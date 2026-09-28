28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководителям местных органов власти не следует торопиться объединять убыточные хозяйства с эффективными, чтобы не загубить нормально работающие сельхозпредприятия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при согласовании назначений местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас желание появилось объединять хозяйства. Иногда объединяем, скидывая (иначе не назовешь) в это объединение неперспективные, убыточные хозяйства. Что мы от этого получим? Кому надо это объединение? - задал закономерный вопрос глава государства. - Объединение не есть всегда хорошо. Поэтому не торопитесь, будучи председателями райисполкомов, это делать. Если небольшое хозяйство эффективно работает, не вешайте гири к его ногам в виде убыточных хозяйств. Загубите нормальное хозяйство".
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Президент
28 сентября 2026, 12:07
"Не вешайте гири к ногам". Лукашенко призывает придерживаться разумного подхода в объединении хозяйств
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