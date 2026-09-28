28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначения руководителей местных органов власти, напомнил о продолжении уборочной кампании и связанным с ней большим объемом работ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. Мы прошли только половину, - констатировал глава государства. - Не расслабляйтесь, нужна мобилизация, и очень серьезная. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить".
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Президент
28 сентября 2026, 12:56
"Нужна мобилизация". Лукашенко напомнил о продолжении уборочной кампании
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