Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе назвал приоритеты в укреплении ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Время настоятельно требует от нас укрепления сотрудничества в рамках организации. Согласованность действий, понимание и поддержка - только так ОДКБ сохранится слаженной и работающей на благо своих стран-членов. Для этого у нас есть все - знания, необходимые ресурсы, инструментарий и инфраструктура. Нужно только немного добавить политической воли и скорости в реализации принятых решений", - заявил Александр Лукашенко.
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О целесообразности укрепления военного потенциала ОДКБ
"Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ", - сказал Александр Лукашенко. В связи с этим он поддержал решения в отношении мобильных подразделений противовоздушной обороны для обеспечения работы войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил, которые были вынесены на саммит.
"Это пример того, что мы должны постоянно осуществлять адаптацию разработанных нами военных механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня. Нам нужно учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в контексте применения беспилотников и эффективного противодействия им (это еще важнее)", - убежден глава белорусского государства.
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