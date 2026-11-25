Полная версия интервью - в материале БЕЛТА.

О роли Беларуси в структуре безопасности Европы

О контактах с Макроном

О противоречивой позиции Президента Франции

Вместе с тем, вновь обратил внимание он, в прессе появляются заявления Эммануэля Макрона, которые содержат совершенно иные посылы относительно украинского конфликта и путей его урегулирования. Например, ранее французский лидер призывал "наказать" Россию. "Я это слышу. Если он так говорит, это неправильно. Значит, у него появилась куча противоречий", - констатировал глава государства.





Тем не менее, убежден Александр Лукашенко, внутренне Эммануэль Макрон придерживается иной точки зрения: "Он за мир, он хочет порядка, повышения роли Франции (я с этим согласен) в нашей архитектуре (геополитической и архитектуре безопасности. - Прим. БЕЛТА) и в будущей. И в то же время - такие заявления. Не надо быть таким противоречивым. Даже если конъюнктура складывается не так, как хотелось бы ему, так нельзя поступать. Это нестабильность для политика, хоть он и заканчивает свою президентскую каденцию".

О роли Франции в вопросах европейской безопасности

О страшном заблуждении Европы

О максималистских требованиях на переговорах по Украине

О Будапештском меморандуме и нарушенных обещаниях

О позиции Москвы по участию Европы в переговорах

О возвращении переговоров на уровень "притирки"

Журналист обратила внимание, что европейцам, напротив, кажется, что в Москве не желают присутствия Европы за столом переговоров. "Вы очень правильно сказали: вам кажется, - заметил Александр Лукашенко. - Идет процесс переговоров. Вы снова вывели эти переговоры на уровень притирки, как дипломаты говорят. Надо сейчас от чего-то оттолкнуться".

"Не совсем, может быть, эффективно - вы оттолкнулись от обмена пленными. Этот процесс уже идет, - добавил он. - Все обмены идут в Беларуси".

В этой связи журналист уточнила, считает ли Президент Беларуси, что переговоры идут неправильно. "Нет, это только первый шаг", - возразил Александр Лукашенко.

Он положительно отнесся к участию европейцев в этом процессе, отметив, однако, что переговоры вернулись к начальному этапу в том числе по вине европейской стороны. "Вы, именно вы (руководство стран Европы. - Прим. БЕЛТА) и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого. Снова начали по-новому рассматривать это - старые вопросы по-новому. Поэтому опять надо притираться, опять делать первые шаги. Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными - надо дальше, дальше идти", - убежден Александр Лукашенко. Он положительно отнесся к участию европейцев в этом процессе, отметив, однако, что переговоры вернулись к начальному этапу в том числе по вине европейской стороны. "Вы, именно вы (руководство стран Европы. - Прим. БЕЛТА) и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого. Снова начали по-новому рассматривать это - старые вопросы по-новому. Поэтому опять надо притираться, опять делать первые шаги. Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными - надо дальше, дальше идти", - убежден Александр Лукашенко.

О возможности вывода российских ракет из Беларуси

Об усталости сторон от конфликта

Об угрозе эскалации и втягивания НАТО

О действиях США в случае торможения мирных договоренностей

О мире на века вместо временного перемирия

Об утраченном доверии

О попытках Запада сделать из Беларуси агрессора

"То, что мы не имеем отношения к этой войне, все знают. И мы не хотим войны, она нам не нужна", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не причастна к началу военной операции в феврале 2022 года. "Никакой базой мы для России и атаки на Украину не были", - сказал он и напомнил, что после окончания совместных плановых учений Россия начала выводить свои войска, которые находились в том числе в Брестской и Гомельской областях. "Потом эти войска, которые были здесь уже сконцентрированы, почему-то повернули на Киев, - отметил Президент. - Мы к этой войне не имеем отношения. Я не знал о начале войны, и Генштаб России меня в это не посвящал. Они по этой дороге - Санкт-Петербург - Одесса - начали наступление в Украине". Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не причастна к началу военной операции в феврале 2022 года. "Никакой базой мы для России и атаки на Украину не были", - сказал он и напомнил, что после окончания совместных плановых учений Россия начала выводить свои войска, которые находились в том числе в Брестской и Гомельской областях. "Потом эти войска, которые были здесь уже сконцентрированы, почему-то повернули на Киев, - отметил Президент. - Мы к этой войне не имеем отношения. Я не знал о начале войны, и Генштаб России меня в это не посвящал. Они по этой дороге - Санкт-Петербург - Одесса - начали наступление в Украине".

"Поэтому не думайте, что мы в клинч вошли с украинцами и деремся с ними. Нет. Мы имеем контакты с ними. Об этом россияне знают. И россияне имеют через определенных людей контакты с руководством Украины", - добавил белорусский лидер.

О миролюбивой позиции Беларуси

Тем более Беларусь не вынашивает какие-либо воинственные планы по отношению к Польше и странам Балтии. А про любые заявления об обратном Президент высказался однозначно: "Чепуха это полная. И специалисты это знают. Они для средств массовой информации транслируют (домыслы о вовлечении Беларуси. - Прим. БЕЛТА)".





"Но если, конечно, вы начнете против нас воевать или с Украины, с Польши, мы вынуждены будем защищаться", - сказал глава государства.

Об исторической близости народов Беларуси, России, Украины

Об истоках конфликта в Украине

"Ну зачем ты ядерную страну, зачем ты этого "медведя" разбудил в берлоге и начинаешь дергать? Ну зачем? - образно высказался Президент о том, что предшествовало горячей фазе конфликта. - Тем более в Минске собрались, договорились. Франция и Германия (лидеры этих стран. - Прим. БЕЛТА) были в Минске, я здесь организовал эти все встречи. Вы зачем?.. Ну обманули же. Меркель же об этом сказала (хотя я не верю)".

О Зеленском и внешнем влиянии на него

О реальном положении на фронте

О готовности приехать с Зеленским на переговоры к Путину

О контактах с Путиным и влиянии друг на друга

О непубличных разговорах с Трампом

Журналист задала вопрос о разговоре двух лидеров в августе 2025 года перед саммитом России и США на Аляске и заметила, что тогда они в первый раз говорили по телефону.





"Почему вы считаете, что в первый раз? - спросил Александр Лукашенко. - Это в СМИ прозвучало (впервые. - Прим. БЕЛТА), мы выдали это в СМИ. Но это не значит, что мы не имели контактов с Президентом США".

О санкциях Евросоюза

О беглой "оппозиции" и параллелях с Францией

О двойных стандартах при оценке протестов

"В процессе этих манифестаций… Вы арестовали больше людей, чем у нас было задержано, за что вы нас упрекали (после событий 2020 года в Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Эти реальные кадры показывали ваши СМИ. Десятками избивали. А задерживали сотнями. Но демократы ж так не поступают", - обратил внимание Александр Лукашенко. "В процессе этих манифестаций… Вы арестовали больше людей, чем у нас было задержано, за что вы нас упрекали (после событий 2020 года в Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Эти реальные кадры показывали ваши СМИ. Десятками избивали. А задерживали сотнями. Но демократы ж так не поступают", - обратил внимание Александр Лукашенко.





О стиле правления и белорусских выборах

О возможных будущих кандидатах на пост Президента





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