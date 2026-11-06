Подготовка к семинару и новое производство. Большая командировка Лукашенко продолжилась в Шклове

"Я приехал, чтобы убедиться, что Назаров (управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров. - Прим. БЕЛТА) честно докладывает мне. Семинар же будет - я должен своими глазами все увидеть", - отметил Президент.

По поручению главы государства в Шклове и Шкловском районе за последние годы многое сделано как для развития сельского хозяйства, так и ряда обслуживающих организацийМодернизированы и построены новые животноводческие комплексы, молокопереработка, фактически с нуля создан самый современный райагросервис, модернизирован комбикормовый завод. Список можно продолжать.Александр Лукашенко поручал, чтобы Шкловский район стал образцом для всей страны в вопросах регионального развития. В ближайшие дни здесь на эту тему пройдет республиканский семинар с участием руководителей районов со всей страны.