Александр Лукашенко рассказал, что он сам ежедневно смотрит телеканал "МИР": "Скажу откровенно, не бывает того дня, чтобы я несколько раз не нажал кнопку и не включил как минимум новости. В основном телевизионный канал смотрю". Президент отметил, что ему всегда интересно узнать, как дела у друзей и братьев в других странах, с которыми некогда жили в одном государстве - Советском Союзе.

Более того, Президент поделился информацией, что в СНГ все главы государств также смотрят телеканал "МИР". Об этом он знает из общения с зарубежными коллегами во время международных встреч.





Александр Лукашенко обратил внимание, что аудитория у МТРК "Мир" приличная - более 180 млн человек, чем может похвастаться не каждая телерадиокомпания. "Возможно, есть и покрупнее компании. Но уровень людей, которые смотрят и анализируют ваши передачи, весьма высок", - уверен белорусский лидер.