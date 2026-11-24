Александр Лукашенко рассказал, что он сам ежедневно смотрит телеканал "МИР": "Скажу откровенно, не бывает того дня, чтобы я несколько раз не нажал кнопку и не включил как минимум новости. В основном телевизионный канал смотрю". Президент отметил, что ему всегда интересно узнать, как дела у друзей и братьев в других странах, с которыми некогда жили в одном государстве - Советском Союзе.
Более того, Президент поделился информацией, что в СНГ все главы государств также смотрят телеканал "МИР". Об этом он знает из общения с зарубежными коллегами во время международных встреч.
Александр Лукашенко обратил внимание, что аудитория у МТРК "Мир" приличная - более 180 млн человек, чем может похвастаться не каждая телерадиокомпания. "Возможно, есть и покрупнее компании. Но уровень людей, которые смотрят и анализируют ваши передачи, весьма высок", - уверен белорусский лидер.
"Я рад, что такой канал существует, и белорусы будут делать все, чтобы он развивался. Для нас это важное "оружие" для защиты нашего общего (информационного. - Прим. БЕЛТА) пространства, - подчеркнул глава государства. - Конечно, надо развиваться. По всем направлениям вы немало создали - у вас и радиовещание, и в интернете, и в телевизоре. Останавливаться нельзя. На каком бы уровне мы ни находились, все равно надо развиваться".
Александр Лукашенко призвал вносить предложения по дальнейшему развитию МТРК "Мир": "Главы государств в СНГ прекрасно понимают, что сейчас это тяжелое бремя на вас - война идет на информационном поле. Мы будем в этом плане ваши разумные инициативы всегда поддерживать".
Президент отметил, что во многом работа МТРК "Мир", способы подачи информации могут служить примером для других СМИ в части аккуратной и правдивой подачи информации: "Чтобы никого не обидеть. Поэтому учиться у вас надо".
"Последние исследования, которые мы проводили, свидетельствуют о том, что у нас телевизор люди смотрят очень серьезно. Вижу, что в Беларуси у нас телевидение люди солидно воспринимают, не отказываясь от интернета", - сказал глава государства.
МТРК "Мир", подчеркнул Александр Лукашенко, играет существенную роль на пространстве Содружества, и решение о его создании было верным. "Он задумывался тогда, когда распался Советский Союз. Это правильно было сделано - чтобы сохранить это единое информационное пространство. Он как тогда, так и сейчас, развиваясь, выступает таким объединяющим инструментом и площадкой для диалога в информационном пространстве", - заявил Президент.
Александр Лукашенко заверил, что все участники встречи могут считать и Беларусь, и ее столицу Минск своими родными. "Вы приехали к себе домой", - сказал он.
В числе участников встречи были первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, полномочный представитель Беларуси в МТРК "Мир", член Межгосударственного координационного совета МТРК "Мир" Владимир Перцов; заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации - пресс-секретарь Президента России и председатель совета директоров МТРК "Мир" Дмитрий Песков; председатель ЗАО "Межгосударственная телекомпания "Мир" Радик Батыршин.
Кроме того, во встрече приняли участие руководители национальных представительств и филиалов МТРК "Мир" из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, а также директор Северо-Кавказского филиала и руководитель представительства в Кабардино-Балкарии.
МТРК "Мир" создана в 1992 году в целях сохранения общего информационного пространства и содействия международному обмену информацией в СНГ. Сегодня МТРК "Мир" - это телеканалы "МИР", МИР 24", радиоканал "МИР", информационно-аналитический интернет-портал MIR24.TV, а также многофункциональная спутниковая система "МИР-Телепорт".-0-
Читайте также: