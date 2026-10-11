Настройка Содружества, военные задачи для ученых и встреча с банкиром. Итоги недели Президента 

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.

НАУЧНЫЙ АРСЕНАЛ. Какими передовыми разработками для обороны может похвастаться Беларусь и что требует от ученых Президент

В таких чувствительных для страны направлениях безусловно важно обеспечить технологический суверенитет, а попросту говоря - по максимуму производить самое необходимое самостоятельно. И желательно - заглядывая за горизонт, опережая других в плане технологий. С такой задачей под силу справиться ученым, работая в тесном контакте с военными - чтобы запускать в производство самые востребованные, эффективные изделия. На это и ориентировал Президент, знакомясь с передовыми образцами. При этом сроки ставил очень сжатые.



"Нужен результат. Это не должно быть очередной сказкой, что мы завтра что-то сделаем, - потребовал глава государства. - Мужики, я хочу, чтобы вы понимали: вот эти разговоры общие никому не нужны. Военным мы задачи ставим серьезные, чрезвычайные. Надо мгновенно решить те задачи, которые надо решить. Нам не нужны ученые, которые ходят и сказки рассказывают".

САММИТ В ГОД 35-ЛЕТИЯ СНГ. Ключевые решения лидеров и заявления Лукашенко о том, чего не хватает Содружеству





Заседание Совета глав государств СНГ традиционно проходило сначала в узком составе, а затем продолжилось в расширенном, где кроме лидеров стран СНГ по приглашению туркменской стороны присутствовал также Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас в Содружестве сохраняется единство тех девяти государств, которые в него входят, - пускай и хрупкое, но оно есть. Однако хотелось бы видеть более активную роль мощных, обладающих большими ресурсами и возможностями стран, как Россия, Казахстан, Азербайджан, которые могут быть серьезными локомотивами развития в СНГ, считает Президент Беларуси. Именно эти страны, по мнению Александра Лукашенко, должны идти впереди и вести за собой других участников Содружества. Они должны предлагать конкретные решения в области экономического взаимодействия и тем самым увеличивать ценность присутствия в СНГ. "Поэтому нужны шаги в области экономики. Более серьезные", - подчеркнул белорусский лидер.

"Не будем действовать - потихоньку-потихоньку нас растащат по разным организациям", - предупредил Александр Лукашенко.

За примерами далеко ходить не надо. Молдова собирается официально оформить выход из СНГ. Президент Беларуси заявил, что это решение не простых граждан, а руководства страны, причем недальновидное. И призвал руководство Молдовы не разрывать полностью каналы взаимодействия, а сохранить их для простых людей хотя бы на первоначальном этапе. "Проще говоря, зачем терять то, что имеем", - отметил он.