Не угроза, а надежда для всех стран и международных структур. Лукашенко о Евразийской хартии





Переговорный процесс по этому документу Беларусь официально запустила в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН.

Глава государства пояснил, что таким образом страна пытается объединить ряд ранее представленных конструктивных идей и инициатив: китайских ("Пояс и путь", инициативы в области глобальной безопасности, цивилизации и развития), российских (Большое евразийское партнерство), индийских ("Голос Глобального Юга"), казахстанских (евразийская экономическая интеграция) и многих других.





"На выходе хотим получить не очередную декларацию о намерениях. Нацелены создать программный документ, который заложит концептуальные основы новой архитектуры безопасности и сотрудничества на континенте. Этот новый документ мы в одиночку не будем делать. Мы будем делать вместе с вами и вашими странами свод принципов, норм и механизмов взаимодействия для всех участников, не только для России и Беларуси", - сказал Президент.

Александр Лукашенко считает уместной историческую параллель между Евразийской хартией и Заключительным актом, подписанным в 1975 году в Хельсинки и определившим на десятилетия рамки сосуществования и сотрудничества в биполярной системе. "Сегодня же мы переходим к многополярности. И Евразийская хартия призвана стать хельсинским актом для новой, полицентричной эпохи", - отметил он.





"Мы всегда подчеркивали: Евразийская хартия не направлена против кого-либо. Особо отмечу: мы ни в коем случае не закрываемся от европейцев. Ни для ЕС, ни для ОБСЕ, ни тем более для НАТО или ООН хартия не угроза. Наоборот, для всех стран и международных структур она - надежда", - подчеркнул глава государства.





/Будет дополнено/.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности подчеркнул особое значение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, передает корреспондент БЕЛТА.