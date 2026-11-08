Объединительный форум, калийные копи, проекты в АПК и образец для регионов. Итоги недели Президента

Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.
Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
В начале недели на совещании у Президента обсудили флагманский для страны проект - строительство и введение в эксплуатацию Нежинского горно-обогатительного комплекса.
Традиционно с участием Александра Лукашенко прошла Минская международная конференция по евразийской безопасности. Президент выступил с большой речью, в которой высказался об обстановке в регионе и мире. Он также провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который прибыл в белорусскую столицу специально для участия в форуме.
Вторую часть недели Президент провел в рабочей поездке в Могилевской области. В центре внимания были проекты в АПК и перспективы регионального развития. Александр Лукашенко побывал на объектах в Шклове, а также посетил сельхозпредприятия "Городец" и "Говяды-агро", где в последнее время по поручению главы государства произошли масштабные преобразования.
В ходе рабочей поездки глава государства неоднократно обозначал важный вопрос, по которому в ближайшее время предстоит принять решение на высшем уровне - покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве. Речь не об уменьшении или увеличении поддержки села, но о создании здравой системы, чтобы вкладывать средства в те проекты и направления, которые способны дать отдачу.
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Для Беларуси события 1917 года имеют особое значение, ведь они дали возможность сделать первый шаг к суверенитету и независимости страны. Будучи в Шкловском районе, Президент также высказался на тему этого праздника, подчеркнув, что лимит революций для Беларуси исчерпан.
В качестве председателя Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью "30 год Усебеларускаму народнаму сходу". За активное участие в общественно-политической жизни государства медали удостоены делегаты всех семи созывов Всебелорусского народного собрания, а также те, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в стране.
Подписан указ о выделении в 2026 году дополнительных средств на строительство арендного жилья и инфраструктурных объектов.
Глава государства поздравил коллектив предприятия белорусских народных ремесел "Скарбница" с 50-летием со дня его образования. Он отметил особую сферу ответственности мастеров, в чьих руках рождаются настоящие шедевры, олицетворяющие особый культурный код и душу нации.
Президент поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Людмилу Лавринович, спектакли с участием которой украшают репертуар Гомельского областного драматического театра.
Потеря для мира искусства - ушла из жизни народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования ее родным и близким.
Традиционно с участием Александра Лукашенко прошла Минская международная конференция по евразийской безопасности. Президент выступил с большой речью, в которой высказался об обстановке в регионе и мире. Он также провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, который прибыл в белорусскую столицу специально для участия в форуме.
В ходе рабочей поездки глава государства неоднократно обозначал важный вопрос, по которому в ближайшее время предстоит принять решение на высшем уровне - покончить с иждивенчеством в сельском хозяйстве. Речь не об уменьшении или увеличении поддержки села, но о создании здравой системы, чтобы вкладывать средства в те проекты и направления, которые способны дать отдачу.
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Для Беларуси события 1917 года имеют особое значение, ведь они дали возможность сделать первый шаг к суверенитету и независимости страны. Будучи в Шкловском районе, Президент также высказался на тему этого праздника, подчеркнув, что лимит революций для Беларуси исчерпан.
В качестве председателя Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью "30 год Усебеларускаму народнаму сходу". За активное участие в общественно-политической жизни государства медали удостоены делегаты всех семи созывов Всебелорусского народного собрания, а также те, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в стране.
Подписан указ о выделении в 2026 году дополнительных средств на строительство арендного жилья и инфраструктурных объектов.
Глава государства поздравил коллектив предприятия белорусских народных ремесел "Скарбница" с 50-летием со дня его образования. Он отметил особую сферу ответственности мастеров, в чьих руках рождаются настоящие шедевры, олицетворяющие особый культурный код и душу нации.
Президент поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Людмилу Лавринович, спектакли с участием которой украшают репертуар Гомельского областного драматического театра.
Потеря для мира искусства - ушла из жизни народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования ее родным и близким.
Александр Лукашенко 2 ноября собрал совещание о ходе реализации инвестиционного проекта по строительству Нежинского горно-обогатительного комплекса.
"Нежинский ГОК - флагманский проект для страны. Очень сложный проект и требующий постоянного внимания", - подчеркнул глава государства на совещании.
Ранее докладывалось о сложностях с завершением работ и приемкой объектов в эксплуатацию. Ввод первой и второй очередей строительства в установленный срок - до 3 июля текущего года - не был обеспечен. Правительство обязалось ввести эти очереди в уточненный срок - до 1 ноября. Как раз к этой дате и было приурочено совещание у Президента.
"Меня информируют, есть вопросы по качеству выполняемых подрядчиками строительно-монтажных работ, срокам устранения дефектов и замечаний, - сказал Александр Лукашенко. - Нам необходимо обеспечить достижение проектных решений, которые в конечном итоге влияют на экономику предприятия (и не только предприятия). Строим в основном за кредитные деньги, а их нужно возвращать".
По словам Николая Снопкова, остается еще выполнить отдельные виды работ, такие как тепловая изоляция части технологических трубопроводов и оборудования, антикоррозионная защита металлоконструкций и оборудования, отделочные работы. Все это, заверил первый вице-премьер, не препятствует нормальной эксплуатации объекта и не влияет на безопасность.
Однако Александра Лукашенко наличие таких недоделок крайне не устраивает. Он требует: все должно быть в идеальном состоянии и качественно сделано, ведь дорогостоящее оборудование и вся инфраструктура должны работать на протяжении многих лет и приносить прибыль, а не простаивать в ремонтах.
"Требование качества, требование безусловности соблюдения всех параметров проекта становятся во главу угла. Потому что жизнь и здоровье людей важнее всего. Поэтому Президент поставил главную задачу - качество всех выполняемых работ", - добавил первый вице-премьер.
- О бездействии в ООН и ОБСЕ
- О "новой нормальности" и переделе в мире
- О роли Трампа в предотвращении третьей мировой войны
- О конфликте в Украине и возможности его скорого завершения
- Об успешном примере гуманитарной миссии в Алешках
- О причинах масштабных протестов в ЕС и реэкспорте демократии
- О белорусской инициативе принятия Евразийской хартии
- Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции
В этом плане Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь не является огромной страной и по перечисленным выше критериям не оказывает серьезного влияния в мире на решение тех или иных вопросов. Тем не менее каждая страна имеет свой голос и свое мнение.
Глава государства констатировал, что внимание к Минской конференции растет. И дело не в увеличении количества участников, а в качестве диалога: он становится все более предметным, открыто обсуждаются любые болевые точки, нет запретных тем.
Одним из примечательных моментов в нынешнем году стало проведение на форуме тематической сессии о роли женщин в укреплении мира, безопасности и устойчивом развитии. "В Беларуси не случайно объявили 2026 год Годом белорусской женщины. Считаем, что женский голос в вопросах мира должен звучать громче", - сказал Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что сейчас сила международного права при попустительстве и с молчаливого согласия международных институтов пока полностью уступает праву силы.
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Беларусь предлагает объединительную повестку. "Вопросов для включения в нее много, мы их видим. Это как минимум контроль над вооружениями, легкое и стрелковое оружие, мины и тому подобное. Темы, жизненно важные для всего пространства ОБСЕ и требующие самого обстоятельного обсуждения. И тогда организация, как и задумывалось, станет примером в глобальном контексте", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что именно на пространстве ответственности ОБСЕ сейчас идет война.
Глава государства отметил, что НАТО стало агрессивным блоком с военным потенциалом наступательного характера. "Западные страны не устают стращать свое население, особенно сейчас, надуманной угрозой с востока. Готовясь якобы к войне с Россией в 2030 году, Запад вряд ли серьезно осознает, какое это будет военное столкновение, - сказал Президент. - Еще раз подчеркну: мы, россияне и белорусы, не собираемся ни на кого нападать или с кем-то воевать. Наш принципиальный подход - диалог и сотрудничество".
Александр Лукашенко обратил внимание, что мир никогда прежде не менялся так стремительно: "новая нормальность", как принято называть глобальную ситуацию, стала ненормальностью на грани хаоса.
По словам Президента, в настоящее время продолжается передел мира. "Основная причина этого - положа руку на сердце - борьба за ресурсы и безответственная конкуренция, - констатировал глава государства. - Спасибо Трампу за то, что он это явно показал". Речь о событиях в таких странах, как, например, Венесуэла и Иран.
В своем выступлении Александр Лукашенко также обратил внимание на растущее число вызовов, которым можно противостоять только совместными усилиями. В числе таких вызовов не только традиционные - последствия стихийных бедствий, транснациональная преступность, экстремизм и терроризм, но и новые. "Искусственный интеллект - главное чудо современности - также требует внимания и контроля", - заметил белорусский лидер.
"Я не зря тут так часто говорю про американцев. Хотя они и не в нашем регионе, от них зависит многое. Политика Президента Трампа поляризует мир и вызывает, что тут скрывать, обоснованную критику, - сказал глава государства. - Но ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживает пока мир от третьей мировой войны, которая может полыхнуть в ядерном формате. И за океаном от этого уже не спрячешься".
Президент констатировал, что в Европе со стороны некоторых "ястребов" есть желание поэкспериментировать и поиграть в войну. "Это не мы, не Путин хочет завтра на них напасть. А они (эти политики. - Прим. БЕЛТА) ищут возможность успокоить население, отвлечь от внутренних проблем через войну", - подчеркнул белорусский лидер.
"Да уже только для того, чтобы Трамп не позволил европейцам развязать ядерный конфликт, ему стоит дать премию мира. Пускай бы он получил эту премию. Хочет человек - надо дать, - заявил Александр Лукашенко. - Сам того не понимая, он действительно сдерживает матушку-Европу от третьей мировой войны, которая может закончиться ядерным конфликтом".
Глава государства подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта в Украине.
"Если сейчас не остановиться в Украине, как это тот же Трамп предлагает (не важно, по каким причинам, разница здесь небольшая - по внутренним американским причинам или еще по каким-то), если мы не остановимся, а пойдем по пути эскалации, мы придем точно к третьей мировой войне. Ну а чем она закончится, уже вслух говорят и большие политики. А за океаном от ядерного удара не спрячешься. Поэтому Трамп делает великое дело", - заявил белорусский лидер.
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"Должен сказать, что война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все: сил нет и ресурсов нет, устали все, - заявил белорусский лидер. - Когда я говорю о ресурсах, это не значит, что не хватает где-то каких-то ресурсов. У России их, дай бог, на весь мир хватит. Я не об этих ресурсах. Ресурсов нет в головах уже. Все устали от этой войны".
Александр Лукашенко отметил, что наконец-то это начали понимать даже в Европе, со стороны которой в основном происходила эскалация.
Александр Лукашенко также предостерег от попыток втягивания Беларуси в вооруженное противостояние: "Это (будет. - Прим. БЕЛТА) не просто эскалация, а страшный новый уровень этой войны. Мы делаем все для того, чтобы не влезть в эту войну".
"Президент России занимает такую же позицию. Он это понимает. Как он мне сказал: "У меня нет никакой цели, чтобы завтра Беларусь была втянута в эту войну", - рассказал белорусский лидер.
О возможности делать практические шаги в сторону мира Президент рассказал на примере недавней гуманитарной миссии в Алешках, в которой свою значимую роль сыграла и белорусская сторона. "Россияне с украинцами молодцы, договорились по Алешкам, - сказал Александр Лукашенко. - Мы в это были вовлечены. Украинцы прямо заявили: "Мы примем оттуда (из Алешек. - Прим. БЕЛТА) людей только с территории Беларуси". Господь с вами. Путин позвонил, говорит: надо это сделать, помоги. Я говорю: "Не вопрос. Пожалуйста. В Гомеле примем, накормим, подлечим, отправим куда надо".
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"Во-первых, надо прекратить бряцать оружием в общем евразийском доме. Кто против этого? Никто. Все за. Все опасаются будущего, эскалации. Значит - момент. Надо найти удобный путь, чтобы соблюсти интересы (всех сторон и, пользуясь моментом, прийти к компромиссу. - Прим. БЕЛТА), - подчеркнул белорусский лидер. - Мы по-разному смотрим на ряд проблем, отдельные явления и моменты. Так было, есть и так будет всегда. Вопрос в том, сможем ли мы выйти на диалог и на компромиссы. Сейчас - момент".
Глава государства напомнил, как во время предыдущей конференции в Минске прямо предупреждал о том, что стремление ЕС подходить ко всем вопросам с позиции силы до добра не доведет. В том числе их же самих.
"Хочется спросить у тех, кто так любит заниматься экспортом демократии собственного разлива в другие страны: вам самим нравятся такие правозащитные рецепты у себя дома, в "цветущем саду"? Судя по всему, нет. А насаждали Арабскую весну на Ближнем Востоке и многое другое после этого. Происходящее сейчас на улицах европейских городов вам ничего не напоминает? Как вам реэкспорт демократии?" - продолжил белорусский лидер.
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Тем не менее в Беларуси не радуются происходящему у соседей, а предлагают вспомнить простую истину: безопасность и экономика - две стороны одной медали, они не могут существовать друг без друга. "Пора перестать тешить себя иллюзиями, что можно кого-то переделать. Надо договариваться о принципах сосуществования и открывать путь к добрососедству", - призвал белорусский лидер.
Переговорный процесс по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке был официально запущен в сентябре нынешнего года на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства пояснил, что таким образом страна пытается объединить ряд ранее представленных конструктивных идей и инициатив.
Александр Лукашенко считает уместной историческую параллель между Евразийской хартией и Заключительным актом, подписанным в 1975 году в Хельсинки и определившим на десятилетия рамки сосуществования и сотрудничества в биполярной системе. "Сегодня же мы переходим к многополярности. И Евразийская хартия призвана стать Хельсинским актом для новой, полицентричной эпохи, - отметил он. - Мы всегда подчеркивали: Евразийская хартия не направлена против кого-либо. Особо отмечу: мы ни в коем случае не закрываемся от европейцев. Беларусь как минимум географический центр Европы. Ни для ЕС, ни для ОБСЕ, ни тем более для НАТО или ООН хартия не угроза. Наоборот, для всех стран и международных структур она - надежда".
С момента выдвижения инициативы по принятию хартии уже проведена огромная работа. Особую благодарность Александр Лукашенко высказал в адрес российских коллег за поддержку в этом процессе.
"Не питаем иллюзий, что разработка хартии будет быстрой. Но мы готовы работать столько, сколько будет нужно, чтобы сделать этот документ приемлемым для всех и принять его консенсусом. Мир давно ждет этого решения. Поэтому на всех нас - особая миссия и ответственность", - обратился Александр Лукашенко к участникам форума.
- О модернизации в "Городце" и ставке на мясное животноводство
- Об агросервисе в Шклове и площадке под современное предприятие
- О переменах в "Говяды-агро" и новой степени развития в АПК
Александр Лукашенко посетил ряд объектов, многие из которых стали "центрами обучения" при проведении республиканского семинара о современных походах к региональному развитию на примере Шкловского района. В числе участников - председатели райисполкомов со всей страны, руководство областей. На уровне Президента все вместе соберутся уже в понедельник, 9 ноября, а накануне для них организовали посещение тех предприятий и организаций, которые призваны формировать облик современного района.
На прошедшей неделе Александр Лукашенко ознакомился, как велась подготовка к семинару, проверил выполнение ранее данных поручений по развитию и наведению порядка в сельхозорганизациях, изучил возможности для создания в районе новых точек роста. Президент объяснил, почему именно из Шкловского района решил создать образец для регионального развития. Не потому, что здесь его малая родина. А потому, что он здесь все знает как свои пять пальцев и может в полной мере оценить результат.
То есть родными для белорусского лидера уже давно стали все районы. А у нынешнего поколения есть важная миссия - задать тон и определить варианты будущего развития страны.
Что касается Шкловского района, то здесь по поручению главы государства за последние годы многое сделано как для развития сельского хозяйства, так и ряда обслуживающих организаций. Модернизированы и построены новые животноводческие комплексы, молокопереработка, фактически с нуля создан самый современный райагросервис, модернизирован комбикормовый завод. Список можно продолжать.
База создана, и теперь Президент ориентирует местное руководство на самостоятельное эффективное развитие. "В Шкловский район я больше не приеду таким образом и помогать здесь никто не будет. Все, дальше тебе уже надо упираться после семинара на всю катушку со всеми. Чтобы от земли получить результат", - сказал Александр Лукашенко председателю Шкловского райисполкома Михаилу Крицкому.
Дополнительные точки роста можно найти и благодаря выгодному географическому положению. Шкловский район расположен на выгодных маршрутах между востоком и западом, севером и югом. Есть железная дорога, международные автотрассы, аэропорты в Могилеве и Болбасово. "Шклов - это один из выгоднейших для страны узлов для жизни, для производства. Идеальное место. И, конечно, оно получит свое развитие", - уверен Президент.
Александр Лукашенко 5 ноября ознакомился с реализацией современных проектов в области сельского хозяйства на примере модернизации, проведенной в сельхозпредприятии "Городец" Шкловского района.
Одним из ключевых пунктов программы стало строительство фермы по разведению племенного скота мясных пород на 800 голов. "Почему мы смотрим этот фактически комплекс по откорму - потому что так надо будет делать во многих областях", - акцентировал внимание глава государства.
Александр Лукашенко ориентирует на строительство по стране ферм по откорму КРС мясных пород. Ведь особенно в Витебской области с учетом ее природных условий, да и в других регионах хватает удаленных от центров хозяйств территорий, где полноценно заниматься молочным направлением просто нерентабельно. А вот поставить небольшую ферму по откорму, скажем, на 100 голов, вполне можно. Тем более спрос на мясо сейчас только растет - это хороший экспортный потенциал, а для предприятия дополнительный заработок. Соответственно, для наполнения подобных ферм нужно развивать в стране племенное животноводство.
"Нам надо разумно подходить к тому, где что делать. И делать капитально и технологично", - требует Президент.
Кроме строительства названной выше фермы, программа модернизации в "Городце" включала и другие работы: возведение мехмастерских со вспомогательными помещениями, модернизация склада для хранения минеральных удобрений, возведение профилактория для телят, силосных траншей, реконструкция фермы по откорму молодняка КРС. Теперь важно максимально эффективно задействовать новые объекты, снижать издержки в сельхозпроизводстве, обеспечивать прибыльную работу и рассчитываться по долгам.
Во многом ключ к этому - дисциплина и соблюдение технологий. При этом люди должны понимать, что их доход напрямую зависит от вложенного труда. "Все разгильдяи и пьяницы должны видеть - кто работает, тот и зарабатывает", - сказал белорусский лидер.
Нынешнему директору сельхозпредприятия "Городец" Сергею Сысе Президент дал напутствие. "У тебя впереди вся жизнь. Примерно таким я пришел. Но стартовые условия разные. У тебя сегодня есть все, - отметил глава государства. - Людям зарплату не жалей. Но это должна быть зарплата, а не зряплата. Не дай бог я увижу, что будет хуже, чем сейчас. Поэтому я советую: требуй это с людей. Ты же молодой человек. Вы - будущее этой страны. Отсюда вот такие, как ты, должны вырасти, и мы их поднимем наверх".
Александр Лукашенко хочет дать серьезный толчок развитию сельхозпроизводства на востоке страны - в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. "Мы уже все вам показали, как надо. Будем требовать. Деньги вложили немалые - нужен результат", - сказал он.
Еще одной точкой посещения в "Городце" стали реконструированные мехмастерские и машинный двор. Здесь также спустя год после приезда и серьезной критики со стороны главы государства был наведен должный порядок.
Очень душевным было общение Президента с жителями агрогородка Городец, ведь со многими из них он знаком еще по старой работе. "Берегите то, что есть. Это - наше. Смотрите, чтобы вашим детям было где жить и работать, - дал совет белорусский лидер. - Сегодня в Городце есть все. Входите в колею и начинайте работать так, чтобы вы ни от кого не были зависимы. На сегодняшний день я вижу, что вы можете работать. Моя задача - чтобы у вас был мир, покой. Чтобы ваши детки росли, работали. Работы всем хватит, предостаточно".
Президент 6 ноября в продолжение большой командировки в Могилевскую область посетил объекты в Шклове. В первую очередь он приехал в Шкловский райагросервис, где по его поручению несколько месяцев назад была завершена масштабная реконструкция. "Я приехал, чтобы убедиться, что Назаров (Управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров. - Прим. БЕЛТА) честно докладывает мне. Семинар же будет - я должен своими глазами все увидеть, - отметил Президент. - Показать надо (участникам семинара. - Прим. БЕЛТА), как должно быть".
Президент ориентирует, чтобы ремонт всей техники в райагросервисах проводился в тесном контакте с отечественными заводами-производителями. Чтобы они не просто поставляли запчасти, но и при необходимости оказывали помощь, делились компетенциями. Фактически это должны быть полноценные сервисные центры - так, как это Беларусь делает за границей. Агросервис в Шклове уже работает в этом направлении.
Кроме того, здесь есть станция техобслуживания, где можно обслуживать как грузовые, так и легковые автомобили.
"Хорошее место. Надо только интенсифицироваться и все это развивать дальше. Чтобы на этой площадке мы оказывали не только те услуги, что тогда (в прежние годы. - Прим. БЕЛТА) оказывали, а в три раза больше", - ставит задачу Александр Лукашенко.
Вторым пунктом рабочей программы Александра Лукашенко в Шклове стала территория бывшей мебельной фабрики. Здесь на пустующих площадях собираются разместить новое современное производство - легких стальных тонкостенных конструкций. Именно они использовались при строительстве в Минске городской инфекционной больницы, которую 30 октября торжественно открыли с участием Президента. Тогда он дал высокую оценку этой технологии и поручил более широко использовать, а для этого - расширять производство.
Александр Лукашенко осмотрел цеха бывшей фабрики, поручил все быстро и точно спроектировать, навести порядок и уже к концу будущего года реализовать задуманное. Производственные площади частично задействованы и сейчас. Как доложили Президенту, ими сейчас владеет частная организация, которая сама ничего не производит, но в свою очередь сдает отдельные помещения другим частникам под небольшие производства. Например, картонной упаковки.
"Если они делают то, что нужно, пусть делают. Тут надо, не обижая их, расположиться. Места ж хватает. Никого выгонять не надо, если человек работает. Аккуратно надо. Не обижайте тех, кто занимается делом здесь. Это ж наши люди работают", - поручил глава государства.
Но общее состояние помещений оставило у Александра Лукашенко неприятное впечатление. Построенные еще в советские времена стены, перекрытия и другие несущие конструкции крепкие, прослужат еще не один десяток лет. Но что касается внешней составляющей, глава государства охарактеризовал обстановку как "дикие условия". "Вот вам частная собственность и вот вам пример рынка. Это не дело. И это не только в Шклове, - отметил он. - Просто вы должны понимать, что не надо спешить все это приватизировать. Вот приватизировали. Что тут изменилось с советских времен? Хуже стало. Вот и вся приватизация. Частник - он выжимает для себя что-то, у него свои планы: семью обеспечить или вывести эти деньги, куда-то спрятать. А у нас - государство. Мы должны обеспечить свое государство".
Александр Лукашенко 7 ноября продолжил рабочую поездку. В Шкловском районе он посетил сельхозпредприятие "Говяды-агро", куда обещал приехать именно в этот праздник и посмотреть, как изменилась ситуация после его достаточно жестких поручений, данных здесь же в середине сентября.
С содержанием скота здесь в принципе все неплохо, нет проблем с падежом. "Вот как сейчас - должно быть всегда. Все зависит от человека, от ухода. Порядок есть, дисциплина есть, человек делает то, что положено по технологии, - будет результат", - сказал Александр Лукашенко.
Но вот экономика и структура управления в хозяйстве все еще не складываются, о чем подробно говорили во время приезда Президента. Расходы пока превышают доходы, а на ключевые должности начальников участков кандидатуры пока не подобраны.
Здесь надо пояснить, что "Говяды-агро" - это весьма крупное предприятие. В прежние годы к нему были присоединены еще четыре сельхозорганизации, которые ранее работали отдельно друг от друга. Поэтому в таком хозяйстве начальники участков - это ключевые фигуры.
Что касается финансового оздоровления, намечен план конкретных действий на перспективу. "Чтобы была железная дисциплина. Это мое жесточайшее требование", - предупредил Президент директора Алексея Ладнова.
Будучи в хозяйстве, глава государства посетил два молочно-товарных комплекса, заехал на мехдвор, осмотрел мастерские.
В мире спрос на продовольствие только растет, и это возможность для Беларуси. "Вот и вся философия, почему я уделяю столько внимания сельскому хозяйству", - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также вернулся к теме мясного животноводства, о чем говорил двумя днями ранее в хозяйстве "Городец". Президент спросил, что сейчас с ценами на мясо, как в этой сфере идут дела. Ему доложили, что рентабельность на молоке, безусловно, выше - доходит до 80%. А вот на мясе только до 5%. В этих цифрах, безусловно, есть еще и нюансы бухгалтерского учета, ведь можно по-разному относить те или иные затраты в хозяйстве, но Александр Лукашенко ориентирует на главное - чтобы не свели на нет разведение и откорм мясных пород КРС.
Президента заверили, что мясное направление, безусловно, выгодно, если все организовать по технологии и ежедневно получать высокие привесы. "Выгодно, не выгодно - мясом мы будем заниматься, потому что люди хотят не только молока, но и мясных продуктов", - подчеркнул глава государства.
Закупочные цены на мясо в Беларуси растут, но этот процесс находится под контролем, чтобы не допустить скачкообразного роста. "Это недопустимо и невозможно, это не наша политика - в один момент поднять цены на говядину. Этого не будет, - заявил Александр Лукашенко. - Сначала надо выжать технологию, которая отразится на привесах. Поэтому давайте будем снижать себестоимость и больше получать прибыли. Тогда в процентах будет нормальная рентабельность. Мы не можем все время поднимать цены. Это все контролируемо. Да, где-то будет прирост. Но надо обеспечить рост зарплаты, чтобы люди не обижались".
Президент высказался образно: "Мы даем вам удочку. Идите ловите рыбу. Рыбу никто не даст. И это вредно. Вот мы надавали "рыбы" сельскому хозяйству, а сегодня думаем: раздавать деньги - это неправильно. Мы переходим к тому, чтобы помогать вам что-то строить".
Но выделенные в виде помощи деньги - на возвратной основе, обратил внимание Александр Лукашенко. Долги в будущем нужно возвращать за счет эффективной работы предприятий.
Он напомнил, что Беларусь не такая уж и маленькая страна, как некоторые считают: "Она огромная. И везде ждут поддержки Президента. Поэтому вы должны понимать, что страна большая".
Глава государства также призвал людей не стремиться уехать куда-то в город, а своими руками вместе создавать хорошие условия для жизни на селе.-0-