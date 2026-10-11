Настройка Содружества, военные задачи для ученых и встреча с банкиром. Итоги недели Президента 

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
Совместные проекты - но уже другого уровня - обсуждались на встрече главы государства с председателем российского ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым. Стало уже традиционным, что Александр Лукашенко регулярно проводит переговоры с руководителями российских регионов. А в последнее время прошли встречи белорусского лидера с представителями крупного бизнеса, инвестиционных структур России. Возможно, это объясняется наличием в двусторонней повестке масштабных инфраструктурных проектов. Например, по строительству высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень востребовано, ведь, как заметил Президент, граждане Беларуси стали так часто посещать Россию, что это уже можно назвать "паломничеством белорусов в Москву". Александр Лукашенко предложил руководителю банка развивать сотрудничество для того, чтобы народы двух стран были всегда вместе и никогда не возникало даже разговоров о возможности их разорвать. Это предложение было всецело поддержано Петром Фрадковым.
Поздравительное послание по случаю дня рождения было направлено от главы белорусского государства Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.
На неделе в Беларуси состоялись несколько значимых международных мероприятий, участникам которых направлялось приветствие от белорусского лидера. Неизменность позиции Беларуси в отношении борьбы с терроризмом подчеркивалась в обращении главы государства к участникам Контртеррористического форума в Минске. Особое значение сотрудничества в сфере правосудия по сближению национальных правовых систем, обмену опытом и внедрению передовых практик отмечено в послании Александра Лукашенко участникам второго заседания Совета председателей верховных (высших) судов государств - участников СНГ, которое прошло в белорусской столице. "Побратимское движение является одним из ключевых элементов белорусско-российской народной дипломатии, который расширяет сферы сотрудничества, придает мощный импульс интеграционным процессам", - говорится в приветствии Президента участникам XIV Форума городов-побратимов Беларуси и России, местом проведения которого стал Бобруйск.
Слова особой признательности глава государства адресовал аграриям Могилевской и Гомельской областей в поздравлениях по случаю фестиваля-ярмарки "Дажынкi" в Шклове и Калинковичах.
Президент поздравил с профессиональным праздником - Днем работников культуры - талантливых и небезразличных людей, посвятивших себя служению искусству, отметив их особые заслуги в приумножении духовного наследия. Для народного артиста Беларуси Евгения Гладкова праздник получился двойной - в этот день у него юбилей, с которым его поздравил Президент.
Весомый вклад в экономическую и экологическую безопасность ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" отмечен главой государства в поздравлении коллективу и работникам этой структуры по случаю 30-летием со дня ее образования.
Поздравления от главы государства направлены Президенту Уганды с Днем Независимости, а также избранному Президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
Кроме того, Президент произвел кадровые изменения в судебной системе, принял решение о награждении орденами и медалями 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса, а также удостоил медали Франциска Скорины председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николая Бурляева.
Глава государства во время рабочей поездки в Минскую область 6 октября посетил испытательный полигон ГНУ "Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа". На этой площадке Президенту представили самый широкий спектр разработок отечественных ученых, позволяющих укреплять безопасность государства в широком смысле этого слова. Это, например, беспилотники, высокоэнергетические взрывчатые вещества, бронированные автомобили, бронежилеты, специальное снаряжение.
"Нужен результат. Это не должно быть очередной сказкой, что мы завтра что-то сделаем, - потребовал глава государства. - Мужики, я хочу, чтобы вы понимали: вот эти разговоры общие никому не нужны. Военным мы задачи ставим серьезные, чрезвычайные. Надо мгновенно решить те задачи, которые надо решить. Нам не нужны ученые, которые ходят и сказки рассказывают".
Главе государства продемонстрировали научные разработки гражданского и оборонного назначения, включая реактивные снаряды, боеприпасы к БПЛА и взрыватели к ним, смесевое ракетное твердое топливо. Александр Лукашенко ознакомился с технологией снаряжения реактивных снарядов смесевым ракетным топливом и понаблюдал за испытанием ракетной двигательной установки.
Александр Лукашенко 8-9 октября находился с рабочим визитом в Туркменистане, где принял участие в саммите Содружества Независимых Государств, которому в этом году исполняется 35 лет. Мероприятие высокого уровня проходило в национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза".
Накануне саммита лидеры стран и другие высокие гости были приглашены на гала-концерт мастеров культуры и искусств из стран Содружества. Была организована выставка государств - участников СНГ, где они представили информацию о производимой продукции, достижениях отраслей экономики, памятниках духовной и материальной культуры.
Президент Беларуси перед началом саммита провел встречус Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В последние годы торгово-экономическое сотрудничество двух стран динамично развивается. В 2025 году товарооборот составил $268,5 млн, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Сальдо для Беларуси положительное в размере почти $236 млн. Объем торговли услугами в прошлом году превысил $50 млн, прибавив на четверть к уровню предыдущего года. Высокая динамика роста в сотрудничестве Беларуси и Туркменистана сохраняется и в этом году.
Заседание Совета глав государств СНГ традиционно проходило сначала в узком составе, а затем продолжилось в расширенном, где кроме лидеров стран СНГ по приглашению туркменской стороны присутствовал также Президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Александр Лукашенко отметил, что сейчас в Содружестве сохраняется единство тех девяти государств, которые в него входят, - пускай и хрупкое, но оно есть. Однако хотелось бы видеть более активную роль мощных, обладающих большими ресурсами и возможностями стран, как Россия, Казахстан, Азербайджан, которые могут быть серьезными локомотивами развития в СНГ, считает Президент Беларуси. Именно эти страны, по мнению Александра Лукашенко, должны идти впереди и вести за собой других участников Содружества. Они должны предлагать конкретные решения в области экономического взаимодействия и тем самым увеличивать ценность присутствия в СНГ. "Поэтому нужны шаги в области экономики. Более серьезные", - подчеркнул белорусский лидер.
В связи с этим он позитивно отметил заявления, сделанные на саммите руководителями Азербайджана и Армении о развитии логистических возможностей по перемещению грузов.
"Не будем действовать - потихоньку-потихоньку нас растащат по разным организациям", - предупредил Александр Лукашенко.
За примерами далеко ходить не надо. Молдова собирается официально оформить выход из СНГ. Президент Беларуси заявил, что это решение не простых граждан, а руководства страны, причем недальновидное. И призвал руководство Молдовы не разрывать полностью каналы взаимодействия, а сохранить их для простых людей хотя бы на первоначальном этапе. "Проще говоря, зачем терять то, что имеем", - отметил он.
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Новый виток в развитии организации - решение Азербайджана впервые принять председательство в СНГ в 2028 году. Глава белорусского государства назвал это историческим моментом.
Как известно, Азербайджан и Армения долгое время воздерживались от председательства в СНГ из-за многолетнего территориального конфликта, который в настоящее время завершен. Сейчас стороны находятся на стадии мирного процесса в целях окончательного урегулирования. Александр Лукашенко выразил надежду, что в 2029 году в соответствии с очередностью председательствовать будет Армения. А в 2027 году председательство переходит к Узбекистану, это решение было утверждено на саммите.