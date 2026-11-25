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"У нас же всегда так было: по морде надавали - остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-русскому характеру", - добавил Александр Лукашенко.-0-