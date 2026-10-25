Подвижки с США, союзные обязательства и транспорт "на всю катушку". Итоги недели Президента

Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.

УДАЧНЫЙ СОСЕД. Какую планку Лукашенко предлагает взять в сотрудничестве с Брянской областью





Президент 20 октября провел встречу с губернатором Брянской области России Егором Ковальчуком. На пост руководителя этого региона он был избран в сентябре нынешнего года, а потому в новом статусе посещал Беларусь впервые, но прежде бывал здесь не раз.

Александр Лукашенко обратил внимание на тесные связи между Беларусью и Брянской областью. "Соседей не выбирают, они от бога. Это удачный у нас сосед - Брянщина. Так же, как Псковская, Смоленская области, - сказал белорусский лидер. - Господь определил жить нам вместе. Мы будем делать все для того, чтобы наше соседство было на пользу как вам, так и нам. Тем более что и фундамент (есть. - Прим. БЕЛТА), у нас корни одинаковые". Александр Лукашенко обратил внимание на тесные связи между Беларусью и Брянской областью. "Соседей не выбирают, они от бога. Это удачный у нас сосед - Брянщина. Так же, как Псковская, Смоленская области, - сказал белорусский лидер. - Господь определил жить нам вместе. Мы будем делать все для того, чтобы наше соседство было на пользу как вам, так и нам. Тем более что и фундамент (есть. - Прим. БЕЛТА), у нас корни одинаковые".

Президент напомнил о временах Великой Отечественной войны, когда плечом к плечу сражались с общим врагом: "Это была наша общая земля, и я хотел бы, чтобы по крайней мере в нашей голове так было и сейчас - что это наше общее, и мы должны сделать все, чтобы было хорошо и у вас, и также было в Беларуси". Президент напомнил о временах Великой Отечественной войны, когда плечом к плечу сражались с общим врагом: "Это была наша общая земля, и я хотел бы, чтобы по крайней мере в нашей голове так было и сейчас - что это наше общее, и мы должны сделать все, чтобы было хорошо и у вас, и также было в Беларуси".

"Мы всегда жили нормально, жили вместе… Самое лучшее в Брянской области - из Беларуси. Самое лучшее в Беларуси - из Брянской области. Ну и Смоленской, Псковской, естественно. Это близкие нам люди. Мы готовы с вами сотрудничать так, как вы этого пожелаете. И все, что мы можем сделать сегодня для России (а делаем немало, порой непублично, не кричим), мы прежде всего готовы сделать для вас", - заверил глава государства.

Соседство друг с другом действительно позволяет активно развивать сотрудничество. Подтверждение тому - товарооборот, который на протяжении последних лет составляет не менее $800 млн, но Президент ставит задачу взять символическую высоту в $1 млрд. "Подошли, но не взяли эту планку. Надо поставить задачу во что бы то ни стало преодолеть миллиард долларов товарооборота", - сказал белорусский лидер. Соседство друг с другом действительно позволяет активно развивать сотрудничество. Подтверждение тому - товарооборот, который на протяжении последних лет составляет не менее $800 млн, но Президент ставит задачу взять символическую высоту в $1 млрд. "Подошли, но не взяли эту планку. Надо поставить задачу во что бы то ни стало преодолеть миллиард долларов товарооборота", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко обозначил ключевые направления для развития двустороннего взаимодействия. В их числе сельское хозяйство и промышленность с акцентом на кооперацию и реализацию совместных проектов, поставки необходимой продукции, строительство, гуманитарная сфера, включая оздоровительные программы для детей. Предложено также содействие в реализации программы газификации Брянской области.

"Нам очень важно избежать ненужной конкуренции, когда мы дублируем производства, которые у вас или у нас есть. Лучше объединять усилия и в этом направлении действовать. В этом направлении мы получим наибольший результат, особенно сейчас", - уверен глава государства. "Нам очень важно избежать ненужной конкуренции, когда мы дублируем производства, которые у вас или у нас есть. Лучше объединять усилия и в этом направлении действовать. В этом направлении мы получим наибольший результат, особенно сейчас", - уверен глава государства.





Александр Лукашенко поблагодарил губернатора Брянской области за помощь белорусским гражданам, пострадавшим на территории региона от ударов украинских БПЛА. "Вы помогли тогда нам. Вы знаете, что мы в долгу не останемся. Мы обязаны помочь и будем помогать вам во всем, в чем только необходимо", - подчеркнул белорусский лидер.

Губернатор в связи с этим отметил: "Мы на прямой связи с моими коллегами из Гомеля и Могилева. Мы обсуждаем многие вопросы. И хозяйственные, и культурного обмена. Безусловно, общая беда сблизила в связи с атаками беспилотников. К сожалению, продолжаются такие истории. Но мы всегда, еще раз подчеркну, на короткой, очень оперативной связи". Губернатор в связи с этим отметил: "Мы на прямой связи с моими коллегами из Гомеля и Могилева. Мы обсуждаем многие вопросы. И хозяйственные, и культурного обмена. Безусловно, общая беда сблизила в связи с атаками беспилотников. К сожалению, продолжаются такие истории. Но мы всегда, еще раз подчеркну, на короткой, очень оперативной связи".