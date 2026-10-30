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Новая Городская инфекционная больница открыта в Минске

Опубликовано:

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Президент
30 октября 2026, 10:29

Новая Городская инфекционная больница открыта в Минске

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия новой Городской инфекционной больницы состоялась 30 октября в Минске с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в присутствии трудовых коллективов медицинского учреждения, ОАО "Стройтрест №35" - тех, кто принимал участие в строительстве нового комплекса, а также должностных лиц перерезал символическую красную ленту. 
Открытие объекта приурочено к предстоящему празднику - Дню Октябрьской революции.
"Построили быстро, молодцы. Вовремя. Как и поручено было. Это из жизни больница, из нашей практики", - сказал Президент, имея в виду период пандемии.

Александр Лукашенко отметил, что больница имеет собственную инфраструктуру, благодаря которой потоки движения пациентов и медработников максимально разделены. Это не даст распространиться инфекции внутри учреждения. Также, по его словам, больница больше похожа на жилой комплекс, а не на медицинское учреждение.
 
"Но никаких не должно быть излишеств - мы огромные деньги тратим на здравоохранение. Должно быть уютно, услуги должны оказываться как следует", - сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что уникальность объекта не только в его комфортабельности и оснащенности - при строительстве больницы использовались легкие стальные тонкостенные конструкции, благодаря чему получилось сократить сроки возведения и его стоимость. 
"Главное преимущество этой технологии - возможность при необходимости оперативно осуществить перепланировку. А в случае, не дай бог, новой эпидемии сможем увеличить мощности стационара в два раза", - заявил Александр Лукашенко.
По случаю открытия Президент подарил новой инфекционной больнице Минска современный аппарат искусственной вентиляции легких от ведущего мирового производителя из Китая. Он помогает при тяжелых формах респираторных инфекций, обеспечивая организм кислородом и позволяя выиграть время, необходимое для действия лекарств и восстановления человека.
Больничный городок новой инфекционной больницы размещен в Центральном районе Минска вблизи Долгиновского тракта. Действующая в настоящее время Городская клиническая инфекционная больница расположена в центре города, ее структурные подразделения размещены в отдельных зданиях, в том числе 1913 года постройки.

Новый объект спроектирован как единственный в Беларуси инфекционный стационар, способный работать с инфекциями всех уровней, в том числе IV уровня биологической опасности (высшего) за счет построения лечебных отделений по типу полных мельцеровских боксов.

Новая больница оснащена высокоэффективными системами инфекционного контроля для минимизации риска распространения возбудителей инфекционных заболеваний, реанимационным блоком нового поколения с технологиями мультипараметрического мониторинга, современным лабораторным, диагностическим и лечебным оборудованием, позволяющим выявлять и лечить все потенциально возможные на территории страны инфекционные заболевания.
Учреждение здравоохранения также сможет увеличивать мощность не менее чем в два раза при необходимости борьбы с эпидемиями и пандемиями при осложнении эпидемической обстановки.-0-
Теги
Беларусь здравоохранение Лукашенко
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