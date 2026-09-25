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От руководителя холдинга до вице-премьера. Лукашенко с каждого спросил за свой "участок фронта"

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Логотип БелТА
Президент
25 сентября 2026, 14:42

От руководителя холдинга до вице-премьера. Лукашенко с каждого спросил за свой "участок фронта"

25 сентября, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Логойском районе предприятия "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", производящего лесозаготовительную технику, напомнил о задачах, которые стоят перед холдингом, а также по другим направлениями в промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.
Что касается и конкретно предприятия в Логойском районе, и холдинга "АМКОДОР" в целом, главу государства заверили, что позитивная динамика есть.

"Значит, результат будет. Ну дай бог. Я очень внимательно слежу за "АМКОДОРом". Это для нас очень важно. Не хочу даже говорить, какое значение имеет. Сам знаешь, лучше меня", - обратился Президент к генеральному директору ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александру Ефимову.
Нынешний руководитель холдинга - в недавнем прошлом министр промышленности. Он возглавил компанию летом 2025 года, но и до министерской работы трудовой путь Александра Ефимова был тесно связан с "АМКОДОРом". "Это начало трудовой деятельности. Поэтому это все в душе", - отметил он.

При направлении на "АМКОДОР" нового руководителя Александр Лукашенко ставил задачи по выводу предприятия из сложившегося затруднительного положения, развитию производства и более активной работе на внешних рынках. За год в этом направлении немало сделано, но и впереди еще много работы. 

Говоря о нынешних задачах Александра Ефимова, Президент сказал: "Ты должен осуществить прорыв на этом фронте, а дальше мы будем смотреть, что с тобой делать (в плане карьерных перспектив. - Прим. БЕЛТА)".

Затем Александр Лукашенко обратился к вице-премьеру Виктору Каранкевичу, спросив, как обстоят дела с разработкой и производством некоторых технических новинок для отечественной промышленности. 

"Доильный аппарат готов?" - поинтересовался глава государства. 
"К декабрю будет готов. И мы его будем демонстрировать", - доложил вице-премьер. 

Эту роботизированную доильную установку уже предварительно демонстрировали главе государства в конце 2025 года. Отечественный программный комплекс для нее разрабатывали в "H-холдинге". А сам аппарат призван закрыть важнейшую потребность для сегмента автоматизации животноводства.

"В эксперименте пока получается. Я посещал, видел это все", - доложил заместитель Председателя Всебелорусского народного собрания, уполномоченный представитель главы государства в Минской области Александр Косинец.

Еще одно направление, за которое лично отвечает Виктор Каранкевич, - окончательная отработка технологии и запуск в серию первого отечественного комбинированного рулонного пресс-подборщика. Опытный образец Президенту продемонстрировали летом нынешнего года во время рабочей поездки в Березовский район.

"По 4 тыс. каждый пресс уже сделал рулонов. Дальше продолжаем испытания", - доложил вице-премьер.

Александр Лукашенко спросил, как этот агрегат себя показывает в сравнении с зарубежными аналогами.

"Мы говорим, что он не хуже импортного. По отдельным позициям даже и лучше", - заверил Виктор Каранкевич.

"Ну смотри. Это тоже твое лицо. Как у него (Александра Ефимова. - Прим. БЕЛТА) "АМКОДОР", так у тебя конкретные эти две вещи", - заметил глава государства.

Следом отчет держал министр промышленности Андрей Кузнецов. Ему Президент поручал освоить в Беларуси производство качественной гидравлики, которая востребована на многих промышленных предприятиях страны.
"Мы после вашего поручения провели совещание на нашей основной кампании "САЛЕО" в Дзержинске. Привлекли не только наши подведомственные предприятия, но и частника", - сказал министр.

Александр Лукашенко в ответ поручил привлекать всех, кого необходимо, вплоть до зарубежных экспертов. "Если надо из-за рубежа - купим, заплатим, если будет возможность кого-то привлечь", - сказал он.

Андрей Кузнецов доложил, что в плане производства собственной гидравлики в стране уже есть результаты. Например, отечественной гидравликой комплектуется 80% техники, производимой на МТЗ, а также "Гомсельмаше". Параллельно дополнительно ведутся работы над повышением качества. Министр уверен, что в течение будущего года при реализации поручения главы государства будет показан достойный результат.

"Это тоже твое лицо, - сказал Александр Лукашенко. - Надо с гидравликой решить вопрос".-0-
Теги
АМКОДОР Ефимов Лукашенко
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