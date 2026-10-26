Основной переговорный день президентов Беларуси и Монголии стартовал с церемонии официальной встречи 

Переговоры лидеров стран, которые пройдут в узком и расширенном составах, предваряет церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов Беларуси и Монголии, представлением делегаций с обеих сторон.
Планируется, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов. Это в том числе дорожная карта сотрудничества Беларуси и Монголии на 2027-2029 годы.
Накануне главы государств пообщались в неформальной обстановке. Александр Лукашенко пригласил Ухнаагийн Хурэлсуха к себе домой. "Я бы предложил, чтобы мы начали с двух-трех важных для нас с Монголией проектов и начали наше сотрудничество, чтобы мы дали старт очень интенсивному нормальному сотрудничеству", - предложил Президент Беларуси.
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