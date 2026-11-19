В числе тем совещания - перспективы развития конституционного правосудия, актуальные вопросы деятельности судов общей юрисдикции, вопросы взаимодействия прокуратуры и судов, роль экономического правосудия в защите интересов государства и субъектов хозяйствования, совершенствование работы судов с населением.













Он обратил внимание, что свои полномочия по формированию высших судов уже реализует Всебелорусское народное собрание: "Некоторые из вас избраны на его предыдущем заседании".

Президент поинтересовался, что в целом дает участие представительной ветви власти в формировании судебной системы. "Как говорят теоретики, расширяет пределы истинной демократии, устанавливает новые формы взаимодействия ветвей власти, новые варианты сдержек, противовесов. Но суть не только в этом. Избрание судей собранием в разы повышает степень вашей ответственности перед обществом", - констатировал белорусский лидер. "Любые изменения в системе - это сложный процесс, который требует постоянного внимания. И нам есть что обсудить, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я отдаю себе отчет, что в этом зале находятся весьма умные и образованные люди, суперэлита нашей нации".Он обратил внимание, что свои полномочия по формированию высших судов уже реализует Всебелорусское народное собрание: "Некоторые из вас избраны на его предыдущем заседании".Президент поинтересовался, что в целом дает участие представительной ветви власти в формировании судебной системы. "Как говорят теоретики, расширяет пределы истинной демократии, устанавливает новые формы взаимодействия ветвей власти, новые варианты сдержек, противовесов. Но суть не только в этом. Избрание судей собранием в разы повышает степень вашей ответственности перед обществом", - констатировал белорусский лидер.









Говоря о значимости работы судей Конституционного Суда, глава государства отметил, что его решения влияют не только на юридическую доктрину, но и имеют практические последствия. В первую очередь они отражаются на правоприменении.



"Искусственности и надуманности в актах Конституционного Суда, конечно, быть не должно. Как и конкуренции с Верховным Судом и другими органами. Очень просил бы вас об этом", - сказал белорусский лидер.









"Я понимаю, что независимость судей - это константа. При этом вы полностью зависимы от закона, опираетесь на него и ему подчиняетесь, - сказал Александр Лукашенко. - Могут ли судьи отгородиться от народа стеной закона, следуя логике крылатой латинской фразы "пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие"? Нет, это не наш путь, это не про наш менталитет".



"Если мир будет развиваться по законам справедливости, думаю, он никогда не погибнет. Судьи как общих, так и Конституционного судов, как никто другой, должны понимать свою роль в этом контексте. Особенно сегодня, когда настолько велик запрос на справедливость, социальную защищенность и безопасность. Посмотрите, что происходит вокруг. Но наши реформы, затрагивающие правовую сферу, соответствуют задачам, которые ставит время", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко указал судьям на особое значение правовой защищенности предприятий и государства от санкций





"Важно помнить, что в современных условиях особое значение имеет правовая защищенность белорусских субъектов хозяйствования и государства от последствий разного рода бандитских санкций. Инвестиционная привлекательность - один из важнейших приоритетов развития любой страны. Инвесторы могут рассчитывать на надежную судебную защиту своих интересов в Беларуси. Но при одном условии: если работают честно и не путают экономику с политикой", - заявил Александр Лукашенко.



В этой связи глава государства обратил внимание на серьезные изменения, которые произошли в системе судов общей юрисдикции. Начал работу Апелляционный экономический суд, реализуется единый для системы судов Кодекс гражданского судопроизводства. "Принятые решения были взвешенными, продуманными. В принципе, каких-то существенных недоработок не усматривается", - констатировал он.









"Надо особое внимание уделять практике правоприменения. Вы на передовой в этой работе, именно вы видите реальные пробелы, коллизии и нестыковки в правовых актах. И если считаете, что законодательство в чем-то несправедливо, противоречиво или не отвечает реалиям, - ваша прямая обязанность поднять вопрос о его изменении, - заявил Александр Лукашенко. - Может, вы не осознаете до конца, но именно вы серьезно влияете не только на все элементы правовой системы (прокуроров, следователей, адвокатов, юристов-практиков), но и на органы исполнительной власти".









"Как докладывает Генеральная прокуратура, на практике возникают серьезные региональные перекосы при назначении наказаний. При однородной структуре преступности суды назначают слишком разные наказания. Выходит, кому-то повезет быть наказанным там, где судебная практика мягче, и наоборот? Есть над чем подумать нашим законотворцам", - сказал глава государства.





"Как Президент акцентирую ваше внимание на предприятиях, попавших в тяжелую экономическую ситуацию. Судебное решение не должно их добивать, - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам совещания. - Судьбы трудовых коллективов, людей, их семей - тоже ваша ответственность. И я очень прошу вас иметь здесь теснейший контакт и даже запускать чаще всего вперед исполнительные органы власти на местах, чтобы вы вместе с ними отвечали за работу реального сектора экономики. Мы все прямо или косвенно за нее отвечаем".





В этой связи глава государства обратил внимание на серьезные изменения, которые произошли в системе судов общей юрисдикции. Начал работу Апелляционный экономический суд, реализуется единый для системы судов Кодекс гражданского судопроизводства. "Принятые решения были взвешенными, продуманными, и, в принципе, каких-то существенных недоработок не усматривается", - констатировал он.









"Чтобы считать правосудие состоявшимся, принятое решение должно быть непременно исполнено. Чего бы это ни стоило. И здесь уже зона ответственности не только суда. Это вопрос также судебных исполнителей. На их работу надо еще раз серьезно посмотреть", - сказал белорусский лидер.



Как отмечает Верховный Суд, каждую третью жалобу на судебных исполнителей суд признает обоснованной. "Раз вы обозначили проблему - предлагайте варианты ее решения", - сказал Президент. Александр Лукашенко не исключил недоработки по этой тематике со стороны Министерства юстиции.



Глава государства отметил, что уже давал поручение по системе органов принудительного исполнения. В начале следующего года будет подготовлен отчет по соответствующей тематике. Президент предложил Верховному Суду подключиться к этому вопросу.









"Главный принцип работы суда - установление истины и защита нарушенных прав. За каждым вашим решением - судьба человека", - заявил белорусский лидер.



Он обратил внимание, что, по данным Верховного Суда, 86% гражданских дел разрешается на стадии предварительного рассмотрения или в первом заседании. "Вроде неплохой показатель, - сказал Президент. - Но есть и другие цифры. Верховный Суд удовлетворяет практически половину дошедших до него жалоб граждан, соглашаясь с их доводами. Почему к их аргументам не прислушались нижестоящие суды? Это их недоработка или новое веяние в работе Верховного Суда (до 2026 года, для сравнения, показатель составлял 10-12%)?" - поинтересовался глава государства.



"Сегодня у судов нет пиковых нагрузок. Значит, используйте свободное время и предметно подумайте о качестве правосудия", - ориентировал Александр Лукашенко.



"Статистика оперативности рассмотрения дел не должна стать самоцелью. Это инструмент анализа. Формальный подход убивает суть права. Судья не "штамповщик" процессуальных документов", - подчеркнул Президент.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости собрал большое совещание с судейским корпусом, передает корреспондент БЕЛТА."Наше мероприятие анонсировано как совещание с судейским корпусом. И оно первое после серьезных преобразований в нашей судебной системе в организационном, процессуальном и кадровом планах. Любые изменения в системе - это сложный процесс, который требует постоянного внимания. И нам есть что обсудить", - сказал глава государства.На мероприятие приглашены 250 человек: высшие должностные лица, руководители государственных органов, судьи Конституционного и Верховного судов, Апелляционного экономического суда, областных и Минского городского суда, экономических судов областей и города Минска, районных и городских судов.Говоря о составе участников совещания, Александр Лукашенко отметил их особый статус и высокий уровень образования. "Это суперэлита нашей нации", - подчеркнул он.