Народное единство, делегация от Трампа, медвежий угол и картофельные планы. Итоги недели Президента

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР. Как прошел очередной раунд переговоров с представителями команды Трампа
- ЕДИНСТВО РАВНО НЕЗАВИСИМОСТИ. О чем Лукашенко предупредил молодежь, в руках которой будущее Беларуси
- МЕДВЕЖИЙ УГОЛ. Почему Могилевскую область переводят на военное положение и зачем сажать больше картофеля
На неделе страна отметила День народного единства. В поздравлении соотечественникам Александр Лукашенко подчеркнул, что этот праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. К дате было приурочено много различных мероприятий, в том числе вручение государственных наград. Но центральным событием стал форум "Молодежь. Беларусь. Будущее", на котором Президент поговорил с молодежью о важности помнить историю и сохранять единство, вызовах современности и главной задаче - сохранить страну для будущих поколений.
В Минске прошел очередной раунд белорусско-американских переговоров - Александр Лукашенко по Дворце Независимости принимал представителей команды Президента США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Стороны согласовали промежуточный договор, объявлено о дополнительном снятии санкций.
В завершение рабочей недели Президент совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Глава государства решил заехать в медвежий угол, чтобы оценить, как обстоят дела там, где его не ждали. Увиденное стало поводом для жесткой критики, но были и позитивные моменты. А еще обсуждали перспективы наращивания объемов производства в Беларуси картофеля. Александр Лукашенко прямо в поле поговорил по душам с местным фермером.
Стали известны даты проведения третьего заседания VII Всебелорусского народного собрания. Делегаты соберутся в Минске 17-18 декабря 2026 года. Это предусмотрено распоряжением, которое Александр Лукашенко подписал в качестве Председателя ВНС.
Подписаны указы, касающиеся официальных геральдических символов Службы безопасности Президента; торгово-экономического сотрудничества с Уругваем.
Приняты кадровые решения: назначены новые начальник УВД Витебского облисполкома и первый замминистра по чрезвычайным ситуациям.
Хлеборобы Минской области в Дзержинске отметили завершение уборочной на фестивале-ярмарке "Дажынкі-2026". В президентском поздравлении по случаю праздника отмечается, что каравай нынешнего года в регионе превысил 2,5 миллиона тонн. Минская область подтвердила статус главной житницы страны.
Еще одно поздравление адресовано личному составу и ветеранам таможенной службы по случаю 35-летия со дня ее образования, а также с профессиональным праздником - Днем таможенника.
Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения, отметив его неустанное самоотверженное пастырское служение.
Александр Лукашенко встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Американская делегация работала в Беларуси в течение двух дней - 15 и 16 сентября.
"Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей, - отметил Александр Лукашенко. - Мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное (это не требование, а моя просьба к вам) - чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности. С нашей стороны и со стороны США".
"Конечно", - подтвердил Джон Коул.
Спецпосланник передал приветствие от Президента США Дональда Трампа. "Он поддерживает всячески все то, что мы делаем", - сказал он.
По словам Джона Коула, власти США услышали недавнее заявление Президента Беларуси о необходимости возвратить "застрявшие" в банке деньги. Речь о примерно $43-44 млн в Ситибанке, о которых Александр Лукашенко неделей ранее рассказал журналистам.
Власти США услышали это заявление белорусского лидера и оперативно отреагировали. "Я полностью поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим", - заявил Джон Коул.
Александр Лукашенко также расставил акценты по теме так называемых политзаключенных, о которых часто вспоминают в контексте белорусско-американских переговоров. "Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят: об освобождении людей, которые (вы как юрист, адвокат это прекрасно понимаете) по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях, - подчеркнул глава государства. - Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, по моим сведениям, убедили в том, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы".
Президент при этом добавил, что отвечать перед законом в случае совершения тех или иных правонарушений будут как граждане Беларуси, так и те, кто ими не является. Что в целом естественно и понятно. "Это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически кого-то преследовать", сказал Александр Лукашенко.
Об итогах нового раунда переговоров журналистам рассказал Джон Коул. По его словам, стороны достигли большого прогресса и продолжат работу по решению остающихся вопросов. "Мы согласовали промежуточный договор, - сказал он. - В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром".
В День народного единства 17 сентября Александр Лукашенко принял участие в молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее". Это, как отметил белорусский лидер, праздник особенный - день воссоединения белорусского народа в одном государстве, возвращения миллионов белорусов в свою семью, в свое Отечество. Событие поистине судьбоносное.
Президент отметил, что именно с молодежью, в руках которой будущее страны, решил поговорить об этой важнейшей дате в истории белорусского народа. Народа, который веками находился на географическом и геополитическом перекрестке в Европе, что приносили как немало выгод, так и бед в виде войн и лихолетий.
Президент заметил, что политикам тогда хватило ума, чтобы договориться и заключить в 1921 году Рижский договор. Правда, для Беларуси это все равно имело печальные последствия. "Половину Беларуси, около 3,5 млн (с населением около 3,5 млн человек. - Прим. БЕЛТА) отрезали и отдали. Нам всегда говорили, что надо было спасти страну, поэтому пожертвовали Западной Беларусью и западной частью Украины. Просто отдали полякам", - констатировал он.
Глава государства обратил внимание, что при подписании Рижского договора в 1921 году, в результате чего половина белорусских земель отдали Польше, мнение самой Беларуси не учитывалось. "Без нас это решили. Я считаю, это грубейшая ошибка советского правительства, - сказал он. - В 1939 году без всяких войн Красная армия освободила Западную Беларусь, Западную Украину. Мы вернули свое. Советские войска вернули то, что принадлежало белорусам и той огромной стране, в которой мы жили".
Александр Лукашенко напомнил, что на протяжении 18 лет - с 1921 по 1939 год - на территории Западной Беларуси проводилась жесточайшая практика этноцида: "Главной задачей со стороны тех, кому мы были переданы, было сломить людей духовно, стереть как личность, превратить в безмолвных рабов, которые и думать не смогли бы о единстве и равноправии. За это время там, в так называемой польской тюрьме народов, выросло новое поколение. Но никто не забыл, никто не отрекся и не оторвался от корней".
В нынешних условиях Александр Лукашенко подчеркнул важность единства белорусской нации, чтобы в не менее сложной международной обстановке суметь сохранить суверенную страну.
"Пока я у власти, формула одна: чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим, - заявил белорусский лидер. - Единство белорусского народа равно независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости. Единство - это наша независимость".
"У нас страна возможностей. Тихая, спокойная, без войны, слава богу. Вам надо это все сохранить в будущем. Не сделать хуже. На ваши плечи ляжет тяжелейший груз (тяжелее быть не может, поверьте мне) - отвечать за это единство, за белорусский народ, за землю, где мы сегодня живем спокойно, - обратился глава государства к молодежи. - Сегодня идет сражение, передел мира происходит на наших глазах. И нам надо в этой обстановке выстоять, опираясь на наших союзников. Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски. Я вас просто предупреждаю как будущих руководителей страны, которым надо обеспечить суверенитет и независимость".
Александр Лукашенко обратил внимание, что даже не сама Беларусь является главной целью противников на Западе. Главное их желание - получить доступ к богатым ресурсам далее на востоке. "Они готовы в очередной раз растоптать (Беларусь. - Прим. БЕЛТА), порвать, каждого третьего убить, но прорваться туда - на восток к тем ресурсам, которых у них не хватает. Ну кому сегодня это не понятно?" - заметил он.
Глава государства обосновал это на конкретных примерах политики США в отношении Канады, Китая, Гренландии, Венесуэлы, Ирана… Благо, что в период президентства Дональда Трампа об истинных мотивах США там стали говорить открыто и без обиняков.
Давление Запада на Беларусь Александр Лукашенко связывает и с тем, что белорусы идут по пути сохранения своего наследия - и в духовном, и в культурном, и в экономическом измерениях. В этой связи Президент обратился к западным "белорусоведам", особенно к тем, кто до сих пор мечтает возродить имперское прошлое Речи Посполитой и делает вид, что в Беларуси в День народного единства ничего не происходит: "Я понимаю, что этими людьми движут фантомные боли, ген ненависти. А нами - энергия созидания".
"Некоторые в Польше в темноте ходят в спальне и видят дух Пилсудского (речь про Президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее заявлял, что общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского. - Прим. БЕЛТА). Цитата руководителя Польши, если кто-то это пропустил. Никаких Пилсудских в Беларуси не будет. Пора об этом забыть", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что на белорусской земле есть только один хозяин - народ Беларуси. "У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ, богатые традиции - и культурные, и политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем, но и импортная философия здесь не приживется", - отметил он.
Говоря о сложной обстановке и молодежи, которой предстоит взять бразды правления страной, Александр Лукашенко упомянул и о своем нынешнем пребывании на посту Президента. "К власти меня привел народ вопреки всему, что происходило. И никогда не верьте тому, что "Лукашенко удерживает власть посиневшими руками". Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, способны ли вы сегодня взять страну и удержать ее? Если способны - завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу", - сказал он.
В завершение своей речи на форуме Президент еще раз сказал о том, почему важно создавать традиции в виде Дня народного единства, опираясь на судьбоносные сюжеты своей истории. "Чтобы быть собой. Не потерять свою индивидуальность. Чтобы не сбиться с пути, который проложили наши предшественники, - заявил Александр Лукашенко. - Что бы ни происходило с нами в разные эпохи - белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства. Вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света".
Погода середины сентября в Беларуси весьма переменчива - уже не лето, но еще и не промозглая осень с затяжными дождями и пронизывающим ветром. Ранним утром, когда земля только отходит от ночной прохлады и седой туманной шали, волей-неволей приходится утепляться. А ближе к полудню упрямое солнце возвращает ускользающее ощущение летнего тепла.
Такой же разнообразной по накалу страстей была и пятничная рабочая поездка Александра Лукашенко в Шкловский район. Вначале казалось, что вот-вот "полетят головы" самых высоких чиновников. Но жестких кадровых решений, по крайней мере пока, не последовало. А закончили и вовсе на позитивной ноте. Что, впрочем, никак не снижает градус высказанной Президентом критики и напряженности поставленных задач.
Вертолет главы государства приземлился на территории сельхозпредприятия "Говяды-агро" - на поле, где в нынешнем году выращивали лен. Сделав буквально несколько шагов, Александр Лукашенко опытным взглядом оценил ситуацию - качество уборки этой культуры оставляло желать лучшего. Отвратительно, ужас и кошмар - именно такие эпитеты Президент использовал, говоря об увиденном.
"Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать, - жестко заметил глава государства в адрес встречавших его чиновников. - Я от тебя (председателя Могилевского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) этого не ожидал. А вам (главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе. - Прим. БЕЛТА) я бы посоветовал теорией прекратить заниматься, а (начать заниматься. - Прим. БЕЛТА) конкретными делами".
"Лен - вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь. Здесь льна нету. А то, что осталось, - это гнилое", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он отметил, что специально приехал в этот, по народному говоря, медвежий угол, чтобы посмотреть, как тут работают. Ведь часто чиновники и другие ответственные "топчутся" там, где чаще бывает Президент.
Главе государства доложили о ситуации в "Говяды-агро", планах по развитию. Недавно здесь поменяли руководителя. Перспективы у предприятия есть, и земли неплохие. Но не хватает главного - дисциплины во всех ее проявлениях.
"Культура земледелия должна быть высочайшей. У вас - ужас какой-то. Если бы в советские времена такое было, вам бы сразу наручники одели и посадили в тюрьму. До "не могу" должно быть все распахано. И ввести военное положение в "Говядах", - распорядился Александр Лукашенко.
Обращаясь к недавно назначенному директору ОАО "Говяды-агро" Алексею Ладнову, глава государства дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом. "Никакой "зряплаты" здесь быть не должно. Если не будет дисциплины, то ничего здесь не будет, - подчеркнул Президент. - Я это все видел. Если кто-то становится поперек, разбирайся железобетонно. Если ты это не сделаешь сейчас, ты это не сделаешь никогда. Надо делать все вовремя. И если ты пришел, они должны понять, что это не шутка".
Среднемесячная зарплата в "Говяды-агро", кстати, отнюдь не маленькая - 2840 рублей. Эта цифра совсем не бьет с реальным положением дел, и в первую очередь финансами. Возможно, что таким образом в хозяйстве стремятся не допустить оттока кадров. Но логично, что тогда надо и в полной мере их отрабатывать.
На военное положение в плане наведения порядка он поручил перевести и Могилевскую область в целом. "Если хоть один метр останется нераспаханным (у вас целые поля здесь пустуют), вы работать не будете. Это я вам говорю публично. Ни один, ни второй, - предупредил Александр Лукашенко министра и руководителя области. - Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний".
О "железобетонном спросе" глава государства также предупредил помощника Президента - инспектора по Могилевской области Надежду Котковец, для которой следующий год станет лакмусовой бумажкой. За это время Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Именно такую задачу поставил Александр Лукашенко.
Глава государства также заехал на молочно-товарный комплекс №1 "Говяды". Естественно, что после жесткого разговора на льняном поле настроение у Александра Лукашенко было изрядно подпорчено. Да и внешне обстановка на животноводческом комплексе отнюдь не внушала оптимизма.
Но первое впечатление было обманчиво. Президент провел на МТК около часа и детально расспросил о ситуации руководителя комплекса Елену Мариуцэ. Уже с первых минут разговора стало понятно, что конкретно в ее компетентности сомнений нет. В заданных условиях на МТК все-таки стараются дать результат - лечат заболевших животных, находят выходы из ситуации при нехватке кормов, отлаживают технологические процессы. Итог - неплохие надои и сведенный к нулю падеж.
Очень показательным был момент, когда главе государства показали местный телятник - помещение вообще без претензий на какой-то лоск. Но зато, как говорится, дешево и сердито. "Вот это я просил построить. Не какие-то выдающиеся профилактории, а вот такой телятничек. Он же дешевый, вообще ничего не стоит. Больше ничего не надо. И ноль падежа. Но начали строить "дворцы". Ладно, пускай будут "дворцы". Но главное - это люди, дисциплина", - заметил белорусский лидер.
Впечатление о профессиональных качествах Елены Мариуцэ у Александра Лукашенко сложилось исключительно положительное. "Готовый зоотехник. Надо брать и отправлять в хозяйство. Нам нужны специалисты толковые, - сказал он. - Молодец. Она понимает, человек владеет полностью обстановкой".
Слова главы государства растрогали женщину, и в какой-то момент она даже прослезилась. "Это от счастья", - пояснила она.
Как выяснилось, сейчас в хозяйстве в целом, где несколько таких молочно-товарных комплексов, временно нет зоотехника. "Так вот зоотехник", - вновь сказал Президент о кандидатуре руководителя МТК.
"Я по образованию библиотекарь-библиограф", - неожиданно призналась Елена Мариуцэ.
"Мне твое образование неважно. Главное, чтобы порядок был. Она знает, как надо делать. Надо это масштабировать на другие комплексы. Ей только нужна будет поддержка", - настоял Александр Лукашенко.
И ведь не поспоришь. Тем более на этом комплексе женщина работает уже 15 лет. Здесь же механизатором трудится ее супруг, а старшая дочка - ветсанитаром. А работать в животноводстве Елена Мариуцэ начинала в знаменитом колхозе "Родина" под руководством Александра Лапотентова - легендарного руководителя, превратившего некогда убыточное хозяйство в одно из самых передовых и прибыльных в Беларуси.
"Она помнит, как работал Лапотентов - мужик был настоящий. Молодец, хозяйка", - отметил глава государства.
Президент распорядился привлечь помощь со стороны и к 7 ноября навести на комплексе идеальный порядок. И лично от себя сделал подарок - новый смеситель-кормораздатчик. Старому, который есть на комплексе, уже два десятка лет, и его давно пора менять. "В течение недели как подарок от меня у нее должен быть новый кормосмеситель. А этот вы ей отремонтируйте, чтобы был в резерве", - поручил он.
Подводя итог посещению "Говяды-агро", Александр Лукашенко пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство: "Не ездить же (только. - Прим. БЕЛТА) там, где все хорошо. Надо посмотреть, и где плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать. У вас люди хорошие".
В Шкловском районе Президент также посетил крупное и успешное крестьянское (фермерское) хозяйство "Диана". Руководитель - Владимир Малиновский - давний знакомый Александра Лукашенко. А само хозяйство - это как раз то место, куда, как порой говорит глава государства, можно приезжать отдохнуть душой.
"Время надо немножко. Выкарабкается. Он, по моему, крепенький руководитель. Я познакомился пару дней назад", - обнадежил Владимир Малиновский.
Прямо на картофельном поле обсудили много тем. В центре внимания - главная для любого белоруса сельскохозяйственная культура. Хотя площади под выращивание картофеля в масштабах страны имеют тенденцию к сокращению. Частично это компенсируется повышением продуктивности в специализирующихся на картофеле хозяйствах, но Александра Лукашенко такое положение дел не вполне удовлетворяет.
"Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где будем возделывать картофель, - сказал глава государства. - Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси. Что за бульбаши, которые картошку не производят? Ну что такое 22 тыс. га? Это ничто для страны".
В связи с этим еще одно поручение - в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал.
Президент отметил, что надо договариваться на крупные регулярные поставки с покупателями в крупных городах России, есть сезонная потребность в картофеле и, например, в Узбекистане.
"Просто надо браться и делать, - подчеркнул белорусский лидер. - Картофель - с перспективой. Мы производим мало картофеля. Надо возрождать. Мы умеем это делать".
Владимир Малиновский рассказал, как у него выстроены процессы, какая при этом используется техника, где удалось сократить потребность в трудовых ресурсах, что с производством и обеспеченностью семенами.
"Если по-настоящему, так и много людей не надо, и опыт есть. Главное - уметь это делать. На самом высоком уровне он умеет делать. И он же не прячет свои знания. Приезжайте, смотрите", - отметил Александр Лукашенко.
Когда речь зашла о технике, Владимир Малиновский отметил, что сейчас в Гомеле стали выпускать весьма неплохие комбайны для уборки картофеля, которые сравнимы с импортными аналогами.
Во время посещения хозяйства Президент отметил, что приехал не для того, чтобы посмотреть, как хорошо идут дела у фермера. Было важно актуализировать тему уборочной кампании, ведь зерновые - это только полдела, а впереди у аграриев еще много работы. "Главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка (зерновых. - Прим. БЕЛТА) у нас - середина только. А дальше - борщевой набор - все виды культур. Картофель - отдельно. У нас еще льнотреста в поле, кукуруза на силос, кукуруза не зерно и свекла. У нас еще море работ", - сказал глава государства.
За разговором с фермером затронули и многие жизненные темы. Например, о нелегком крестьянском труде и вознаграждении за него. Владимир Малиновский рассказал, что средняя зарплата за прошлый год у него в хозяйстве составила 3600 рублей. А в период самой жаркой страды и того больше. В августе нынешнего года средняя зарплата штатного работника достигла почти 6,7 тыс. рублей. "Ну да, работали по 12 часов и больше. Работаем много. А по-другому как? Вот пока идет уборка, другого выхода нет. Иначе проблемы могут быть", - откровенно сказал он.
Александр Лукашенко согласился, что в этом плане важно не обидеть работников: "Вот сам не получи - отдай им зарплату. Крестьяне за деньги работают. Да каждому нужны деньги".
Президент рассказал, что хочет сделать Шкловский район, который он хорошо знает, как образец для других регионов. И сейчас в этом направлении много делается, подтягивается уровень у некоторых отстающих государственных сельхозпредприятий.
При этом Александр Лукашенко отнюдь не против частников, но только нужно внимательно смотреть за тем, кому и на каких условиях передавать земли. Ведь таких фермеров, как Владимир Малиновский в Шкловском районе или Михаил Шруб в Житковичском, не так много. "Если бы нам 5 тысяч Малиновских, так и проблем бы не было в сельском хозяйстве", - заметил белорусский лидер.
Сам Владимир Малиновский с оптимизмом смотрит в будущее: "Лучшее, конечно, впереди. Родятся люди. И эти научатся работать. Жизнь будет заставлять".
"Надо идти этим путем. Никуда не денешься", - подтвердил глава государства.-0-