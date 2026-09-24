Орденом Матери награждены 239 жительниц всех областей и Минска





За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены 239 жительниц всех областей и Минска. Это представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, отрасли энергетики, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и спорта, пограничной службы, учреждений образования, здравоохранения и культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.





Самая многочисленная группа среди награжденных - 91 человек - это жительницы Брестской области. В их числе повар Рудского детского сада Наталья Гелис, медсестра Пинской центральной больницы Алина Козловская, животновод ОАО "Парохонское" Валентина Калюта, контролер отделения пограничного контроля 86-й погрангруппы Госпогранкомитета Наталья Ляшук и лаборант молочно-товарной фермы ОАО "Агро-Мотоль" Наталья Новаковская.





В числе тех, кто удостоен награды, также инженер по автоматизированным системам управления производством ОАО "Гомсельмаш" Ольга Курицкая, учитель-дефектолог детского сада №75 Гродно Елена Артишевская, лаборант кафедры частного животноводства Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины Евгения Фадеенкова, цветовод Несвижского ЖКХ Наталья Губчик, начальник отделения почтовой связи Синегово Стародорожского узла почтовой связи Ольга Свирида, приемная мать отдела по образованию Мстиславского райисполкома Елена Ярокова, агрохимик Минского парниково-тепличного комбината Елена Чура и инженер-технолог Минского завода колесных тягачей Юлия Шостак.-0-