Обложат ли Францию санкциями после разгона протестов? Лукашенко напомнил ЕС про закон бумеранга

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности высказался на тему высокой протестной активности населения в Европе, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства напомнил, как во время предыдущей конференции в Минске прямо предупреждал о том, что стремление ЕС подходить ко всем вопросам с позиции силы до добра не доведет. В том числе - их же самих.

"Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться. Вкладывать деньги не в оружие, а в образование. Но ведь необразованными легче управлять! Я даже не говорю, как на примере этих протестов себя показала хваленая демократия и их СМИ. Детей покалечили: кто без глаза, кто без руки. Тысячи брошены в тюрьмы, собираются запретить соцсети, блокировать интернет. Разве это не политзаключенные? Интересно, Президента Макрона и других руководителей стран Европы собираются обложить санкциями за нарушение прав человека и назвать диктаторами?" - обозначил ряд вопросов Александр Лукашенко.

"Хочется спросить у тех, кто так любит заниматься экспортом демократии собственного разлива в другие страны: вам самим нравятся такие правозащитные рецепты у себя дома, в цветущем саду? Судя по всему, нет. А насаждали "арабскую весну" на Ближнем Востоке! Происходящее сейчас на улицах европейских городов вам ничего не напоминает? Как вам реэкспорт демократии?" - продолжил белорусский лидер. "Хочется спросить у тех, кто так любит заниматься экспортом демократии собственного разлива в другие страны: вам самим нравятся такие правозащитные рецепты у себя дома, в цветущем саду? Судя по всему, нет. А насаждали "арабскую весну" на Ближнем Востоке! Происходящее сейчас на улицах европейских городов вам ничего не напоминает? Как вам реэкспорт демократии?" - продолжил белорусский лидер.

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