Новую Городскую инфекционную больницу открывают в Минске. Лукашенко примет участие в церемонии

Учреждение здравоохранения также сможет увеличивать мощность не менее чем в два раза при необходимости борьбы с эпидемиями и пандемиями при осложнении эпидемической обстановки.-0-





30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит построенную в Минске новую Городскую клиническую инфекционную больницу, сообщает БЕЛТА.Глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия этого учреждения здравоохранения. На открытие приглашены представители трудовых коллективов ОАО "Стройтрест №35" и самой инфекционной больницы.Открытие объекта приурочено к предстоящему празднику - Дню Октябрьской революции. Главе государства доложат о развитии системы здравоохранения Минска. Он также ознакомится с материально-технической базой больницы.Больничный городок новой инфекционной больницы размещен в Центральном районе Минска, вблизи Долгиновского тракта. Действующая в настоящее время Городская клиническая инфекционная больница расположена в центре города, ее структурные подразделения размещены в отдельных зданиях, в том числе 1913 года постройки.Новый объект спроектирован как единственный в Беларуси инфекционный стационар, способный работать с инфекциями всех уровней, в том числе IV уровня биологической опасности (высшего) за счет построения лечебных отделений по типу полных мельцеровских боксов.Новая больница оснащена высокоэффективными системами инфекционного контроля для минимизации риска распространения возбудителей инфекционных заболеваний, реанимационным блоком нового поколения с технологиями мультипараметрического мониторинга, современным лабораторным, диагностическим и лечебным оборудованием, позволяющим выявлять и лечить все потенциально возможные на территории страны инфекционные заболевания.