Подготовка к семинару и новое производство. Большая командировка Лукашенко продолжилась в Шклове

"Я приехал, чтобы убедиться, что Назаров (управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров. - Прим. БЕЛТА) честно докладывает мне. Семинар же будет - я должен своими глазами все увидеть", - отметил Президент.
По поручению главы государства в Шклове и Шкловском районе за последние годы многое сделано как для развития сельского хозяйства, так и ряда обслуживающих организаций
Модернизированы и построены новые животноводческие комплексы, молокопереработка, фактически с нуля создан самый современный райагросервис, модернизирован комбикормовый завод. Список можно продолжать.
Александр Лукашенко поручал, чтобы Шкловский район стал образцом для всей страны в вопросах регионального развития. В ближайшие дни здесь на эту тему пройдет республиканский семинар с участием руководителей районов со всей страны.
Модернизированы и построены новые животноводческие комплексы, молокопереработка, фактически с нуля создан самый современный райагросервис, модернизирован комбикормовый завод. Список можно продолжать.
Александр Лукашенко поручал, чтобы Шкловский район стал образцом для всей страны в вопросах регионального развития. В ближайшие дни здесь на эту тему пройдет республиканский семинар с участием руководителей районов со всей страны.
Посещая Шкловский райагросервис, Александр Лукашенко еще раз удостоверился, что здесь все в порядке и сделано то, что обещали. "Показать надо (участникам семинара. - Прим. БЕЛТА), как должно быть", - отметил Президент.
"Значит, то, что мы здесь планировали, все сделано, чтобы можно было сказать, что Сельхозтехника восстановлена и райагросервис существует. Значит, ремонтировать технику, обслуживать технику мы здесь уже можем", - сделал вывод Александр Лукашенко.
Важный момент - на базе райагросервиса есть участок и по обслуживанию доильных установок.
Президент ориентирует, чтобы ремонт всей техники в райагросервисах проводился в тесном контакте с отечественными заводами-производителями. Чтобы они не просто поставляли запчасти, но и при необходимости оказывали помощь, делились компетенциями. Фактически это должны быть полноценные сервисные центры.
Сейчас рассматривают вариант размещения здесь нового современного производства - легких стальных тонкостенных конструкций. Именно они использовались при строительстве в Минске городской инфекционной больницы, которую 30 октября торжественно открыли с участием Президента.
Александр Лукашенко дал высокую оценку данной технологии и ориентировал на более широкое использование этих конструкций в строительстве. Для этого необходимо расширять существующее производство. И Президент предложил разместить его на площадке в Шклове.
"Капитальное здание. Его надо привести в порядок и завод сделать", - сказал глава государства о бывшей фабрике в Шклове.
Производственные площади частично задействованы и сейчас. Как доложили Президенту, ими сейчас владеет частная организация, которая сама по себе ничего не производит, но в свою очередь сдает отдельные помещения другим частникам под небольшие производства. Например, картонной упаковки.
Александр Лукашенко поручил все внимательно изучить и спроектировать, навести порядок как внутри производственных помещений, так и снаружи.
"Это все должно быть к концу будущего года сделано. Все должны быть мобилизованы", - поручил глава государства.
Что касается уже имеющихся арендаторов, Александр Лукашенко сказал: "Если они делают то, что нужно, пусть делают. Тут надо, не обижая их, расположиться. Места ж хватает. Никого выгонять не надо, если человек работает. Аккуратно надо. Не обижайте тех, кто занимается делом здесь. Картон покупают, штампуют здесь что-то. Пусть работают. Это ж наши люди работают. Даже если надо, давай лучше поможем этим частникам. Они молодцы, что работают. Поэтому пускай работают, производству надо помогать".
Как доложили Президенту, общие площади бывшей фабрики составляют 5 тыс. кв.м., а под новое производство стальных конструкций надо только 2 тыс. кв.м.
Несущие конструкции, стены и перекрытия крепкие, но внешне все оставляет желать лучшего. Видно, что со времен существования мебельной фабрики в ремонт никто особо не вкладывался. Президент привел в пример то, как в Минске обустроили под производственные нужды бывшую территорию Мотовелозавода. Подобным образом нужно поступить и в Шклове.
"В диких условиях люди тут работают. Понятно: станок привез, поставил. Пусть работают, но здесь должен быть нормальный порядок, должно быть хорошее производство, - поручил белорусский лидер. - Вот вам частная собственность и вот вам пример рынка. Это не дело. И это не только в Шклове".
"Просто вы должны понимать, что не надо спешить все это приватизировать. Вот приватизировали. Что тут изменилось с советских времен? Хуже стало. Вот и вся приватизация. Частник - он выжимает для себя что-то, у него свои планы: семью обеспечить или вывести эти деньги, куда-то спрятать. А у нас - государство. Мы должны обеспечить свое государство. Иногда думаю: господи, мы в Беларуси на этих каменистых почвах - глина, песок - накормили людей, $10 млрд экспорт. Украина воюет. Я ходил по украинским землям. Если бы нам такие почвы, как в Украине… А у нас этого нет. Поэтому не надо спешить".
Президент обратил внимание, что на новое производство в Шклове скорее всего придется привлекать специалистов и со стороны. Соответственно, им надо предоставить арендное жилье. "Если специалисты приедут, мы построим им здесь жилье. Построим для специалистов хороший дом", - сказал глава государства.
Говоря о развитии Шкловского района, Президент подчеркнул его выгодное расположение на логистических маршрутах между востоком и западом, севром и югом. Рядом есть железная дорога, международные автотрассы, аэропорты в Могилеве и Болбасово. Поэтому есть возможность на будущее развивать имеющиеся и создавать новые производства.
"Шклов - это один из выгоднейших для страны узлов для жизни, для производства. Идеальное место. И, конечно, оно получит свое развитие", - уверен Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что его внимание к Шкловскому району и создание на его базе образца для регионального развития обусловлено не самим фактом, что это его малая родина. "Для меня Шклов важен тем, что я здесь знаю каждый квадратный метр", - сказал глава государства.
"Покажем, каким должен быть район. И вперед, делай так, как здесь", - сказал Александр Лукашенко, имея в виду предстоящий семинар.-0-