инструментарий и инфраструктура. Нужно только немного добавить политической воли и скорости в реализации принятых решений", - заявил Александр Лукашенко.

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