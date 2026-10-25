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Подвижки с США, союзные обязательства и транспорт "на всю катушку". Итоги недели Президента

Опубликовано:

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Президент
25 октября 2026, 15:00

Подвижки с США, союзные обязательства и транспорт "на всю катушку". Итоги недели Президента

Александр Лукашенко во время доклада о результатах работы в переговорном процессе с США
Александр Лукашенко во время доклада о результатах работы в переговорном процессе с США
Александр Лукашенко во время доклада о результатах работы в переговорном процессе с США
Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым
Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым
Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым
Александр Лукашенко во время посещения холдинга "Белкоммунмаш"
Александр Лукашенко во время посещения холдинга "Белкоммунмаш"
Александр Лукашенко во время посещения холдинга "Белкоммунмаш"
Новости темы "Неделя Президента"
Смелый эксперимент, северная стратегия, учеба для военных и народное ополчение. Итоги недели Президента
Настройка Содружества, военные задачи для ученых и встреча с банкиром. Итоги недели Президента 
Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
В графике главы государства на неделе была особо заметна внешнеполитическая повестка. Обсуждены дела на переговорном треке с США, состоялись встречи с руководителем парламента Мьянмы, министром обороны России и губернатором Брянской области.

Уже на выходных в Минск с официальным визитом прибыл Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на понедельник, 26 октября.

В пятницу глава государства посетил холдинг "Белкоммунмаш", где речь шла в целом о перспективах развития отечественного пассажирского транспорта.

Александр Лукашенко на неделе поздравил соотечественников с Днем отца - праздник уже по традиции стал завершением Недели родительской любви, которая стартовала с Дня матери. Президент подчеркнул особую роль мужчины как защитника и надежной опоры семьи.

Президент утвердил масштабные преобразования в Национальной академии наук. Указ направлен на совершенствование научной сферы, организационной структуры и деятельности НАН, а также подчиненных ей организаций.

Важное кадровое решение недели: Александр Рогожник освобожден от должности председателя Витебского облисполкома в связи с болезнью. Исполняющим обязанности руководителя области назначен Сергей Левкович, который до этого занимал пост первого заместителя председателя облисполкома.

В Вооруженных Силах назначено новое руководство ССО и оперативных командований.

Еще ряд документов, подписанных главой государства, касаются одобрения проекта поправок в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, регулирования сфер аквакультуры, мелиорации и регистрации сельхозживотных.

Глава государства поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта с профессиональным праздником - Днем автомобилиста и дорожника. Он пожелал, чтобы все дороги вели к успеху и процветанию любимой Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Республики. Глава государства подчеркнул, что Беларусь дорожит отношениями стратегического партнерства с Казахстаном

Президент направил соболезнование Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Тибетском автономном районе.

Глава государства поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Жанну Болотову.

УДАЧНЫЙ СОСЕД. Какую планку Лукашенко предлагает взять в сотрудничестве с Брянской областью

Президент 20 октября провел встречу с губернатором Брянской области России Егором Ковальчуком. На пост руководителя этого региона он был избран в сентябре нынешнего года, а потому в новом статусе посещал Беларусь впервые, но прежде бывал здесь не раз.
Александр Лукашенко обратил внимание на тесные связи между Беларусью и Брянской областью. "Соседей не выбирают, они от бога. Это удачный у нас сосед - Брянщина. Так же, как Псковская, Смоленская области, - сказал белорусский лидер. - Господь определил жить нам вместе. Мы будем делать все для того, чтобы наше соседство было на пользу как вам, так и нам. Тем более что и фундамент (есть. - Прим. БЕЛТА), у нас корни одинаковые".
Президент напомнил о временах Великой Отечественной войны, когда плечом к плечу сражались с общим врагом: "Это была наша общая земля, и я хотел бы, чтобы по крайней мере в нашей голове так было и сейчас - что это наше общее, и мы должны сделать все, чтобы было хорошо и у вас, и также было в Беларуси".
"Мы всегда жили нормально, жили вместе… Самое лучшее в Брянской области - из Беларуси. Самое лучшее в Беларуси - из Брянской области. Ну и Смоленской, Псковской, естественно. Это близкие нам люди. Мы готовы с вами сотрудничать так, как вы этого пожелаете. И все, что мы можем сделать сегодня для России (а делаем немало, порой непублично, не кричим), мы прежде всего готовы сделать для вас", - заверил глава государства.
Соседство друг с другом действительно позволяет активно развивать сотрудничество. Подтверждение тому - товарооборот, который на протяжении последних лет составляет не менее $800 млн, но Президент ставит задачу взять символическую высоту в $1 млрд. "Подошли, но не взяли эту планку. Надо поставить задачу во что бы то ни стало преодолеть миллиард долларов товарооборота", - сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко обозначил ключевые направления для развития двустороннего взаимодействия. В их числе сельское хозяйство и промышленность с акцентом на кооперацию и реализацию совместных проектов, поставки необходимой продукции, строительство, гуманитарная сфера, включая оздоровительные программы для детей. Предложено также содействие в реализации программы газификации Брянской области.
"Нам очень важно избежать ненужной конкуренции, когда мы дублируем производства, которые у вас или у нас есть. Лучше объединять усилия и в этом направлении действовать. В этом направлении мы получим наибольший результат, особенно сейчас", - уверен глава государства. 

Александр Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусским гражданам, пострадавшим на территории региона от ударов украинских БПЛА. "Вы помогли тогда нам. Вы знаете, что мы в долгу не останемся. Мы обязаны помочь и будем помогать вам во всем, в чем только необходимо", - подчеркнул белорусский лидер.
Губернатор в связи с этим отметил: "Мы на прямой связи с моими коллегами из Гомеля и Могилева. Мы обсуждаем многие вопросы. И хозяйственные, и культурного обмена. Безусловно, общая беда сблизила в связи с атаками беспилотников. К сожалению, продолжаются такие истории. Но мы всегда, еще раз подчеркну, на короткой, очень оперативной связи".
Егор Ковальчук поддержал предложение Александра Лукашенко о наращивании товарооборота. Он также выразил заинтересованность в присутствии на территории Брянской области белорусского бизнеса и хозяйствующих субъектов. "Прежде всего в сфере кооперации в машиностроении. Стройки, как вы совершенно верно отметили. Запрос на это есть. И есть хорошие примеры реализации. Уверен, будет продолжено как строительство жилья, так и объектов социальной сферы. Мы уже отмечаем качество и очень высокие результаты работы белорусских строителей, - заявил губернатор. - Абсолютно верно вы отметили наши основные, базовые предметы для сотрудничества. Прежде всего это добрососедское экономическое сотрудничество. Примеры действительно есть. Могу заверить, что они (направления сотрудничества. - Прим. БЕЛТА) получат полную поддержку и будут в дальнейшем развиваться".
МОЖЕМ БОЛЬШЕ. К чему Беларусь и Мьянму подталкивает бурное развитие международных отношений

Президент 22 октября провел встречу с председателем Ассамблеи Союза, председателем Палаты национальностей Ассамблеи Союза Республики Союз Мьянма Аун Лин Две.
Отношения между двумя странами в последнее время развиваются очень активно. Только в текущем году главы государств общались не единожды, совершили визиты друг к другу. На повестке дня целый ряд проектов по развитию сотрудничества в разных сферах. Высокая динамика контактов между лидерами стран естественным образом передается и на другие уровни, включая парламентский.
"Хорошо, что вы приехали именно в это время, когда идет активная проработка будущих направлений сотрудничества с вашей страной. И даже не просто направлений сотрудничества, а будущих контрактов, конкретных дел между вашей страной и Беларусью, - сказал глава государства в начале встречи. - Если быть абсолютно откровенным и говорить дипломатично, должен сказать, что мы можем в торгово-экономических вопросах значительно больше, нежели имеем сейчас. По крайней мере, наши политические отношения ушли далеко вперед от экономики. Надо экономике подтягиваться к уровню политических отношений".
Александр Лукашенко убежден, что именно парламентарии должны быть настоящей опорой для руководства стран в продвижении взаимных интересов. "Ваш визит говорит о том, что парламентарии Мьянмы в этом направлении готовы действовать и действуют. Заверяю вас, что и наши парламентарии в долгу не останутся", - сказал Президент.
"Мы нацелены на серьезные отношения между двумя странами, потому что есть серьезные, в том числе экономические, основы нашего успешного сотрудничества в будущем. Просто надо не терять время, а двигаться вперед. К этому нас подталкивает бурное развитие международных отношений. Этого требует обстановка", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также отметил хорошие перспективы для самой Мьянмы с учетом позитивного развития обстановки внутри страны: "Поздравляю вас с успешным завершением, как мне кажется, острого политического периода в Мьянме. Абсолютно убежден, что сейчас перед вами открыты все пути развития экономики внутри страны, поддержки людей. У вас очень много друзей в мире. Вы в этом можете не сомневаться".
Зарубежный гость прежде всего поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и оказанный радушный прием мьянманской делегации. Он также передал Александру Лукашенко теплые приветствия от лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна.
"Считаю, что ваши тесные отношения с Президентом Мьянмы и взаимные визиты создают возможности для сотрудничества. Рад видеть, что нам удается сохранять теплые и добрые отношения между нашими странами, и сотрудничество в различных сферах расширяется из года в год", - заявил высокий гость.
ЕСТЬ ПОДВИЖКИ. Что на столе в белорусско-американском диалоге

Александр Лукашенко 22 октября принял доклад о результатах работы в переговорном процессе с США.
В числе участников мероприятия были премьер-министр Александр Турчин, генеральный прокурор Дмитрий Гора, председатель КГБ Иван Тертель, министр иностранных дел Максим Рыженков, постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
"Должен сказать, что администрации США сегодня не просто, работы хватает. Но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам. Есть подвижки по многим вопросам, - заявил глава государства. - Несмотря на то, что выпячиваются отдельные проблемы, как они говорят, с обменом политзаключенных на отмену санкций и так далее. Хотя много и других вопросов, связанных с посольствами и так далее, сегодня у нас на столе. В том числе взаимоотношения Беларуси с Европейским союзом, что касается в том числе и Соединенных Штатов Америки".

Александр Лукашенко напомнил, что больше месяца тому назад, когда проводился очередной раунд переговоров с американской делегацией, было условлено о нынешней встрече. "Мы договорились, что встретимся и обсудим белорусско-американские отношения, их состояние на сегодняшний день и наши действия на перспективу", - сказал он.

Глава государства отметил, что постоянному представителю Беларуси при ООН Валентину Рыбакову было поручено контролировать этот процесс. "Мы его использовали как своего представителя в конкретных делах и вещах в США. Для ведения переговоров и, главное, реализации наших договоренностей. Месяц назад мы договорились, что он прибудет в Беларусь и доложит нам о реализации наших договоренностей", - пояснил белорусский лидер.
Он попросил белорусского дипломата обстоятельно доложить по этим вопросам, чтобы принять решение по дальнейшим действиям.
"Мы со своей стороны свято выполняем то, что обещали американцам. Тогда было сказано делегации, что очень хотелось бы, чтобы и американцы в этом отношении на 100% выполняли договоренности. И договорились, что месяц для того, чтобы мы подтянулись где-то, американцы, как в народе говорят, хвосты обрубили и вышли на площадку дальнейших действий. Вот Рыбаков и доложит нам об этой ситуации, о том, что происходит сегодня и что нам предстоит еще сделать", - сказал Президент.

Александр Лукашенко передал самые добрые пожелания спецпосланнику США Джону Коулу, который возглавляет на переговорах команду представителей Президента США, а также его супруге Грете Конвей Ван Састерен. Глава белорусского государства знаком с ней лично. В декабре 2025 года она приезжала в Минск, где брала интервью у белорусского лидера для американской телекомпании "Ньюсмакс".
"Передайте Джону Коулу самые добрые пожелания, его жене - яркой и видной журналистке. А также Дональду Трампу за то внимание, которое он уделяет в нашем отношении", - сказал Президент.
По итогам доклада Валентин Рыбаков рассказал журналистам, что переговоры с американской стороной будут продолжаться. Он уверен, что положительные результаты не заставят себя очень долго ждать. Открываются и новые возможности для взаимодействия с американской стороной. На предстоящей неделе постпред Беларуси рассчитывает в очередной раз встретиться с американской делегацией в Нью-Йорке. Дипломат также подтвердил вероятность новых визитов делегации США в Минск.

"Интерес (в продолжении переговоров. - Прим. БЕЛТА) взаимный. Ни для кого не секрет, что Беларусь представляет определенный интерес для США", - сказал Валентин Рыбаков.
В числе главных вопросов, к решению которых стремится белорусская сторона, дипломат назвал отмену санкций. "Мы над этим работаем, процесс идет. Определенные положительные результаты в этом направлении достигнуты, - сказал он. - США взаимодействуют с Евросоюзом с учетом тех решений, которые США уже приняли в отношении Беларуси, например по снятию санкционных ограничений. США могут повлиять на государства ЕС в том, чтобы какие-то вопросы нашего взаимодействия с европейскими государствами развивались более положительным образом".

В ближайшее время в США будет направлена следующая партия калийных удобрений из Беларуси. "Один груз нашего калия уже находится в порту Нового Орлеана. Он полностью растаможен и принят как белорусский продукт. То есть это конкретный практический результат снятия американцами санкций с нашей калийной отрасли", - рассказал дипломат.
ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ. Как Беларусь выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства

Александр Лукашенко 22 октября провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым. Он был в Минске для встречи со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным и участия в заседании совместной коллегии военных ведомств.
"Вопросов, которые мы должны обсудить, немало. Спасибо за то, что совместную группировку, которую мы с вами сформировали в рамках ОДКБ на западном направлении, вы держите при всех сложностях и трудностях. Белорусская армия выполняет свою роль. Все наши обязательства с российской стороны для Беларуси, со стороны Беларуси к России мы выполняем. Наши противники (врагов пока, наверное, у нас тут особо нет) об этом знают, они-то видят, - заявил белорусский лидер. - По другим ведомствам и направлениям у нас идет хорошее сотрудничество. Поэтому вы можете не переживать по поводу наших обязательств по охране рубежей Союзного государства".
Александр Лукашенко отметил, что подготовка Вооруженных Сил в Беларуси сориентирована на то, чтобы предупредить военную агрессию извне: "Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать. Ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна. И она сегодня в порядке".
Глава белорусского государства также поблагодарил российскую сторону за помощь в организации контроля различными техническими средствами по периметру Союзного государства. "Мы контролируем всю территорию вдоль границы. А это около 3 тыс. км, если Запад и Украину брать. Конечно, она (граница. - Прим. БЕЛТА) должна быть прикрыта средствами контроля и слежения. Тут мы неплохо работаем", - сказал Президент.
Александр Лукашенко отметил, что с учетом опыта сотрудничества у министра обороны России если и могут быть претензии к белорусской стороне, то не много.

"Претензий точно нет", - сказал Андрей Белоусов.

Он поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи, несмотря на плотный график, и передал теплые слова и пожелания от Президента России Владимира Путина.
"Не забудьте и мои (передать. - Прим. БЕЛТА). Я еще планирую с ним где-то пересечься, может быть, до саммита СНГ, который в декабре в Питере мы наметили. У нас есть о чем поговорить, особенно в связи с последними событиями", - отметил белорусский лидер.
Андрей Белоусов подтвердил, что в сотрудничестве оборонных ведомств двух стран действительно большая и серьезная повестка. "Вы абсолютно правы. Международная обстановка продолжает деградировать. Она остается крайне сложной. Мало того, что сложная, она становится все более и более непредсказуемой. Мы видим, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке. И это требует упреждающих действий", - сказал глава Минобороны России.
На заседании коллегии военных ведомств одобрен замысел совместного оперативного учения "Щит Союза - 2027".
НА ВСЮ КАТУШКУ. Какое будущее ждет производство общественного транспорта в Беларуси

Александр Лукашенко 23 октября в Минске посетил холдинг "Белкоммунмаш", где делают трамваи, троллейбусы и электробусы. Разговор шел не только об этом конкретном предприятии, а в целом о перспективах развития отечественного пассажирского транспорта. В этом секторе, кроме уже упомянутого "Белкоммунмаша", работают и другие предприятия. В их числе МАЗ и "Штадлер Минск".
Чисто внешне главе государства нравится отечественная техника, есть много интересных и перспективных новинок. Однако важен не только дизайн и современные "фишки", но и экономика производства, рынки. А это уже во многом зависит от качества продукции, способности предприятий в срок выполнять договорные обязательства перед покупателями и, конечно же, производственной дисциплины.
"Техника красивая, дизайн неплохой. Когда она движется, приятно смотреть, но если не будет качества, у нас с вами разговора быть не может. У нас пятилетка качества, и это не просто формальность. Техника должна быть качественной, - подчеркнул белорусский лидер. - О дисциплине вообще речи быть не должно. За это спрос будет жесточайший. Я очень внимательно за этим наблюдаю".
Еще одна задача - продолжение работы над импортозамещением отдельных узлов и агрегатов. Заметные успехи в этом отношении уже есть. Например, для трамваев "Белкоммунмаш", которые, к слову, пользуются хорошим спросом за рубежом, созданы отечественные ходовая часть, электрооборудование, силовая электроника, двигатели. Все это раньше приходилось закупать за немалые деньги в Германии и Польше.
Как доложили Президенту, на отечественных двигателях также работают троллейбусы, и промышленники идут дальше - уже испытывают белорусские двигатели для электромотоциклов и самокатов. Опять же в плане разработки электродвигателей наметили план работы с автопроизводителем "БЕЛДЖИ". То есть создан технологический задел, позволяющий думать о более амбициозных планах. Александр Лукашенко ставит задачу сделать двигатель мирового уровня для легковых машин. "Это очень важно", - подчеркнул он.
Александр Лукашенко также высказался о сотрудничестве "Белкоммунмаша" и Минского автозавода. Предприятия отчасти производят однотипную продукцию, и в правительстве то и дело возникали предложения объединить их. Президент указал на необходимость взвешенного подхода при решении подобных вопросов, в том числе с учетом мнения трудовых коллективов. "При такой диктатуре, как у нас, и влиянии министерства они могут работать, как работают сейчас, но совместные программы осуществлять", - заметил Александр Лукашенко.
Глава государства осмотрел готовые образцы трамвайной техники. В их числе трехсекционный низкопольный трамвайный вагон. Такой уже поставляется в российский Челябинск, где развивают гибридную подземно-наземную систему метротрам. Она объединяет обычные трамвайные пути и подземные тоннели.
Если белорусские трамваи могут ездить в формате метро в Челябинске, то почему бы не попробовать сделать это и в Минском метрополитене - такой вопрос Александр Лукашенко поставил участникам мероприятия. "Надо пробовать. Если мы в метро будем это поставлять, это великое дело. Мы импортозамещение обеспечим. Надо действовать и пробовать", - сказал он.
Президент в целом высказался за более широкое использование трамваев в сфере общественного транспорта. Например, чтобы связать Минск с городами-спутниками, с которыми пока еще нет железнодорожного сообщения, или пустить линию до Национального аэропорта.

"Мы увлеклись этими "Алесями" (тоннелепроходческий комплекс "Алеся", используемый при строительстве минского метро. - Прим. БЕЛТА) и прочими. Копаем под землей. А это в 10 раз дороже. Поэтому где-то будем выходить и на поверхность, где можно. Деньги надо считать", - ориентирует белорусский лидер.
Он также поддержал предложение председателя Совета Республики Натальи Кочановой связать трамвайным сообщением города Новополоцк и Полоцк. Для этого надо построить еще около 10 км трамвайных путей.
Во время посещения холдинга "Белкоммунмаш" Александр Лукашенко также провел совещание по вопросу развития отечественного пассажирского транспорта. Спрос в мире на такую продукцию высок, но не ниже и конкуренция. Поэтому было заявлено о важности определить стратегию и тактику для развития отрасли, обозначить актуальные проблемы, наметить пути их решения.
Президент напомнил, как несколько десятилетий назад бытовало мнение, что общественный пассажирский транспорт может стать невостребованным из-за расширения сегмента личного автотранспорта. Но время показало, что это не так. "Сегодня ситуация резко изменилась. Конкурент этот остался. Но есть твердое понимание, что от пассажирского транспорта мировое сообщество никуда не денется. В любой стране общество будет использовать пассажирский транспорт. За время моего президентства эта проблема уже разрешилась, - сказал глава государства. - Пассажирскому транспорту быть. Мы будем его развивать. Развивать будем на всю катушку. Потому что народу этот транспорт нужен".
Александр Лукашенко сделал акцент на использовании экологически чистого пассажирского и грузового транспорта на всех объектах туристической инфраструктуры - в национальных парках и заповедниках, санаториях, домах отдыха.

На совещании подробно рассмотрели проблемные вопросы, имеющиеся в отрасли. Глава государства считает, что именно сейчас, как никогда, нужна совместная работа "Белкоммунмаша" и МАЗа по загрузке имеющихся мощностей под общим руководством Минпрома. "Наверное, настало время и для быстрой реализации инвестпроектов, чтобы расшить узкие места, - сказал он. - Там, где можно вместе что-то делать, - делайте. Не надо делать это по отдельности".
Александр Лукашенко напомнил, как в начале своего президентства принимал решение о сохранении в Беларуси многих предприятий, в том числе МАЗа и "Белкоммунмаша": "Тогда мной было принято решение: как бы ни было тяжело - напрягаться, оставить эти предприятия в белорусской собственности и развиваться на той базе. Что мы и сделали".

Что касается работы предприятия "Штадлер Минск", глава государства пока не видит должных результатов. Создание белорусского поезда до стадии производства так пока и не дошло. Хотя в целом на предприятии отмечается некоторый рост основных показателей деятельности, мощности загружены далеко не на 100%. Президент поручил Комитету госконтроля разобраться в сложившейся ситуации, по итогам года оценить роль Белорусской железной дороги, которая должна потреблять продукцию ЗАО "Штадлер Минск". "И меньше должно быть разговоров, что санкции, чего-то трудно купить… Кому надо, тот покупает", - заметил Александр Лукашенко.-0-
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