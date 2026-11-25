Глава государства ответил на вопросы о конфликте в Украине, перспективах его урегулирования, формирования новой структуры безопасности в Европе, о ходе переговорного процесса и позициях сторон, а также о гуманитарной миссии, которую выполняет Беларусь. Речь шла о внутриполитической обстановке в Беларуси, отношениях со странами Евросоюза и проводимой ими санкционной политике.
Полная версия интервью - в материале БЕЛТА.
- О роли Беларуси в структуре безопасности Европы
- О контактах с Макроном
- О противоречивой позиции Президента Франции
- О роли Франции в вопросах европейской безопасности
- О страшном заблуждении Европы
- О максималистских требованиях на переговорах по Украине
- О Будапештском меморандуме и нарушенных обещаниях
- О позиции Москвы по участию Европы в переговорах
- О возвращении переговоров на уровень "притирки"
- О возможности вывода российских ракет из Беларуси
- Об усталости сторон от конфликта
- Об угрозе эскалации и втягивания НАТО
- О действиях США в случае торможения мирных договоренностей
- О мире на века вместо временного перемирия
- Об утраченном доверии
- О попытках Запада сделать из Беларуси агрессора
- О миролюбивой позиции Беларуси
- Об исторической близости народов Беларуси, России, Украины
- Об истоках конфликта в Украине
- О Зеленском и внешнем влиянии на него
- О реальном положении на фронте
- О готовности приехать с Зеленским на переговоры к Путину
- О контактах с Путиным и влиянии друг на друга
- О непубличных разговорах с Трампом
- О санкциях Евросоюза
- О беглой "оппозиции" и параллелях с Францией
- О двойных стандартах при оценке протестов
- О стиле правления и белорусских выборах
- О возможных будущих кандидатах на пост Президента
Журналист отметила, что Россия в контексте урегулирования конфликта в Украине настаивает на новой структуре безопасности в Европе. При этом, как отметила Анн Нива, сами европейцы отказываются говорить с Москвой и придерживаются следующей позиции: мол, если Россия не может одержать военную победу над Украиной, почему она диктует европейцам, как им строить свою безопасность.
"Вы мне назвали причину, по которой Европа не хочет разговаривать с нами, с Россией. От Беларуси кое-что зависит в этой системе безопасности", - уверен он.
Александр Лукашенко также обратился к истории. С учетом географического положения через белорусские земли не раз проходили крупные военные конфликты. "Мы это все помним. Я как историк хорошо знаю историю своего государства. Поэтому я буду говорить о том, что не только от России, но и от нашего народа, от нашей Беларуси кое-что зависит", - констатировал глава государства.
Свидетельством того факта, что формирование новой структуры безопасности в Европе невозможно без участия Беларуси, Александр Лукашенко назвал контакты с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Мы разговариваем с ним по телефону, люди встречаются его и наши", - отметил белорусский лидер.
Журналист поинтересовалась, о чем беседуют лидеры Беларуси и Франции. "Мы говорим с ним о мире. И то, что я слышу в средствах массовой информации, - это совсем другое. Это противоречит тому, о чем мы разговариваем", - заявил Александр Лукашенко.
"Он говорит о том, что на Европейском континенте должен быть мир, и в Украине прежде всего, и что исключить Россию, Беларусь из процесса мирного урегулирования и будущего Европы невозможно, - продолжил Президент. - Прагматично многие вопросы обсуждаем - установление нормальных экономических отношений и так далее. Я вижу, что это абсолютный прагматик, он понимает, что происходит".
Вместе с тем, вновь обратил внимание он, в прессе появляются заявления Эммануэля Макрона, которые содержат совершенно иные посылы относительно украинского конфликта и путей его урегулирования. Например, ранее французский лидер призывал "наказать" Россию. "Я это слышу. Если он так говорит, это неправильно. Значит, у него появилась куча противоречий", - констатировал глава государства.
Тем не менее, убежден Александр Лукашенко, внутренне Эммануэль Макрон придерживается иной точки зрения: "Он за мир, он хочет порядка, повышения роли Франции (я с этим согласен) в нашей архитектуре (геополитической и архитектуре безопасности. - Прим. БЕЛТА) и в будущей. И в то же время - такие заявления. Не надо быть таким противоречивым. Даже если конъюнктура складывается не так, как хотелось бы ему, так нельзя поступать. Это нестабильность для политика, хоть он и заканчивает свою президентскую каденцию".
Журналист в этой связи заметила, что Эммануэль Макрон говорит о необходимости вести диалог с Россией. "Ну так диалог или наказать ее? Диалог - это не с целью наказать, - указал на противоречие Александр Лукашенко. - Он же, наверное, это имеет в виду. Надо в этом направлении двигаться. И к его голосу прислушаются. Может, манифестаций и погромов у вас там меньше будет во Франции".
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Александр Лукашенко, говоря о построении новой архитектуры безопасности на Европейском континенте, обратил внимание на значительный потенциал, которым обладает Франция.
"Франция должна играть большую роль исходя из своего веса. Мощная ядерная держава. На душу населения там больше $50 тыс. ВВП. Это серьезная страна. Почему бы нет?" - сказал белорусский лидер.
"А Германия, может, чуть-чуть меньшую. Несмотря на ВВП и прочее. Может быть, как-то Великобританию к этому приобщить. Вы ее выбросили или она сама выскочила из Европейского союза, а сейчас не знает, как обратно вернуться", - заметил Президент.
Глава государства отметил, что в разговоре с Эммануэлем Макроном, состоявшемся около двух лет назад, он назвал французского лидера самым опытным политиком в Европе после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель. "Он действительно самый опытный политик, уважаемый политик. За тобой Франция - ядерная страна. Ты должен это (мирный процесс. - Прим. БЕЛТА) инициировать. Надо это сделать. Он, правда, мне сказал: "Не все я могу, но ты прав". Вот такой примерно был разговор", - сказал он.
Однако за два года, прошедшие с начала разговора, ничего не изменилось, а Эммануэль Макрон так и не воспользовался возможностью повлиять на мирный процесс. Вместе с тем, полагает белорусский лидер, Президенту Франции еще не поздно это сделать, используя свой политический вес. Журналист заметила, что через несколько месяцев Эммануэль Макрон больше не будет возглавлять французское государство.
"Ну и что? Он что, умирать собирается? Он молодой мужик, ему еще жить и жить, - возразил Александр Лукашенко. - Из политики он вряд ли уйдет - опытный человек. В Евросоюзе он, наверное, будет востребован. Так надо делать шаги. Неважно, через сколько месяцев ты уйдешь. Тебе еще полгода работать".
Глава государства привел в пример Президента США Дональда Трампа. Несмотря на то что Республиканская партия, которую представляет нынешний глава Белого дома, уступила Демократической партии на промежуточных выборах, Дональд Трамп еще два года будет находиться на президентском посту. "Что, два года Трамп должен хромать на левую ногу? Нет, он должен два года работать. И посмотрите, Трамп еще за эти два года выдаст такое, что мало не покажется", - заявил Александр Лукашенко.
Возвращаясь к нежеланию Европы разговаривать с Москвой исходя из того, что российская армия не может одержать победу над Украиной, Александр Лукашенко подчеркнул: "Это страшное заблуждение. Если из этого исходить, то, наверное, мы можем так дойти и до третьей мировой войны".
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"Поэтому ни в коем случае так рассуждать нельзя. Не может быть в Европе никакой структуры и никакой безопасности без Востока, без России. Ни в коем случае из этого посыла (что не о чем разговаривать с Россией. - Прим. БЕЛТА) исходить нельзя. Это моя точка зрения", - констатировал Президент.
"Не забывайте, что в этом доме (в Европе. - Прим. БЕЛТА) у нас огромная Россия. И если вы хотите исключить из структуры будущей безопасности Россию, это ни к чему не приведет", - сказал белорусский лидер.
Журналист обратила внимание, что 12 ноября в Москве прошли переговоры Президента России Владимира Путина со спецпосланниками Президента США Дональда Трампа. Встреча состоялась после трехсторонних контактов в Абу-Даби с участием представителей российской, украинской и американской сторон. По итогам переговоров со спецпосланниками США Москва сделала ряд заявлений, которые журналист французского издания охарактеризовала как жесткие, а позицию российской стороны - как максималистскую.
"Это начало переговоров, понимаете? Поэтому все требуют друг от друга по максимуму. Вы (европейские политики. - Прим. БЕЛТА) требуете, что "мы тут без России структуру (безопасности в Европе. - Прим. БЕЛТА) определим, не надо нам эта Россия" и так далее", - отметил глава государства.
"Абсолютно убежден, что это начало переговоров. В любых переговорах обе стороны исходят из каких-то максимальных условий. Но в процессе переговоров надо сидеть за столом и договариваться - это главное. Мы придем к тому, что устроит обе стороны", - уверен Александр Лукашенко.
Главу государства спросили, почему, по его мнению, Президенту США Дональду Трампу до сих пор, несмотря на предпринимаемые усилия, не удалось разрешить конфликт между Россией и Украиной.
"Ну что вы все: Америка, Америка, и я, и вы, Трамп… Это наш дом. Европа - наш дом, и мы эти проблемы должны решить сами. Чтобы навести порядок, - подчеркнул глава государства. - А потом уже американцы и кто-то другие. Это позиция вашего Президента, если вы о ней не знаете. Мы должны разобраться в своем доме. Если кто-то нам помогает в этом - спасибо. Мы будем принимать такую помощь и поддержку".
По поводу возможности мирного урегулирования в Украине с участием Дональда Трампа глава белорусского государства заметил, что в этом сложном вопросе не все зависит от Президента США. "Должен сказать, что американская сторона думала, что этот вопрос можно решить наскоком и мимо, походя. Это не ошибка. Это недооценка ситуации. Сейчас они больше это понимают, чем раньше, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Но у американцев, вы же понимаете, куча проблем, которые надо решать и которые они успешно создают сами для себя".
Москва, в свою очередь, требует возвращения Североатлантического альянса к его прежним границам, исходя из обещаний, которые были даны западными политиками в конце прошлого века. В свое время Беларуси в рамках Будапештского меморандума также были даны гарантии не только военной, но и экономической безопасности, когда из страны выводили ядерное оружие. На Западе пообещали, что в отношении Минска не будут вводиться экономические санкции.
Кроме того, обратил внимание он, НАТО продвинулись к белорусским и российским границам, включив в состав альянса страны Балтии и Польшу. "Россия вынуждена была с этим согласиться, - констатировал Президент. - Она была ослаблена, ей было не до этого. Я с Ельциным был очень дружен, мы были очень близки, постоянно обсуждали эти вопросы. Поэтому я был свидетелем всего этого".
Белорусский лидер уверен, что в этих вопросах нужно исходить из истины. Анн Нива в этой связи заметила, что истину найти очень трудно. "Очень трудно, - согласился Александр Лукашенко. - Но надо близко к этому подойти, чтобы действовать. Если мы будем из умозрительных каких-то заключений исходить, мы не придем к цели".
Анн Нива поинтересовалась мнением главы государства, необходимо ли представителям стран Европы находиться за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Президент обратил внимание, что после переговоров в Абу-Даби с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что там обсуждались вопросы будущего Европы.
"Я высказал прямо и Владимиру Владимировичу Путину, и особенно тем людям, которые этим занимаются и транслируют в СМИ: "Ребята, так даже говорить нельзя". Потому что будущее Европы: а) без европейцев обсуждаться не может, б) какое будущее Европы Россия может обсуждать с Украиной? Это два противоположных лагеря, воюющие страны. О какой Европе они могут говорить? В таком духе шел этот разговор. И я со стороны России увидел абсолютно адекватное понимание этого", - констатировал белорусский лидер.
Журналист обратила внимание, что европейцам, напротив, кажется, что в Москве не желают присутствия Европы за столом переговоров. "Вы очень правильно сказали: вам кажется, - заметил Александр Лукашенко. - Идет процесс переговоров. Вы снова вывели эти переговоры на уровень притирки, как дипломаты говорят. Надо сейчас от чего-то оттолкнуться".
"Не совсем, может быть, эффективно - вы оттолкнулись от обмена пленными. Этот процесс уже идет, - добавил он. - Все обмены идут в Беларуси".
В этой связи журналист уточнила, считает ли Президент Беларуси, что переговоры идут неправильно. "Нет, это только первый шаг", - возразил Александр Лукашенко.
Он положительно отнесся к участию европейцев в этом процессе, отметив, однако, что переговоры вернулись к начальному этапу в том числе по вине европейской стороны. "Вы, именно вы (руководство стран Европы. - Прим. БЕЛТА) и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого. Снова начали по-новому рассматривать это - старые вопросы по-новому. Поэтому опять надо притираться, опять делать первые шаги. Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными - надо дальше, дальше идти", - убежден Александр Лукашенко.
"То, что европейцы принимают участие, это очень важно. Россия же вообще не была склонна к тому, чтобы европейцы принимали участие. Сейчас согласилась. Видите, есть движение, и переговорный процесс на этом основан, - подчеркнул белорусский лидер. - Первого раунда мало. Второй раунд и участие европейцев - это прогресс. И не только в том, чтобы остановить непонятно какую войну вас (Европы. - Прим. БЕЛТА) с Россией. Но это прогресс для будущего Европы. В этом отношении надо двигаться".
Журналист поинтересовалась у Александра Лукашенко, возможен ли такой вариант, при котором Россия выводит из Беларуси ракеты, способные нести ядерное оружие, а Запад в свою очередь обязуется не приближать к российским границам свои ракеты и ядерное оружие.
"Но главное, чтобы это способствовало урегулированию ситуации в Украине, чтобы люди не гибли и чтобы была стабильность в Европе. Потому что мы - географический центр Европы, мы крайне заинтересованы, чтобы был мир", - подчеркнул он.
Анн Нива обратила внимание, что на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности белорусский лидер заявил, что война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. При этом он подчеркнул, что от этого конфликта устали все. В этой связи журналист поинтересовалась, чувствует ли глава белорусского государства эту усталость у представителей российской элиты.
"Я это не чувствую, я знаю, что устали не только в Украине и в России, но и у вас, в Европе, и у нас - от этого все устали. Любая война - это голова людей. Если в голове сложилось, что завтра будем воевать, то вопрос, образно говоря, куда танки двинуть, - это дело времени, - сказал Александр Лукашенко. - Война длится уже почти пять лет. Кровопролитная предыдущая война закончилась за четыре года".
Он подчеркнул, что эта усталость есть не только у элит, но и у простого народа по обе стороны конфликта. Это же касается и белорусов с европейцами. "У нас тоже усталость от этого. То есть в голове уже сложился определенный алгоритм. Дело времени. Я считаю, что в ближайшее время надо определиться", - добавил Александр Лукашенко.
Как подчеркнул глава государства, во время войны всегда могут сложиться те или иные неожиданные ситуации. "Не надо думать, что сегодня украинцы или россияне побеждают на фронте, и завтра так будет. Война - это острый конфликт, - подчеркнул глава государства. - Завтра ситуация может развернуться радикально".
Журналист поинтересовалась, действительно ли белорусский лидер считает подобное развитие событий возможным. "Это возможная эскалация. На войне все возможно. Поэтому я вам и говорю, что рассчитывать на то, что будет завтра так, как сегодня, ни в коем случае нельзя. Не будет, как сегодня. Это мой анализ, и не только мой. Специалисты в этом убеждены. Поэтому надо сегодня договориться", - ответил Александр Лукашенко.
Говоря о деятельности нынешнего Президента США, Александр Лукашенко выразил уверенность, что Дональд Трамп предотвратил третью мировую войну. "Если бы все шло как при Байдене, что не исключается в будущем, мы бы, возможно, имели уже расширение этого конфликта. Если не третья мировая война, то вы бы, натовцы, уже были втянуты в эту войну. Он это предотвратил", - сказал Александр Лукашенко, отметив вместе с тем, что американский лидер сделал еще не все, что можно было бы сделать.
Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет с Киевом мира на столетия, а не перемирия. "Здорово сказано! Никакого перемирия - мир должен быть на века. Так давайте договоримся и заключим это соглашение на века", - поддержал глава белорусского государства.
Белорусский лидер полагает, что армия России в любом случае выйдет на границы территорий, которые определены по Конституции как российские. "Они (российские войска. - Прим. БЕЛТА) все равно, если будет продолжаться война, выйдут на границы Донбасса. Из этого надо исходить. Если не будет той эскалации, о которой я говорил", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент напомнил, что ранее рассматривался вариант создания демилитаризованной зоны на территории Украины, на который согласились американцы, россияне и украинцы. "И на этом по фронту, как требуют американцы (и согласны украинцы), остановить войну", - напомнил Президент.
Однако после этого произошла атака беспилотников на одну из резиденций Владимира Путина, и такой сценарий не удалось реализовать. "Путин понял, это я знаю точно, что доверять здесь украинцам (читай - Западу) нельзя. Не думаю, что Зеленский решился бы нанести удар по резиденции Путина, если бы это не одобрили в Европе. Такое у него (Владимира Путина. - Прим. БЕЛТА) мнение. И это все (план остановки войны. - Прим. БЕЛТА) было разрушено. А так бы уже война остановилась по линии соприкосновения, если бы этого акта не было. И можно было бы дальше договариваться о том, где эта будет граница, как там, что там… В процессе переговоров все возможно", - считает Александр Лукашенко.
Журналист обратила внимание, что и представители Украины тоже не доверяют Президенту России. "Сейчас не доверяют. Поэтому надо договариваться. Элиты Украины понимают, что надо договариваться. Элиты России, в том числе Президент Путин, также за мир", - подчеркнул глава государства.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь неизменно выступает за урегулирование конфликта в Украине и содействует его разрешению.
"То, что мы не имеем отношения к этой войне, все знают. И мы не хотим войны, она нам не нужна", - обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не причастна к началу военной операции в феврале 2022 года. "Никакой базой мы для России и атаки на Украину не были", - сказал он и напомнил, что после окончания совместных плановых учений Россия начала выводить свои войска, которые находились в том числе в Брестской и Гомельской областях. "Потом эти войска, которые были здесь уже сконцентрированы, почему-то повернули на Киев, - отметил Президент. - Мы к этой войне не имеем отношения. Я не знал о начале войны, и Генштаб России меня в это не посвящал. Они по этой дороге - Санкт-Петербург - Одесса - начали наступление в Украине".
Глава государства обратил внимание, что на тот момент Украина по собственной инициативе, и даже опережая Евросоюз, развязала экономическую войну с Беларусью: ввела санкции, закрыла небо для авиации, арестовала железнодорожные вагоны с минеральными удобрениями, захватила десятки большегрузов и их водителей.
"Они хотели быть умнее или оперативнее "папы Римского". Почему они побежали вперед Евросоюза? Чтобы показать, что они против… У нас же в 2020 году события знаете какие были. Они решили вам показать, что они демократичнее, чем Франция", - объяснил глава государства.
Хотя до этого отношения между Беларусью и Украиной характеризовались позитивно. Например, нефтепродукты с Мозырского НПЗ поставлялись туда напрямую. "И вдруг Зеленский вводит эти санкции. Это, знаете, переоценка своих возможностей и неопытность самого Зеленского", - считает белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что с территории Беларуси Россия не ведет военные действия. "А Украина пытается. Все диверсионные акты, которые она пытается совершить, так или иначе идут через Беларусь, - заметил Президент. - Если на нашей территории появляются чужие люди, мы пытаемся с ними бороться".
В то же время Беларусь оказывает значимую помощь в осуществлении гуманитарных миссий между сторонами этого конфликта, обратил внимание глава государства. Речь в том числе про обмены военнопленными и телами погибших. "И украинцы, и тот же Зеленский настаивает на том, что вот здесь происходили эти обмены. Мы взяли на себя эту ношу, - сказал Президент. - Это не просто. Это делают только наши люди".
В том же ряду - недавняя гуманитарная операция по эвакуации мирных жителей и доставке помощи в город Алешки. "Украинцы жестко поставили вопрос: "Мы примем людей, которые хотят в Украину уехать, только с территории Беларуси", - рассказал Александр Лукашенко.
"Поэтому не думайте, что мы в клинч вошли с украинцами и деремся с ними. Нет. Мы имеем контакты с ними. Об этом россияне знают. И россияне имеют через определенных людей контакты с руководством Украины", - добавил белорусский лидер.
"Мы занимаем исключительно миролюбивую позицию. Мы все делаем для того, чтобы здесь был мир", - заявил глава государства.
"Мы не собираемся втягиваться в войну. Я уже не говорю о внутренних каких-то последствиях - это будет еще хуже, - подчеркнул глава государства. - Мы не можем втянуться в войну, потому что это гибель будет".
Тем более Беларусь не вынашивает какие-либо воинственные планы по отношению к Польше и странам Балтии. А про любые заявления об обратном Президент высказался однозначно: "Чепуха это полная. И специалисты это знают. Они для средств массовой информации транслируют (домыслы о вовлечении Беларуси. - Прим. БЕЛТА)".
"Но если, конечно, вы начнете против нас воевать или с Украины, с Польши, мы вынуждены будем защищаться", - сказал глава государства.
"Они (страны Евросоюза. - Прим. БЕЛТА) заняли несколько иную позицию, нежели даже Администрация Трампа. Они заняли позицию балтийских государств, Украины, Польши и решили, что надо агрессировать в сторону Беларуси. Почему такую позицию заняли, мне понятно. Вы считаете, что Беларусь - это фактически Россия, и она будет действовать так, как ей прикажут в Кремле. Глупость полная. Беларусь - это суверенное, независимое государство", - подчеркнул Президент.
В то же время Беларусь и Россию связывают тесные союзнические отношения, и это общеизвестно. По тематике безопасности, обороны между ними нет никаких разногласий, подчеркнул Александр Лукашенко.
"Они (политики в ЕС. - Прим. БЕЛТА) считают, что Россию "надо на колени поставить, добить, убить". Заодно и ближайших союзников России. А мы - ближайший союзник России", - пояснил глава государства.
По его словам, со стороны России и лично Владимира Путина никогда не было попыток втянуть Беларусь в войну. "Никогда такого разговора не было ни с ним, ни с должностными лицами России", - заверил белорусский лидер.
Более того, в случае вовлечения Беларуси линия боестолкновения увеличится значительно, в том числе за счет тысяч километров границы со странами НАТО, а это вовсе не в интересах России. "Мы с Путиным прекрасно понимаем… Если мы окажемся втянутыми в войну, то к тысяче километров фронта добавится еще полторы - (итого. - Прим. БЕЛТА) 2,5 тыс. У нас с Россией даже вместе не хватит людей, чтобы атаковать, наступать", - заметил Александр Лукашенко.
Президент пояснил, что в приграничных районах на западе и на юге Беларусь предпринимает необходимые меры безопасности на случай обороны. "Пограничники стоят, а в тылу стоят силы специальных операций. Да, мы защищаем. Но наступать мы не способны", - сказал он.
Он обратил внимание, что в Беларуси сложные условия для ведения любого рода боевых действий - лесисто-болотистая местность. "Поляки, украинцы и прибалты прекрасно понимают, что это обернется тяжелыми последствиями", - сказал Александр Лукашенко.
"Наша государственность (славянских народов. - Прим. БЕЛТА) в древние, средние века - с XI-XII века - пошла оттуда, от Киевской Руси. Это неоспоримый факт, - обратил внимание Александр Лукашенко. - И сегодня говорить о том, что вот эти земли российские издревле были… Когда-то они были российские. Так и российские земли, если глубже посмотреть, были когда-то монголо-татарскими. Помните? Так тогда надо всю Россию отдать кому, Монголии?" В продолжение темы Президент напомнил, что позже, в XVIII-XIX веках, восточные земли Украины были в составе российского государства.
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Глава государства предположил, что Владимир Путин мог оговориться, рассуждая про украинский народ, либо его слова на этот счет были неверно интерпретированы.
Президент обратил внимание на события и процессы, которые послужили началу конфликта в Украине.
"Это было очень важно для русского человека… Они на русском языке там разговаривали - на востоке (Украины. - Прим. БЕЛТА). Что в этом плохого? Вы - француженка - отлично разговариваете на русском языке. Отец ваш был славистом, он прекрасно знал и любил Россию. Но не меньше и Францию. Что, нельзя было этой политики придерживаться?" - резонно заметил глава государства.
"Это я называю, что на поверхности было. Дошли до того, что начали убивать, сжигать людей. Это что, нормально было? Ненормально", - продолжил он.
Напомнил Александр Лукашенко и о том, как был атакован Донбасс, когда оттуда начиналась эвакуация желающих покинуть регион. А потом были переговоры "нормандской четверки" в Минске, и Беларусь со своей стороны сделала все, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем. Однако, как показало время, к этому стремились не все участники переговоров.
"Ну зачем ты ядерную страну, зачем ты этого "медведя" разбудил в берлоге и начинаешь дергать? Ну зачем? - образно высказался Президент о том, что предшествовало горячей фазе конфликта. - Тем более в Минске собрались, договорились. Франция и Германия (лидеры этих стран. - Прим. БЕЛТА) были в Минске, я здесь организовал эти все встречи. Вы зачем?.. Ну обманули же. Меркель же об этом сказала (хотя я не верю)".
Президент считает, что нельзя обвинять только одного Владимира Зеленского во всем, что происходит в Украине. "Он молодой политик, он сделал много ошибок. Не он (один. - Прим. БЕЛТА) во всем виноват. У него "демократия", которая до войны довела. У него в руках нет той власти (которая нужна руководителю страны. - Прим. БЕЛТА), - сказал Президент Беларуси про Владимира Зеленского. - Не он в этом во всем виноват".
Александр Лукашенко заметил, что и он сам был избран Президентом Беларуси в молодом возрасте. Но отличие в том, что до избрания он работал в различных сферах, руководил трудовыми коллективами, был парламентарием. "Мне повезло. Господь меня уберег от каких-то неверных шагов. И потом, у меня опыт был какой-то деятельности, которая нужна была Беларуси", - сказал белорусский лидер.
"Зеленский не готов был быть Президентом. Я с ним встречался, общался (в 2019 году. - Прим. БЕЛТА). Нормальный мужик, хороший человек. У меня о нем сложились хорошие впечатления, - сказал белорусский лидер. - Я его как сына принимал". Александр Лукашенко напомнил, как по просьбе и при содействии своего младшего сына Николая звонил Владимиру Зеленскому в начале войны. "Он гвалтом кричал, что "это они напали на нас" и прочее. Я говорю: "Володя, послушай меня: потом в причинах будем разбираться, надо остановить это. Потому что в конце концов с тебя спросит народ. Ты не остановил войну. У тебя на земле идет война. Надо остановиться", - напомнил суть того разговора Александр Лукашенко.
"Мы как главы государств, политики, должны исходить не только из того, кто на кого напал. Надо думать было о том, как это остановить, коль не справился с тем, как не допустить, - обратил внимание белорусский лидер. - Правда, Порошенко виноват в этом больше, чем Зеленский. Зеленскому это все досталось. А Порошенко не сделал то, о чем договорились в Минске. Решили обмануть Россию, да и нас тут заодно".
"Ради того, чтобы прекратить войну и чтобы не гибли люди, вот я как Президент старался бы пойти на все. Потом вы, журналисты, история рассудит и нас осудит. Но сейчас надо остановить войну, чтобы люди не гибли", - подчеркнул белорусский лидер. Он обратил внимание, что на этом аргументе также делают акцент и Президент США Дональд Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс, и госсекретарь США Марко Рубио - надо остановиться, чтобы не гибли люди.
Сейчас у Владимира Зеленского, очевидно, больше опыта, но этого недостаточно, чтобы прийти к завершению конфликта. "Надо, чтобы он еще имел самостоятельность и независимость определенную, - обратил внимание белорусский лидер. - Вы (страны Евросоюза, включая Францию. - Прим. БЕЛТА) управляете сегодня Зеленским. Вы не хотите, с моей точки зрения, закончить эту войну, не допустить эскалации. Это самое опасное для европейцев, и для нас в том числе. Эскалация - это катастрофа".
"Надо, чтобы он имел самостоятельность и независимость определенную, - обратил внимание белорусский лидер. - Вы (страны Евросоюза, включая Францию. - Прим. БЕЛТА) управляете сегодня Зеленским. Вы не хотите, с моей точки зрения, закончить эту войну, не допустить эскалации. Это самое опасное для европейцев и для нас в том числе. Эскалация - это катастрофа".
Президент во время интервью обратил внимание, что сейчас ситуация на фронте складывается в пользу России.
Александр Лукашенко также считает, что Россия не хочет капитуляции Украины, как утверждают некоторые. "Это вы придумали (на Западе), - сказал Президент, обращаясь к французской журналистке. - Я от Путина ни разу не слышал, чтобы он сказал, что вот Украина капитулирует. Позиция Путина не заключается даже в том, (чтобы. - Прим. БЕЛТА) захватить всю Украину. Я часто так рассуждаю: захватили Украину, и что? А как управлять потом этой землей? Вы же - натовцы - будете Украину постоянно использовать, чтобы там был хаос, чтобы Россия никак не управляла Украиной. И тут трудно будет вам противодействовать, даже мозгами".
"Это россияне понимают, и Путин понимает. Захватить Украину, и потом как? Что будет потом? Он это прекрасно понимает", - обратил внимание глава государства.
Говоря о возможностях разрешения конфликта России и Украины, Александр Лукашенко упомянул о славянских традициях. "Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны. Я не буду вам анализировать это. Придет время проанализировать. Ну остановитесь", - сказал глава государства.
"У нас же всегда так было: по морде надавали - остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-русскому характеру", - добавил Александр Лукашенко.
В разговоре упоминалось, что ранее Президент России Владимир Путин по поводу возможности встречи с Владимиром Зеленским говорил: пусть приезжает в Москву. Однако ввиду объективных обстоятельств такое предложение представляется жестким.
Президент выразил уверенность в перспективности такого формата переговоров: "Мы быстрее бы договорились, чем с вами (европейцами. - Прим. БЕЛТА), об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это восприняли".
"Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее - Украины, Беларуси и России. Мы три славянских народа. Наша главная будет (роль. - Прим. БЕЛТА), - заявил глава государства. - Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше".
На ремарку журналиста, что Владимир Зеленский не пойдет на такой переговорный формат, Александр Лукашенко ответил: "Не согласится - пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться".
Александр Лукашенко рассказал, на каких принципах выстраивается их общение с Президентом России Владимиром Путиным.
"Мы обсуждали (с Президентом России. - Прим. БЕЛТА), если уж откровенно, и этот вопрос, я его поднял, - рассказал белорусский лидер. - Я ему прямо сказал: "Там на Западе некоторые подогревают: Лукашенко влияет на Путина и так далее". Я ему сказал: "Да, ты имеешь влияние на меня, я имею на тебя". Мы же с ним политику делаем. Влияем мы друг на друга? Влияем. Я в какой-то степени - в меньшей. Он в большей степени - я от него больше зависим. Да, мы влияем".
Однако совершенно неправильно трактовать это так, будто один принимает решения с подачи другого. Многие вопросы они действительно согласовывают, но не более того.
"Не думайте, что я вот приехал, рубанул что-то и Путин услышал и послушал. Нет, - сказал Александр Лукашенко. - То, что мы близки по духу, в одну лодку вы нас посадили - "агрессоры" мы - и так далее… Ну мы и действуем с тех позиций, куда вы нас отправили. Вы же с нами не хотите иметь диалог какой-то и договариваться. Но считать, что я управляю Путиным, имею на него влияние, как вы думаете, - это неправильно".
"Я, может быть, отличаюсь от других тем, что в любой момент могу снять трубку, поехать к нему, встретиться. Он ко мне, - рассказал Александр Лукашенко. - Могу сказать то, что не можете сказать ни вы, ни его подчиненные. Это важно".
В этой связи Президент упомянул про недавний саммит ОДКБ, который проходил в Москве. "Мы совещание закончили, сидим за столом, все главы государств… И мы можем шутить там с Путиным, все мы на "ты" друг с другом. Он абсолютно доступный, как вы часто говорили, европейский человек", - сказал глава государства.
"Вы Трампу этого никогда не скажете. Вы, как попугаи, сидели вот там за столом в Вашингтоне (извините, что я так говорю) и боялись что-то ему сказать. Он говорил, что хотел, даже издевательски. У нас это недопустимо", - обратил внимание Президент.
Александр Лукашенко уверен, что на Западе ошибаются, когда приписывают Путину роль агрессора. Как Президент ядерной державы он перед принятием любого важного решения заслушивает много мнений, запрашивает доклады по теме и только потом делает выводы, как поступить. "Поэтому не надо вешать на Путина всех собак. Не надо. Пройдет время, люди разберутся, кто прав, кто виноват и кто был зачинщиком всего этого, - заметил белорусский лидер. - Конечно, он - Президент, он последнее слово говорил. И это правильно, мы за это отвечаем. У нас такая система. У вас демократия, у нас - диктатура".
Журналист задала вопрос о разговоре двух лидеров в августе 2025 года перед саммитом России и США на Аляске и заметила, что тогда они в первый раз говорили по телефону.
"Почему вы считаете, что в первый раз? - спросил Александр Лукашенко. - Это в СМИ прозвучало (впервые. - Прим. БЕЛТА), мы выдали это в СМИ. Но это не значит, что мы не имели контактов с Президентом США".
Что касается подробностей беседы, то, как рассказал глава государства, она была довольно долгой и касалась в том числе ситуации в Украине, предстоящей встречи с Владимиром Путиным на Аляске, взаимоотношений с Китаем.
"Я ему просто от души посоветовал, (пожелал. - Прим. БЕЛТА) успехов и сказал: "Дональд, ты не торопись, общаясь с Путиным". Хоть они уже вели переговоры, я ему порекомендовал, как себя вести: "Дональд, не дави на Путина, это бесполезно". Путин понимает, что такое Соединенные Штаты Америки", - привел некоторые подробности Президент Беларуси.
"По Китаю Трамп затронул вопрос, обсуждали. Не в плане наших отношений с Китаем, а в целом роли Китая, - продолжил Александр Лукашенко. - Длительный был разговор, и мы обстоятельно поговорили. Он приехал на встречу с Путиным и ему сказал: "Я только что разговаривал с твоим фанатом".
Александр Лукашенко в интервью высказал свою позицию по поводу санкций, которые введены странами Евросоюза в отношении Беларуси. "Ничего хорошего нет в этом (в санкциях. - Прим. БЕЛТА). Если бы не было санкций, мы бы были более успешными. Но, знаете, не погибли", - заявил глава государства.
"Если вы закрыли дверь в свой дом, в этот "рай цветущий", и мы туда войти не можем, ну, так, может, не "рай, цветущий сад", а что-то другое есть в другой части планеты. И мы сотрудничаем с этими людьми, которые готовы с нами сотрудничать", - заявил Президент Беларуси.
Интервьюер Анн Нива уточнила, что в феврале 2027 года европейские санкции "могут быть возобновлены". В данном контексте, вероятно, имелась в виду возможность продления действующих ограничительных мер Евросоюза в отношении Беларуси, срок которых как раз истекает в конце февраля будущего года.
"Я не знаю только, где вы уже возобновите против нас санкции. Вы уже нас обложили санкциями - дальше некуда. Что вы еще возобновите? - отреагировал Александр Лукашенко на ремарку французской журналистки. - Ну, запретите Петрову, Сидорову, Иванову выезжать в Европейский союз. Как-нибудь обойдется он без вашего Европейского союза. Хотя, я еще раз говорю, любые ограничения пользу никому не приносят. Поэтому ничего не вижу хорошего в том, что вы ввели против нас санкции. Будем, значит, в этой ситуации жить".
В Беларуси никого не выгоняли из страны, но тот, кто нарушил закон, должен ответить по закону, заявил глава государства в интервью.
"Как нет оппозиции? У нас оппозиция сегодня есть, которая имеет свое мнение. Пять кандидатов в президенты было на последних выборах", - ответил Президент.
На ремарку журналистки насчет наличия оппозиции вне страны, глава государства сказал: "Так какая это оппозиция? Если вы имеете в виду беглых наших (их у нас называют "беглые", а не "оппозиция"), так мы их не выгоняли из страны. Они должны были, кто виноват… Как у вас, во Франции. Эммануэль (Президент Франции Эммануэль Макрон. - Прим. БЕЛТА) прав: кто громит, тот ответит по закону. Так и я говорю: "Ребята, кто там громил (а у нас это было), вы ответите по закону". Они поняли, что придется отвечать, сбежали. Ну, сбежали. Я их не удерживал. Я никого не выгонял. Более того, мы многих вернули".
Президент напомнил, что в Беларуси для желающих вернуться в страну создана комиссия во главе с генпрокурором, которая рассматривает обращения граждан по вопросам совершения ими правонарушений. "По закону. Мы видим: если ты не громил, если ты не разбивал витрины в Париже там на главной улице (это я параллель провожу), ну так, пожалуйста, возвращайся, - пояснил глава государства. - Мы родственников не хватали и не сажали их в тюрьмы, не давили на них. Собственность у них не отбирали".
Однако есть те, кто боится вернуться, констатировал Александр Лукашенко. "Потому что рыльце у них в пушку. Это те, кто это организовывал. Там две, три или четыре сотни. Не знаю, сколько их там осталось… Американцы приезжали, гарантировали, просили за кого-то. Хорошо, забирайте. Ну в чем я тут виноват?" - сказал Президент.
Глава государства привел и конкретный пример, когда он откликнулся на просьбы о воссоединении семьи, оказал помощь, о которой его просили: "Одна попросила, чтобы супруга отпустили. Аж до Трампа дошла: "Отпустите Сережу, отпустите!" Мы Сережу отпустили. Где этот Сережа? Сережа - там, она - здесь (в разных странах. - Прим. БЕЛТА) и прочее. Сережа там устроил целый скандал. Ну а кто согласится с тем, что его жена, мать его детей кувыркается по Европе, по миру с какими-то там мужиками, а он где-то в стороне. Ну, это их дело. Она просила отпустить ее за границу - я ей помог. И деньгами помог, и вывез. Попросила мужа отпустить - бери".
"Ну какой же я тут диктатор? Я пошел навстречу не им - детям. У них же двое детей, по-моему. Ну так, пожалуйста", - добавил Александр Лукашенко.
Президент во время интервью упомянул о реакции властей Франции на недавние уличные протесты и обратил внимание, что она не соответствовала тем демократическим принципам, которые ранее эта страна навязывала другим, в том числе и Беларуси.
"В процессе этих манифестаций… Вы арестовали больше людей, чем у нас было задержано, за что вы нас упрекали (после событий 2020 года в Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Эти реальные кадры показывали ваши СМИ. Десятками избивали. А задерживали сотнями. Но демократы ж так не поступают", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Вспоминая о событиях 2020 года в Беларуси, глава государства подчеркнул, что реализовывал свои президентские полномочия: "Я не должен был допустить, чтобы страну перевернули. То, что делает и ваш Президент сейчас (речь о жестких действиях французских силовиков в отношении участников массовых беспорядков и погромов. - Прим. БЕЛТА), чтобы Францию не перевернули. Чтобы она при новом Президенте, там Ле Пен (французский политик Марин Ле Пен, которая заявила о намерении баллотироваться на пост Президента Франции на выборах 2027 года. - Прим. БЕЛТА) или кто у вас будет…"
"У нас будут выборы", - отметила по этому поводу Анн Нива.
"И у нас были выборы. И будут еще выборы", - подчеркнул белорусский лидер.
Отвечая на вопрос, имеет ли для Президента Беларуси значение, что на Западе его считают автократом или диктатором, Александр Лукашенко сказал: "То, что в моей политике присутствуют нотки авторитаризма, это правда. У нас власть такая. У вас тоже жесткая система власти (во Франции. - Прим. БЕЛТА). У нас - еще жестче. По Конституции".
Александр Лукашенко рассказал, что подобные сильные президентские полномочия были необходимы, чтобы "слепить, выстроить наше государство" в 90-е годы после обретения независимости. "Я же не имел этой власти, когда меня избрали. У нас парламент имел бо́льшую власть и так далее. И любые мои попытки изменить что-то для нормальной жизни людей наталкивались на сопротивление в парламенте. Как в США примерно (речь о Конгрессе, который наряду с Президентом также обладает сильными полномочиями. - Прим. БЕЛТА), не говоря по сути о политике Трампа и моей. Невозможно было работать".
Тогда в 1996 году глава белорусского государства вынес вопрос о политическом устройстве страны на референдум. "Народ принял эту Конституцию, по которой мы живем. Поправки мы вносили в эту Конституцию. Народ голосовал, - сказал белорусский лидер. - Есть результаты. Я в этом плане действовал (правильно/неправильно) как мог. То, что вы видите, это все создано при нынешней президентской власти".
Возвращаясь к сути вопроса, Александр Лукашенко обратился к термину "авторитаризм" относительно его президентских полномочий и стиля правления: "Авто- (от греческого autós ("сам"). - Прим. БЕЛТА). Человек во многом определяет. Поэтому элементы этого есть".
Но глава белорусского государства при этом отрицает, что является диктатором. "То, что Лукашенко - диктатор, - это глупость полная. Даже Макрон (он же не диктатор), имея ядерное оружие, имея мощь такую - почти $3,5 трлн ВВП (Франции. - Прим. БЕЛТА), - его диктатором не назовешь. Он не может продиктовать миру что-то. А я что могу? У меня нет такого ресурса, чтобы диктовать, - заявил Президент. - Поэтому я никакой не диктатор. Это чисто такое - меня обозвали журналисты, наверное, с подачи какого-то политика, не очень подумав о том, что сказали. Поэтому я себя, свою политику и власть так оцениваю. Да, у меня большие полномочия".
Один из вопросов во время интервью также касался прошедших в 2020 году в Беларуси президентских выборов, которые, как сказала интервьюер Анн Нива, многие в европейских странах сочли не совсем честными.
"Уже "не совсем"? Раньше говорили "вообще не честные". Я рад, что "не совсем" уже", - сделал ремарку Александр Лукашенко.
Что касается негативных оценок честности выборов, Президент прокомментировал подобные заявления следующим образом: "Это дело вкуса. У вас данных о том, что это было честно/нечестно, нет. Кроме "нечестных", с вашей точки зрения, результатов выборов, о которых у нас законно по Конституции известила Центральная избирательная комиссия. Вот они - эти данные. Других нет. Там сомнения какие-то, мнения и прочее… Но я же опытный политик. Я к этому отношусь спокойно. Ну, хотите вы считать нечестными, ну ладно".
Глава государства ответил на вопрос о том, кто может возглавить страну после него.
Интервьюер Анн Нива спросила: "Кто будет после вас на смену?"
"Кого народ изберет, тот и будет. Обещаю вам. Если вы очень озабочены сменой нашей власти. Вот кого народ изберет, как в 90-е. Не скажете ж, что я в 1994-м, придя к власти, фальсифицировал что-то. Меня избрали люди. Отвергнув власть, которая была там (действовавшую на тот момент власть. - Прим. БЕЛТА), они избрали меня", - сказал Александр Лукашенко.
Он заверил, что точно так путем выборов народ изберет и будущего Президента.
"И забудьте вы про эти "передачу власти", "транзит власти", - подчеркнул глава государства. - Ну, наверное, когда я буду уходить от власти, у меня какие-то будут предпочтения. Но не те предпочтения, о которых вы думаете".
Журналистка поинтересовалась, есть ли среди потенциальных кандидатов на президентский пост младший сын Президента Беларуси Николай Лукашенко.
"Господь с вами. Моему младшему сыну, который сейчас в армии служит, 22 года. Какой он Президент? Он по Конституции не может быть Президентом. Поэтому успокойтесь, - ответил глава государства. - Он такой парень у меня объективный, толковый, очень серьезный. Но я его не готовлю в президенты. Ни старшего, ни среднего, ни младшего".
"Ну и потом, а почему мы об этом сейчас говорим? Я еще не собираюсь завтра уходить с должности Президента. Нет, завтра не собираюсь. А там как бог даст. Слушайте, мы же все под богом. Кто его знает? Я считаю, что бог сыграл главную роль в том, что я стал Президентом. Даст бог, решит, когда я должен покинуть этот пост и уйти", - добавил Александр Лукашенко.-0-