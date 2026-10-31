"Не только народ должен идти к власти, но и власть к народу". Каким было это движение в 2006 году

Главный источник богатства - белорусы





Главным политическим событием 2006 стали выборы Президента Беларуси. Главным действующим лицом электоральной кампании - народ. Главным источником нашего богатства в своей предвыборной программе Александр Лукашенко назвал белорусов. А своей главной задачей обозначил обеспечение в стране высокого уровня жизни. В истории независимого белорусского государства это были третьи президентские выборы. За два года до этого на республиканском референдуме белорусы проголосовали за снятие ограничений для одного лица на два президентских срока. Таким образом, Александр Лукашенко переизбирался на третий срок исключительно по воле народа. Электоральная кампания отличилась и беспрецедентным количеством наблюдателей - 30 тыс. внутренних и более полутора тысяч международных. Для последних работа на выборах стала хорошей возможностью увидеть, действительно ли, как говорят на Западе, Беларусь - последняя диктатура Европы. Запомнились выборы 2006 года рекордной явкой избирателей. Свой гражданский долг выполнили 92,9% избирателей. 83% избирателей отдали свой голос за действующего Президента. Это была беспрецедентная победа Александра Лукашенко.

Выборы Президента Беларуси 19 марта 2006 года





Эти выборы, к сожалению, стали первой электоральной кампанией в истории Беларуси, на которой вовсю стали проверяться в действии технологии цветных революций. После закрытия избирательных участков на Октябрьской площади Минска стали собираться активисты протестного движения. Требовали пересчета голосов. Ранее подобные сценарии уже отрабатывались в Украине и Грузии, механизм был с большего отлажен. Однако в Беларуси дал сбой. "Революция, о которой так много говорили, а кое-то и готовил ее, в Беларуси провалилась. Иначе и быть не могло. Такого беспрецедентного внешнего давления и агрессивного антинародного поведения так называемой оппозиции новейшая история Беларуси еще не знала. В этом я вижу высшую степень неуважения к собственному народу, к его праву на самостоятельный выбор. Но, с другой стороны, это давление извне и изнутри только способствовало тому, что мы получили такой ошеломляющий результат, поддержку абсолютного большинства белорусского народа. Именно в этом момент истины", - отмечал Александр Лукашенко на пресс-конференции после выборов.





Революционный подход и решение вопросов на улице - это путь в никуда, что в Беларуси всегда прекрасно понимали. Результаты таких действий - обнищание людей и потеря реального суверенитета - никому не нужны. Поэтому вопреки давлению извне белорусы укрепляли свой суверенитет и независимость. И об этом Президент говорил еще до выборов и "плошчы". "Даже наши оппоненты не могут не признавать, что мы создали независимое государство. Мы старались это сделать, и мы это сделали. Люди это видят. Конечно, нашим оппонентам, оппозиции, очень не хотелось, чтобы этого добились именно мы. Но нас Господь, наверное, уполномочил сделать это большое дело. Думаю, этот вопрос уже просто не подлежит дискуссии", - отмечал Александр Лукашенко в интервью белорусским телеканалам.

Подсчет голосов на избирательном участке №118 г. Гродно, 19 марта 2006 года





Выступая на церемонии вступления в должность Президента, Александр Лукашенко подчеркнул, что все предыдущие успехи Беларуси были достигнуты без революций и шоковых потрясений. А значит, выбранная стратегия развития оказалась верной и Беларусь от нее уже не откажется.





Первое после президентских выборов совещание на высшем уровне было посвящено теме оптимизации госаппарата. О кардинальных изменениях речь не велась. Нужны были корректировки. Президент выделил два принципа. Первый - весь госаппарат должен обеспечить плавный переход от "ручного" управления государством, в котором превалируют административные методы, к экономическому регулированию. Второй принцип, но, разумеется, второй не по значимости, заключался в самом девизе пятилетки "Государство для народа, для человека", что подразумевало изменение стиля и методов работы государственных структур. Здесь Президент был категоричен: руководители, которые считают, что могут работать без должного внимания к людям, в своих креслах не задержатся. Среди задач по оптимизации управленческой структуры глава государства также выделил необходимость формирования четких и понятных правил игры в бизнесе. Александр Лукашенко настаивал: система должна эффективно, оперативно, без волокиты и формализма решать насущные проблемы людей. Кульминацией работы по дебюрократизации государственных органов стало появление службы "Одно окно". Кроме того, был подписан ряд нормативных актов, в которых четко обозначили реализацию нового подхода в работе с людьми. Главным стала Директива Президента.





"Дети - это счастье не только в доме, но и в государстве"





Какие бы важные задачи ни решались в государственном аппарате, экономике, промышленности, сельском хозяйстве, главным в нашей стране остается человек. Его здоровье, безопасность и уверенность в будущем. В 2006-м в Беларуси делали все, чтобы людей в стране становилось как можно больше. Указом Президента год был объявлен Годом матери. "Важнейшие задачи, которые стоят перед нами, - это повышение рождаемости, снижение смертности и укрепление семьи. Это проблемы государственной важности. Если хотите, проблемы выживания нашего государства в будущем", - подчеркивал Александр Лукашенко на заседании III Всебелорусского народного собрания.





Президент был уверен: для решения этой проблемы нужно сделать все. Задача минимум - ликвидировать демографические ножницы, уравняв показатели по рождаемости и смертности. Задача максимум - превысить рождаемость над смертностью. "Дети - это счастье и радость не только в доме, но и в государстве", - отмечал Президент. А для того, чтобы этого счастья в каждой семье становилось больше, государство приняло комплекс мер. Все они были собраны в программе "Дети Беларуси", рассчитанной на пятилетку. Поэтапно повышались пособия на детей и материальная поддержка многодетных. Указом Президента был установлен единый размер пособия на детей в возрасте трех лет для работающих и неработающих женщин. Регламентировалось строительство жилья для многодетных семей и семей, которые взяли на воспитание детей-сирот. Совершенствовалась система медицинской помощи и реабилитации для детей-инвалидов. Были приняты меры и для решения жилищного вопроса. Семьям с тремя детьми списывалось 30% задолженности по льготному кредиту на жилье, семьям с четырьмя детьми - 50%. А семьям, в которых воспитывается более пяти детей - все 100%.

Александр Лукашенко посетил РНПЦ Мать и дитя, 13 октября 2006 года





Получилось ли в Год матери решить поставленные задачи? Обратимся к цифрам. Существует два универсальных показателя качества медицинской помощи - материнская и младенческая смертность. В 1997-м в Беларуси материнская смертность составляла 27 человек на 100 тыс. В 2006-м - уже 15, а показатель младенческой смертности составил 5,3 промилле - эта цифра вывела Беларусь в число мировых лидеров по сохранению жизни младенцев. И спустя 20 лет Беларусь остается страной с одним из самых низких показателей младенческой смертности в мире - 2,9 на тысячу родившихся живыми. Коэффициент материнской смертности на данный момент не превышает 1,5 случая на 100 тыс.





Президент итогами Года матери остался доволен. Динамика рождаемости была хорошей, за что глава государства, в первую очередь, поблагодарил белорусских женщин.





"Это неотложное требование времени"





В 2006-м на финишную прямую вышла газификация населенных пунктов. В марте Президент зажег символический факел в городском поселке Октябрьский Гомельской области. Отныне в регионе получали природный газ 18 городов, 12 поселков городского типа и почти 230 сельских населенных пунктов. Но работа сотен людей, которые через болота, леса и реки тянули нитки газопроводов, продолжалась. "Природный газ - это не только повышение эффективности экономики, но и экологически чистое топливо, которое так необходимо человеку. В советское время в основном газифицировались населенные пункты, прилегающие к трассе магистральных трубопроводов. Конечно, это требовало меньших денежных средств, но и тормозило социально-экономическое развитие малых городов, сельских населенных пунктов, сказывалось на благосостоянии жителей. Именно поэтому мы взялись за решение задачи газификации Беларуси", - говорил глава государства на торжественной церемонии пуска природного газа в городе Докшицы.

Александр Лукашенко принял участие в церемонии пуска природного газа в Докшицах, 12 января 2006 года





За период с 1995 по 2006 годы в плане газификации было сделано больше, чем за все предыдущие годы. Конечно, это требовало немалых затрат. У активной газификации, кстати, были и экономические причины. "Снижение энергоемкости производств в реальном секторе экономики, обеспечение рационального использования энергоресурсов в коммунально-бытовой сфере, более широкое использование местных видов топлива - это неотложное требование времени и проводимой белорусским государством социально-экономической политики", - подчеркнул Президент на церемонии пуска природного газа в Октябрьском.

Александр Лукашенко принял участие в церемонии пуска природного газа в городском поселке Октябрьский, 15 марта 2006 года





Всякий раз, когда Александр Лукашенко принимал участие в церемониях подвода природного газа к населенным пунктам, поднимался вопрос подключения частных домов к газоснабжению. Точку поставил указ №368. Документ и утвержденное им положение "О газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан" сделали процедуру подключения к газоснабжению более простой и менее накладной для людей. Часть затрат - 30% стоимости работ - оплачивалось за счет бюджетных средств. Остальную сумму оплачивали сами граждане, однако и здесь были предусмотрены меры поддержки - льготный банковский кредит на срок до двух лет под 3% годовых.





Штрих к развитию страны





В государстве для народа заботятся не только о материальных благах для людей, но и о духовном развитии личности. Воплощением этого в 2006-м стало открытие важнейших учреждений. Самым знаковым стало новое здание Национальной библиотеки. На церемонии открытия Президент пожелал, чтобы оно стало символом молодой, независимой страны, нашей визитной карточкой, олицетворением самых важных черт характера белорусского народа. Так и случилось. Стройка стала общенародной. Средства выделялись из республиканского и местных бюджетов всех областей и столицы. Сюда же направлялись деньги, заработанные на республиканских субботниках. Во время субботников на строительстве библиотеки дважды работал и глава государства. Президент получил и первый читательский билет. Уникальное здание стало не только интеллектуальной сокровищницей, но и крупным информационным и социокультурным центром. Вскоре после открытия здесь проходили саммиты глав государств - членов ЕврАзЭС и ОДКБ. А еще - создание такого сооружения стало отличной школой для промышленности и строительства.

Открытие Национальной библиотеки, 16 июня 2006 года





В тот год в стране появлялись и новые учебные заведения. В апреле был подписан указ о создании учреждения "Полесский государственный университет" на базе Пинского банковского колледжа. Мотивация была следующая: создать университет исследовательского типа. Основным инструментом в новом вузе определили интеграцию науки, производства и прикладной подготовки специалистов на базе высшей школы. Это был важный шаг в решении глобальной задачи, поставленной Президентом - дать импульс для развития Полесья. Полесский университет начался с двух факультетов, сейчас их пять. Несложно догадаться, в каком учебном учреждении Президент провел 1 сентября 2006 года. "Славный город получил хороший современный вуз. Впрочем, это событие хоть и солидное, но всего лишь штрих... Штрих к нормальному развитию страны. Такому, как и надо в нынешней жизни. Правильному и полезному людям развитию", - отметил тогда Александр Лукашенко на открытии университета.





В 2006-м в стране активно создавались спортивные объекты. Пинск, кстати, радовался не только открытию университета, но и спортивного комплекса "Волна". А точнее, первой очереди комплекса - стадиона на 3 тыс. мест. Полным ходом шло строительство ледовой арены и 50-метрового бассейна. И другой белорусский районный центр, Жлобин, в 2006-м приобрел универсальный спортивный комплекс: на открытии ледовой арены присутствовал лично Президент.





Развивалась спортивная инфраструктура и в столице. В Минске был открыт Городской центр олимпийского резерва по теннису. Теннис, кстати, в долгу не остался. В феврале 2006 года в 1/8 финала Кубка Дэвиса белорусы обыграли испанцев, вторую на тот момент команду мира. Выступлением белорусских спортсменов был доволен сам глава государства. А вот итоги зимних Олимпийских игр ни Президента, ни болельщиков, мягко скажем, не впечатлили. В итальянском Турине нашу страну представляли 27 спортсменов. Большие надежды возлагали на сборные по биатлону и фристайлу. Биатлонисты за медали не зацепились, лучшим результатом стало четвертое место женской эстафетной четверки. Фристайлисты с большего ожидания оправдали - принесли одну бронзовую медаль. "Надо объективно признать, что, за исключением национальной команды по фристайлу, другие спортсмены не достигли тех результатов, которые могли показать и которых от них ждали в Беларуси", - так оценил выступление спортсменов Президент.





"Эту динамику нам никак нельзя потерять"





Независимость, социально ориентированное государство - термины не только политические, но и экономические. В 2006-м страна развивалась, опережая прогнозные значения. Например, рост валового внутреннего продукта планировался на 7-8,5%, а по итогам года вырос на 9,9%. Выросли и золотовалютные резервы страны - на 1 января 2006 года золотой запас страны составил 25,02 т. Для сравнения, в 1999 году в запасе было 1,2 т. По объему золотовалютных резервов Беларусь лидировала среди стран СНГ, уступая лишь России и Казахстану.





Экономические показатели радовали, но ни в коем случае не расслабляли. "Мы многое сделали, чтобы продвинуться вперед по приоритетным направлениям. В последние годы Беларусь динамично развивается и находится на определенном подъеме. Эту динамику нам никак потерять нельзя. Потому что это будет потеря не просто в темпах роста, это будет потеря в доходах наших людей, потеря их доверия к власти. И, скажем прямо, ослабление нашего международного статуса", - подчеркнул Александр Лукашенко на совещании с представителями загранучреждений.





В 2006 году объемы выпуска промышленной продукции выросли. В государстве для народа люди имели возможность работать на современных, технологических производствах, создавать продукцию, которая приносила деньги, а, следовательно, и зарплаты. Заработная плата населения, кстати, демонстрировала устойчивый рост. Что касается промышленности, то задавали тон, разумеется, флагманы. К 2006 году первое рудоуправление "Беларуськалия" было полностью выработано. Консервировать дорогостоящую инфраструктуру, обогатительную фабрику, склады - совсем не хозяйский подход. В нескольких километрах поодаль геологи открыли новое месторождение калия. И тогда Президент, откликнувшись на инициативу горняков, распорядился начать строительство Краснослободского рудника. Ход стройки он инспектировал лично.





И если работу в солигорских шахтах видели в основном специалисты, то работу Белорусского автомобильного завода было сложно не заметить обычному человеку. От БелАЗ-75600 грузоподъемностью 320 т дух захватывало даже у Президента. И он, веря в способности белазовцев, не сомневался, что они смогут замахнуться и на строительство еще более грузоподъемных машин. Спойлер из будущего: Президент тогда был прав, уже в 2013 году свет увидел БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 т.





"Белорусы в XXI веке останутся белорусами"





Отдельно отметим, что все успехи белорусской экономики и промышленности были достигнуты благодаря эволюционному пути. Без каких-либо шоковых потрясений. А как обстояли дела на внешнем контуре? Здесь в белорусских подходах тоже не было никаких радикальных перемен. Ключевые принципы - экономические интересы, наращивание экспорта и многовекторность - остались неизменными.

Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Малайзии Абдуллой Ахмадом Бадави, 15 сентября 2006 года





В 2006 году важный шаг был сделан в отношениях с главным партнером - Россией. На заседании Высшего государственного совета Союзного государства президенты подписали соглашения о равенстве прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства на всей территории союза от Бреста до Владивостока. Стороны окончательно определились в главном на тот момент вопросе: отныне белорусы и россияне не являются иностранцами на территориях двух государств. Александр Лукашенко акцентировал, что эти соглашения сделали союз Беларуси и России более комфортным именно для жизни людей.





Что касается сотрудничества с другими государствами постсоветского пространства, то выделим Азербайджан. В октябре 2006 состоялся первый с момента обретения независимости визит президента Азербайджана в Беларусь. По итогам переговоров Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подписали договор о сотрудничестве до 2015 года. Повышение интереса к Азербайджану объяснялось просто. Экономика страны показывала рост даже не в процентах, а в десятках процентов. Во многом это было связано с доходами, которые начала приносить "золотая жила" - нефтяная промышленность. А у Беларуси к тому времени уже был мощный нефтехимический комплекс. Хорошая основа для взаимного интереса и больших совместных перспектив.





После президентских выборов США и Европейский союз ввели против Беларуси персональные и экономические санкции якобы из-за несоответствия выборов международным стандартам и подавления протестов. Президент на это ответил просто: "Белорусы с большим уважением относятся к народам США и Европейского союза. Но это не значит, что мы готовы себя переделывать под какой-нибудь вашингтонский, брюссельский или варшавский стандарт. Нравится это кому-то или нет, но белорусы в XXI веке останутся белорусами, европейским народом, со своим государством, культурой и традициями".





Да, интерес к Беларуси проявлялся далеко за пределами Европейского союза. Дальняя дуга становилась ближе. В июле 2006 года свой первый визит в Беларусь совершил президент Венесуэлы Уго Чавес. Практически в любой отрасли, о которой ни заходила бы речь во время переговоров, Венесуэла видела конкретную для себя выгоду. Эта страна была заинтересована в импорте продуктов питания, сельскохозяйственной и автомобильной техники, продукции машиностроения и многого другого, производимого в нашей стране. В качестве перспективных направлений сотрудничества рассматривалось создание в Венесуэле совместных предприятий на основе белорусских технологий. Кроме того, Венесуэла была готова стать плацдармом, с которого Беларусь смогла бы продвигать свои экономические интересы в Латинской Америке. Лукашенко на это ответил, что предложенная модель сотрудничества полностью соответствует белорусской экономической стратегии. Ведь свое место на мировых рынках Беларусь всегда стремилась занять не простой товарной экспансией, а через создание производств, тем самым соблюдая экономические и социальные интересы сторон. Так начиналось не только выгодное сотрудничество двух стран, но и тесная дружба двух президентов. Кстати, именно Уго Чавес стал первым главой латиноамериканского государства, который посетил Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на XIV саммите стран-участниц Движения неприсоединения в Гаване, 15 сентября 2006 года





В сентябре 2006-го Александр Лукашенко совершил визит на Кубу для участия в саммите Движения неприсоединения - на тот момент крупнейшей после ООН организации, включавшей 116 стран. Беларусь на тот момент уже восемь лет была полноправным членом организации и участие в Движении неприсоединения открыло целый ряд перспектив. В первую очередь, потому что это огромная сила в международных отношениях, объединяющая более 60% всех государств - членов ООН, на которую мог рассчитывать Минск при отстаивании своих интересов во внешней политике. А интересы внешней политики нашего государства, как мы уже говорили ранее, напрямую зависят от интересов своего народа.





Кто же создает государство для народа?





Государство для народа, для человека создает не власть и не Президент. Такое государство создают сами люди, каждый день на своем рабочем месте. И тех, кто особенно в этом преуспевает, в белорусском государстве видят и ценят. Примеры? Пожалуйста. В 2006 году Героями Беларуси стали сразу пять человек. Ни до ни после столько белорусов одновременно не получали высшую степень отличия в наградной системе страны. Звезду Героя в тот год получил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, возродивший духовную жизнь в стране. Свой вклад в духовное воспитание белорусов внес художник Михаил Савицкий. Благодаря ученому-конструктору Михаилу Высоцкому Беларусь приобрела имидж машиностроительной страны. Василий Ревяко, председатель СПК "Прогресс-Вертелишки" Гродненского района, задал высокую планку в культуре земледелия. Председатель правления Нацбанка Петр Прокопович внес значительный вклад в обеспечение устойчивых темпов экономического роста, а значит, и в повышение уровня жизни населения.





В Беларуси герои не носят плащи. Они каждый день ответственно работают и стараются сделать свою страну лучше, сделать ее страной для людей, государством для народа.-0-