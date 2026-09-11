"Отставание смерти подобно". Лукашенко о важности модернизации системы связи в войсках 

"Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава, - сказал глава государства. - В условиях, когда весь мир стремительно развивает информационные технологии, средства разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления, отставание в данном вопросе подобно смерти. Именно поэтому большое внимание в развитии наших Вооруженных Сил и в целом военной организации государства мы уделяем и будем уделять модернизации системы связи".



Ранее министр обороны докладывал Президенту, что до этого в войсках и мечтать не могли о той системе и средствах связи, которые есть сейчас. Глава государства напомнил, что несколько лет назад перед военно-промышленным комплексом с учетом опыта современных конфликтов была поставлена задача оснастить армию новейшими средствами связи. "Посмотрим, как выполнена эта задача. Все должно быть честно, объективно", - сказал Александр Лукашенко. Александр Лукашенко отметил, что одним из действенных элементов является выполнение мероприятий оперативной подготовки, в рамках которых проводится оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил.Говоря о важности этой сферы, Президент подчеркнул, что никакой войны - обороны, наступления - не может быть без надежной связи и управления войсками.





"Внешнеполитическую повестку знаете. Агрессивную риторику в адрес Беларуси вы видите, наблюдаете. Разведка в отношении Беларуси ведется достаточно открыто, почти внаглую: периодически фиксируем разного рода провокации, нарушения воздушного пространства, - сказал глава государства. - Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи сегодня тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. Внаглую. Не только учения у границы, но и создание новых частей, армий, которые разворачиваются на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил когда-то открыто и честно, готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится".

Александр Лукашенко напомнил об опыте современных вооруженных конфликтов, который показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. "Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, Вооруженных Сил управляют боем и системой в целом, - от этого зависит итог конфликта", - отметил он.

Президент привел недавний пример на Ближнем Востоке, в Иране. "Выдержали удар тысяч ракет и бомб. Миллиарды ($100 млрд называется цифра, думаю, значительно больше) Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результата не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать. И управление было обеспечено", - сказал глава государства.

Как доложил на совещании начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, в период с 7 по 11 сентября проводится оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил. Цель учения - отработка вариантов обеспечения устойчивого управления военной организацией государства с использованием новых приемов и способов организации свчзи, исходя из опыта современных конфликтов. "Молодцы, что это спланировали. Проверку не только непосредственно боевых подразделений, а именно систем связи. Потому что это - главное. Управление в любом конфликте и даже в мирное время должно быть обеспечено", - подчеркнул белорусский лидер.

До совещания по прилете главы государства на полигон министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко, что за последнее время система управления войсками полностью изменена. Причем речь идет не просто об управлении армией, но и всей военной организацией государства, силовыми структурами. Надежной связью будет охвачен и гражданский сектор.

"Мы когда-то договаривались о том, что в армии будет новая не просто система, но и средства связи. То есть если война, мы спокойно можем управлять войсками, начиная от центра до подразделения?" - поинтересовался глава государства.

Виктор Хренин заверил, что такие средства есть: "Устойчивость, скрытность, надежность система связи обеспечит. То, что у нас имеется, - пять лет назад мы не могли мечтать об этом".-0-