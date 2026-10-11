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Настройка Содружества, военные задачи для ученых и встреча с банкиром. Итоги недели Президента 

Опубликовано:

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Президент
11 октября 2026, 15:00

Настройка Содружества, военные задачи для ученых и встреча с банкиром. Итоги недели Президента 

Александр Лукашенко принял участие в саммите Содружества Независимых Государств
Александр Лукашенко принял участие в саммите Содружества Независимых Государств
Александр Лукашенко принял участие в саммите Содружества Независимых Государств
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область посетил испытательный полигон ГНУ "Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа"
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область посетил испытательный полигон ГНУ "Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа"
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область посетил испытательный полигон ГНУ "Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа"
Александр Лукашенко во время встречи с председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым
Александр Лукашенко во время встречи с председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым
Александр Лукашенко во время встречи с председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым
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Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента
Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.
Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
Центральным событием недели стал визит Президента Беларуси в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Содружество в этом году отмечает 35-летие, что стало поводом для подведения некоторых итогов, определения задач по расширению сотрудничества, противодействию современным вызовам и угрозам, адаптации к новым реалиям. Александр Лукашенко в числе различных актуальных тем особо выделил необходимость взаимных шагов к более тесному единству стран СНГ и прежде всего - в экономике.
Научным разработкам гражданского и оборонного назначения была посвящена рабочая поездка главы государства в Минскую область. Президент ознакомился с разработками организаций Национальной академии, многие из которых тесно взаимодействуют с предприятиями Госкомвоенпрома в интересах укрепления обороноспособности страны. Были представлены передовые технологии, аппараты, материалы, образцы техники. Главное требование Президента - максимальная отдача и результат от разработок здесь и сейчас, а не в отдаленной перспективе.

Совместные проекты - но уже другого уровня - обсуждались на встрече главы государства с председателем российского ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым. Стало уже традиционным, что Александр Лукашенко регулярно проводит переговоры с руководителями российских регионов. А в последнее время прошли встречи белорусского лидера с представителями крупного бизнеса, инвестиционных структур России. Возможно, это объясняется наличием в двусторонней повестке масштабных инфраструктурных проектов. Например, по строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень востребовано, ведь, как заметил Президент, граждане Беларуси стали так часто посещать Россию, что это уже можно назвать "паломничеством белорусов в Москву". Александр Лукашенко предложил руководителю банка развивать сотрудничество для того, чтобы народы двух стран были всегда вместе и никогда не возникало даже разговоров о возможности их разорвать. Это предложение было всецело поддержано Петром Фрадковым.
Нацеленность на дальнейшее укрепление связей с Россией подчеркивалась в поздравлении с днем рождения, направленном от Президента Беларуси его коллеге Владимиру Путину, а также в телефонном разговоре лидеров двух стран.

Поздравительное послание по случаю дня рождения было направлено от главы белорусского государства Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

На неделе в Беларуси состоялись несколько значимых международных мероприятий, участникам которых направлялось приветствие от белорусского лидера. Неизменность позиции Беларуси в отношении борьбы с терроризмом подчеркивалась в обращении главы государства к участникам Контртеррористического форума в Минске. Особое значение сотрудничества в сфере правосудия по сближению национальных правовых систем, обмену опытом и внедрению передовых практик отмечено в послании Александра Лукашенко участникам второго заседания Совета председателей верховных (высших) судов государств - участников СНГ, которое прошло в белорусской столице. "Побратимское движение является одним из ключевых элементов белорусско-российской народной дипломатии, который расширяет сферы сотрудничества, придает мощный импульс интеграционным процессам", - говорится в приветствии Президента участникам XIV Форума городов-побратимов Беларуси и России, местом проведения которого стал Бобруйск.

Слова особой признательности глава государства адресовал аграриям Могилевской и Гомельской  областей в поздравлениях по случаю фестиваля-ярмарки "Дажынкi" в Шклове и Калинковичах.

Президент поздравил с профессиональным праздником - Днем работников культуры - талантливых и небезразличных людей, посвятивших себя служению искусству, отметив их особые заслуги в приумножении духовного наследия. Для народного артиста Беларуси Евгения Гладкова праздник получился двойной - в этот день у него юбилей, с которым его поздравил Президент.

Весомый вклад в экономическую и экологическую безопасность ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" отмечен главой государства в поздравлении коллективу и работникам этой структуры по случаю 30-летием со дня ее образования.

Поздравления от главы государства направлены Президенту Уганды с Днем Независимости, а также избранному Президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Кроме того, Президент произвел кадровые изменения в судебной системе, принял решение о награждении орденами и медалями 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса, а также удостоил медали Франциска Скорины председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николая Бурляева.

НАУЧНЫЙ АРСЕНАЛ. Какими передовыми разработками для обороны может похвастаться Беларусь и что требует от ученых Президент

Глава государства во время рабочей поездки в Минскую область 6 октября посетил испытательный полигон ГНУ "Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа". На этой площадке Президенту представили самый широкий спектр разработок отечественных ученых, позволяющих укреплять безопасность государства в широком смысле этого слова. Это, например, беспилотники, высокоэнергетические взрывчатые вещества, бронированные автомобили, бронежилеты, специальное снаряжение. 
Очевидно, что многое из перечисленного необходимо для целей обороны государства, уже используется или предполагается для использования в Вооруженных Силах и других силовых структурах Беларуси. Но, помимо этого, есть и гражданское применение. Например, промышленная взрывчатка очень востребована в геологоразведке, при разработке карьеров, при плановом сносе строений. Бронежилеты нужны для защиты жизни сотрудников спецслужб, беспилотники используются для мониторинга с воздуха, борьбы с преступностью.
В таких чувствительных для страны направлениях безусловно важно обеспечить технологический суверенитет, а попросту говоря - по максимуму производить самое необходимое самостоятельно. И желательно - заглядывая за горизонт, опережая других в плане технологий. С такой задачей под силу справиться ученым, работая в тесном контакте с военными - чтобы запускать в производство самые востребованные, эффективные изделия. На это и ориентировал Президент, знакомясь с передовыми образцами. При этом сроки ставил очень сжатые.
"Нужен результат. Это не должно быть очередной сказкой, что мы завтра что-то сделаем, - потребовал глава государства. - Мужики, я хочу, чтобы вы понимали: вот эти разговоры общие никому не нужны. Военным мы задачи ставим серьезные, чрезвычайные. Надо мгновенно решить те задачи, которые надо решить. Нам не нужны ученые, которые ходят и сказки рассказывают".
Александра Лукашенко заверили, что многие разработки ученых в сфере национальной безопасности уже внедрены на практике, проведены необходимые испытания, по ряду направлений начато серийное производство. 
Президент подчеркнул, что если по тому или иному востребованному направлению будет результат, то и он лично, и государство в целом всегда окажут необходимую поддержку: "Сделай и приходи, как я часто говорю, проси что захочешь".
В военной сфере одна из актуальных ныне задач, как сказал Александр Лукашенко, - "обнулить беспилотники". То есть разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно с ними бороться. Тем более в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере. "Если вы умные, как мы хвастаемся, боеспособные, продвинутые, с характером, ну так сделайте. Обнулите эти беспилотники. Не надо гонку устраивать, кто лучше беспилотник сделает. Главное - научиться бороться с беспилотниками", - заявил Президент.

Главе государства продемонстрировали научные разработки гражданского и оборонного назначения, включая реактивные снаряды, боеприпасы к БПЛА и взрыватели к ним, смесевое ракетное твердое топливо. Александр Лукашенко ознакомился с технологией снаряжения реактивных снарядов смесевым ракетным топливом и понаблюдал за испытанием ракетной двигательной установки.
Александр Лукашенко ознакомился со средствами обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА, разработками ЗАО "Авиационные технологии и комплексы" и УП "Научно-технический центр "ЛЭМТ". Особенно главу государства заинтересовал двухместный автожир "Филин". Аппарат надежный, способен обеспечить безопасную посадку даже при отказе двигателя. Может использоваться в разведке, наблюдении, для целей транспортировки и выполнения специальных задач. Но это далеко не полный спектр возможностей. Отечественные специалисты смогли приспособить данный автожир и под задачи для сельского хозяйства при обработке полей. Но прежде чем вести речь о масштабировании производства, следует все тщательно просчитать, ориентировал Александр Лукашенко.
В качестве подарка главе государства преподнесли полностью отечественный тепловизионный прицел, который используется для оснащения стрелкового оружия.
САММИТ В ГОД 35-ЛЕТИЯ СНГ. Ключевые решения лидеров и заявления Лукашенко о том, чего не хватает Содружеству
Александр Лукашенко 8-9 октября находился с рабочим визитом в Туркменистане, где принял участие в саммите Содружества Независимых Государств, которому в этом году исполняется 35 лет. Мероприятие высокого уровня проходило в национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза".
Заседанию Совета глав государств СНГ предшествовала насыщенная деловая и культурная программа. Отношения на двустороннем треке Беларуси и Туркменистана обсуждались на встречах на уровне министров и руководства правительств двух стран. В многостороннем формате - на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Накануне саммита лидеры стран и другие высокие гости были приглашены на гала-концерт мастеров культуры и искусств из стран Содружества. Была организована выставка государств - участников СНГ, где они представили информацию о производимой продукции, достижениях отраслей экономики, памятниках духовной и материальной культуры.

Президент Беларуси перед началом саммита провел встречус Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В последние годы торгово-экономическое сотрудничество двух стран динамично развивается. В 2025 году товарооборот составил $268,5 млн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Сальдо для Беларуси положительное в размере почти $236 млн. Объем торговли услугами в прошлом году превысил $50 млн, прибавив на четверть к уровню предыдущего года. Высокая динамика роста в сотрудничестве Беларуси и Туркменистана сохраняется и в этом году.
Заседание Совета глав государств СНГ традиционно проходило сначала в узком составе, а затем продолжилось в расширенном, где кроме лидеров стран СНГ по приглашению туркменской стороны присутствовал также Президент Ирана Масуд Пезешкиан.
В повестку саммита СНГ входило в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касались социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти.
Президент Беларуси в своем выступлении на саммите отметил как положительные стороны Содружества, так и отдельные моменты, которые требуют донастройки, конкретных решений и шагов со стороны всех участников СНГ. И это касается прежде всего экономики. Именно этой ключевой составляющей из года в год не хватает в повестке Содружества. "Хорошо, что мы встречаемся, поговорили, сделали заявление. Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств. Тогда меньше будет разговоров о независимости, сохранении границ и прочем. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать", - заявил белорусский лидер. 
Александр Лукашенко отметил, что сейчас в Содружестве сохраняется единство тех девяти государств, которые в него входят, - пускай и хрупкое, но оно есть. Однако хотелось бы видеть более активную роль мощных, обладающих большими ресурсами и возможностями стран, как Россия, Казахстан, Азербайджан, которые могут быть серьезными локомотивами развития в СНГ, считает Президент Беларуси. Именно эти страны, по мнению Александра Лукашенко, должны идти впереди и вести за собой других участников Содружества. Они должны предлагать конкретные решения в области экономического взаимодействия и тем самым увеличивать ценность присутствия в СНГ. "Поэтому нужны шаги в области экономики. Более серьезные", - подчеркнул белорусский лидер.

В связи с этим он позитивно отметил заявления, сделанные на саммите руководителями Азербайджана и Армении о развитии логистических возможностей по перемещению грузов. 
"Не будем действовать - потихоньку-потихоньку нас растащат по разным организациям", - предупредил Александр Лукашенко. 

За примерами далеко ходить не надо. Молдова собирается официально оформить выход из СНГ. Президент Беларуси заявил, что это решение не простых граждан, а руководства страны, причем недальновидное. И призвал руководство Молдовы не разрывать полностью каналы взаимодействия, а сохранить их для простых людей хотя бы на первоначальном этапе. "Проще говоря, зачем терять то, что имеем", - отметил он.
Президент отметил, что Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур. "Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений Глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и СНГ", - заметил белорусский лидер. Тем более что у СНГ есть преимущество: единство Содружества опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. "Нет сомнений в том, что потенциал СНГ не исчерпан. Наш союз является - и еще на долгие годы останется - Содружеством общей судьбы", - уверен белорусский лидер. 
Новый виток в развитии организации - решение Азербайджана впервые принять председательство в СНГ в 2028 году. Глава белорусского государства назвал это историческим моментом.

Как известно, Азербайджан и Армения долгое время воздерживались от председательства в СНГ из-за многолетнего территориального конфликта, который в настоящее время завершен. Сейчас стороны находятся на стадии мирного процесса в целях окончательного урегулирования. Александр Лукашенко выразил надежду, что в 2029 году в соответствии с очередностью председательствовать будет Армения. А в 2027 году председательство переходит к Узбекистану, это решение было утверждено на саммите.
Кроме того, по итогам заседания Совета глав государств лидеры стран СНГ приняли заявление в связи с 35-летием Содружества. В СНГ 2028 год объявлен Годом социального развития и качества жизни, а 2029-й - Годом транспортной связанности. Утверждено решение по формированию положительного образа Содружества и его государств-участников в информационном пространстве, а также решение по вопросу о проведении переписей населения раунда 2030 года в СНГ.-0- 
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    Настройка Содружества, военные задачи для ученых и встреча с банкиром. Итоги недели Президента 
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