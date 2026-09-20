Народное единство, делегация от Трампа, медвежий угол и картофельные планы. Итоги недели Президента

ЕДИНСТВО РАВНО НЕЗАВИСИМОСТИ. О чем Лукашенко предупредил молодежь, в руках которой будущее Беларуси

Президент отметил, что именно с молодежью, в руках которой будущее страны, решил поговорить об этой важнейшей дате в истории белорусского народа. Народа, который веками находился на географическом и геополитическом перекрестке в Европе, что приносили как немало выгод, так и бед в виде войн и лихолетий.

Президент заметил, что политикам тогда хватило ума, чтобы договориться и заключить в 1921 году Рижский договор. Правда, для Беларуси это все равно имело печальные последствия. "Половину Беларуси, около 3,5 млн (с населением около 3,5 млн человек. - Прим. БЕЛТА) отрезали и отдали. Нам всегда говорили, что надо было спасти страну, поэтому пожертвовали Западной Беларусью и западной частью Украины. Просто отдали полякам", - констатировал он.

Глава государства обратил внимание, что при подписании Рижского договора в 1921 году, в результате чего половина белорусских земель отдали Польше, мнение самой Беларуси не учитывалось. "Без нас это решили. Я считаю, это грубейшая ошибка советского правительства, - сказал он. - В 1939 году без всяких войн Красная армия освободила Западную Беларусь, Западную Украину. Мы вернули свое. Советские войска вернули то, что принадлежало белорусам и той огромной стране, в которой мы жили".

В нынешних условиях Александр Лукашенко подчеркнул важность единства белорусской нации, чтобы в не менее сложной международной обстановке суметь сохранить суверенную страну.

Александр Лукашенко обратил внимание, что даже не сама Беларусь является главной целью противников на Западе. Главное их желание - получить доступ к богатым ресурсам далее на востоке. "Они готовы в очередной раз растоптать (Беларусь. - Прим. БЕЛТА), порвать, каждого третьего убить, но прорваться туда - на восток к тем ресурсам, которых у них не хватает. Ну кому сегодня это не понятно?" - заметил он.

Глава государства обосновал это на конкретных примерах политики США в отношении Канады, Китая, Гренландии, Венесуэлы, Ирана… Благо, что в период президентства Дональда Трампа об истинных мотивах США там стали говорить открыто и без обиняков.

"Некоторые в Польше в темноте ходят в спальне и видят дух Пилсудского (речь про Президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее заявлял, что общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского. - Прим. БЕЛТА). Цитата руководителя Польши, если кто-то это пропустил. Никаких Пилсудских в Беларуси не будет. Пора об этом забыть", - сказал глава государства.

Говоря о сложной обстановке и молодежи, которой предстоит взять бразды правления страной, Александр Лукашенко упомянул и о своем нынешнем пребывании на посту Президента. "К власти меня привел народ вопреки всему, что происходило. И никогда не верьте тому, что "Лукашенко удерживает власть посиневшими руками". Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, способны ли вы сегодня взять страну и удержать ее? Если способны - завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу", - сказал он.

В завершение своей речи на форуме Президент еще раз сказал о том, почему важно создавать традиции в виде Дня народного единства, опираясь на судьбоносные сюжеты своей истории. "Чтобы быть собой. Не потерять свою индивидуальность. Чтобы не сбиться с пути, который проложили наши предшественники, - заявил Александр Лукашенко. - Что бы ни происходило с нами в разные эпохи - белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства. Вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света".

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ. Почему Могилевскую область переводят на военное положение и зачем сажать больше картофеля





Погода середины сентября в Беларуси весьма переменчива - уже не лето, но еще и не промозглая осень с затяжными дождями и пронизывающим ветром. Ранним утром, когда земля только отходит от ночной прохлады и седой туманной шали, волей-неволей приходится утепляться. А ближе к полудню упрямое солнце возвращает ускользающее ощущение летнего тепла.

Такой же разнообразной по накалу страстей была и пятничная рабочая поездка Александра Лукашенко в Шкловский район. Вначале казалось, что вот-вот "полетят головы" самых высоких чиновников. Но жестких кадровых решений, по крайней мере пока, не последовало. А закончили и вовсе на позитивной ноте. Что, впрочем, никак не снижает градус высказанной Президентом критики и напряженности поставленных задач.

О льняном фиаско





Вертолет главы государства приземлился на территории сельхозпредприятия "Говяды-агро" - на поле, где в нынешнем году выращивали лен. Сделав буквально несколько шагов, Александр Лукашенко опытным взглядом оценил ситуацию - качество уборки этой культуры оставляло желать лучшего. Отвратительно, ужас и кошмар - именно такие эпитеты Президент использовал, говоря об увиденном.

"Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать, - жестко заметил глава государства в адрес встречавших его чиновников. - Я от тебя (председателя Могилевского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) этого не ожидал. А вам (главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе. - Прим. БЕЛТА) я бы посоветовал теорией прекратить заниматься, а (начать заниматься. - Прим. БЕЛТА) конкретными делами". "Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать, - жестко заметил глава государства в адрес встречавших его чиновников. - Я от тебя (председателя Могилевского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) этого не ожидал. А вам (главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе. - Прим. БЕЛТА) я бы посоветовал теорией прекратить заниматься, а (начать заниматься. - Прим. БЕЛТА) конкретными делами".





"Лен - вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь. Здесь льна нету. А то, что осталось, - это гнилое", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что специально приехал в этот, по народному говоря, медвежий угол, чтобы посмотреть, как тут работают. Ведь часто чиновники и другие ответственные "топчутся" там, где чаще бывает Президент. Он отметил, что специально приехал в этот, по народному говоря, медвежий угол, чтобы посмотреть, как тут работают. Ведь часто чиновники и другие ответственные "топчутся" там, где чаще бывает Президент.





О военных задачах для аграриев





Главе государства доложили о ситуации в "Говяды-агро", планах по развитию. Недавно здесь поменяли руководителя. Перспективы у предприятия есть, и земли неплохие. Но не хватает главного - дисциплины во всех ее проявлениях.

"Культура земледелия должна быть высочайшей. У вас - ужас какой-то. Если бы в советские времена такое было, вам бы сразу наручники одели и посадили в тюрьму. До "не могу" должно быть все распахано. И ввести военное положение в "Говядах", - распорядился Александр Лукашенко.





Обращаясь к недавно назначенному директору ОАО "Говяды-агро" Алексею Ладнову, глава государства дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом. "Никакой "зряплаты" здесь быть не должно. Если не будет дисциплины, то ничего здесь не будет, - подчеркнул Президент. - Я это все видел. Если кто-то становится поперек, разбирайся железобетонно. Если ты это не сделаешь сейчас, ты это не сделаешь никогда. Надо делать все вовремя. И если ты пришел, они должны понять, что это не шутка".

Среднемесячная зарплата в "Говяды-агро", кстати, отнюдь не маленькая - 2840 рублей. Эта цифра совсем не бьет с реальным положением дел, и в первую очередь финансами. Возможно, что таким образом в хозяйстве стремятся не допустить оттока кадров. Но логично, что тогда надо и в полной мере их отрабатывать. Среднемесячная зарплата в "Говяды-агро", кстати, отнюдь не маленькая - 2840 рублей. Эта цифра совсем не бьет с реальным положением дел, и в первую очередь финансами. Возможно, что таким образом в хозяйстве стремятся не допустить оттока кадров. Но логично, что тогда надо и в полной мере их отрабатывать.





На военное положение в плане наведения порядка он поручил перевести и Могилевскую область в целом. "Если хоть один метр останется нераспаханным (у вас целые поля здесь пустуют), вы работать не будете. Это я вам говорю публично. Ни один, ни второй, - предупредил Александр Лукашенко министра и руководителя области. - Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний".

О "железобетонном спросе" глава государства также предупредил помощника Президента - инспектора по Могилевской области Надежду Котковец, для которой следующий год станет лакмусовой бумажкой. За это время Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Именно такую задачу поставил Александр Лукашенко. О "железобетонном спросе" глава государства также предупредил помощника Президента - инспектора по Могилевской области Надежду Котковец, для которой следующий год станет лакмусовой бумажкой. За это время Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Именно такую задачу поставил Александр Лукашенко.





О неожиданной точке на маршруте и готовом зоотехнике





Глава государства также заехал на молочно-товарный комплекс №1 "Говяды". Естественно, что после жесткого разговора на льняном поле настроение у Александра Лукашенко было изрядно подпорчено. Да и внешне обстановка на животноводческом комплексе отнюдь не внушала оптимизма.





Но первое впечатление было обманчиво. Президент провел на МТК около часа и детально расспросил о ситуации руководителя комплекса Елену Мариуцэ. Уже с первых минут разговора стало понятно, что конкретно в ее компетентности сомнений нет. В заданных условиях на МТК все-таки стараются дать результат - лечат заболевших животных, находят выходы из ситуации при нехватке кормов, отлаживают технологические процессы. Итог - неплохие надои и сведенный к нулю падеж.

Очень показательным был момент, когда главе государства показали местный телятник - помещение вообще без претензий на какой-то лоск. Но зато, как говорится, дешево и сердито. "Вот это я просил построить. Не какие-то выдающиеся профилактории, а вот такой телятничек. Он же дешевый, вообще ничего не стоит. Больше ничего не надо. И ноль падежа. Но начали строить "дворцы". Ладно, пускай будут "дворцы". Но главное - это люди, дисциплина", - заметил белорусский лидер. Очень показательным был момент, когда главе государства показали местный телятник - помещение вообще без претензий на какой-то лоск. Но зато, как говорится, дешево и сердито. "Вот это я просил построить. Не какие-то выдающиеся профилактории, а вот такой телятничек. Он же дешевый, вообще ничего не стоит. Больше ничего не надо. И ноль падежа. Но начали строить "дворцы". Ладно, пускай будут "дворцы". Но главное - это люди, дисциплина", - заметил белорусский лидер.

Впечатление о профессиональных качествах Елены Мариуцэ у Александра Лукашенко сложилось исключительно положительное. "Готовый зоотехник. Надо брать и отправлять в хозяйство. Нам нужны специалисты толковые, - сказал он. - Молодец. Она понимает, человек владеет полностью обстановкой".





Слова главы государства растрогали женщину, и в какой-то момент она даже прослезилась. "Это от счастья", - пояснила она.

Как выяснилось, сейчас в хозяйстве в целом, где несколько таких молочно-товарных комплексов, временно нет зоотехника. "Так вот зоотехник", - вновь сказал Президент о кандидатуре руководителя МТК. Как выяснилось, сейчас в хозяйстве в целом, где несколько таких молочно-товарных комплексов, временно нет зоотехника. "Так вот зоотехник", - вновь сказал Президент о кандидатуре руководителя МТК.





"Я по образованию библиотекарь-библиограф", - неожиданно призналась Елена Мариуцэ.





"Мне твое образование неважно. Главное, чтобы порядок был. Она знает, как надо делать. Надо это масштабировать на другие комплексы. Ей только нужна будет поддержка", - настоял Александр Лукашенко.

И ведь не поспоришь. Тем более на этом комплексе женщина работает уже 15 лет. Здесь же механизатором трудится ее супруг, а старшая дочка - ветсанитаром. А работать в животноводстве Елена Мариуцэ начинала в знаменитом колхозе "Родина" под руководством Александра Лапотентова - легендарного руководителя, превратившего некогда убыточное хозяйство в одно из самых передовых и прибыльных в Беларуси. И ведь не поспоришь. Тем более на этом комплексе женщина работает уже 15 лет. Здесь же механизатором трудится ее супруг, а старшая дочка - ветсанитаром. А работать в животноводстве Елена Мариуцэ начинала в знаменитом колхозе "Родина" под руководством Александра Лапотентова - легендарного руководителя, превратившего некогда убыточное хозяйство в одно из самых передовых и прибыльных в Беларуси.





"Она помнит, как работал Лапотентов - мужик был настоящий. Молодец, хозяйка", - отметил глава государства.





Президент распорядился привлечь помощь со стороны и к 7 ноября навести на комплексе идеальный порядок. И лично от себя сделал подарок - новый смеситель-кормораздатчик. Старому, который есть на комплексе, уже два десятка лет, и его давно пора менять. "В течение недели как подарок от меня у нее должен быть новый кормосмеситель. А этот вы ей отремонтируйте, чтобы был в резерве", - поручил он.

Подводя итог посещению "Говяды-агро", Александр Лукашенко пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство: "Не ездить же (только. - Прим. БЕЛТА) там, где все хорошо. Надо посмотреть, и где плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать. У вас люди хорошие". Подводя итог посещению "Говяды-агро", Александр Лукашенко пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство: "Не ездить же (только. - Прим. БЕЛТА) там, где все хорошо. Надо посмотреть, и где плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать. У вас люди хорошие".





О картофельных перспективах





В Шкловском районе Президент также посетил крупное и успешное крестьянское (фермерское) хозяйство "Диана". Руководитель - Владимир Малиновский - давний знакомый Александра Лукашенко. А само хозяйство - это как раз то место, куда, как порой говорит глава государства, можно приезжать отдохнуть душой.

"Ну, что, Володя, хоть настроение подниму. Как ты жив-здоров? А то там, знаешь, в этом "темном" углу побыл, так… Не знаю, как там выкарабкается этот руководитель (речь о недавно назначенном директоре ОАО "Говяды-агро" Алексее Ладнове. - Прим. БЕЛТА). Но и земли ж хорошие", - сказал Президент, приветствуя фермера. "Ну, что, Володя, хоть настроение подниму. Как ты жив-здоров? А то там, знаешь, в этом "темном" углу побыл, так… Не знаю, как там выкарабкается этот руководитель (речь о недавно назначенном директоре ОАО "Говяды-агро" Алексее Ладнове. - Прим. БЕЛТА). Но и земли ж хорошие", - сказал Президент, приветствуя фермера.





"Время надо немножко. Выкарабкается. Он, по моему, крепенький руководитель. Я познакомился пару дней назад", - обнадежил Владимир Малиновский.

Прямо на картофельном поле обсудили много тем. В центре внимания - главная для любого белоруса сельскохозяйственная культура. Хотя площади под выращивание картофеля в масштабах страны имеют тенденцию к сокращению. Частично это компенсируется повышением продуктивности в специализирующихся на картофеле хозяйствах, но Александра Лукашенко такое положение дел не вполне удовлетворяет. Прямо на картофельном поле обсудили много тем. В центре внимания - главная для любого белоруса сельскохозяйственная культура. Хотя площади под выращивание картофеля в масштабах страны имеют тенденцию к сокращению. Частично это компенсируется повышением продуктивности в специализирующихся на картофеле хозяйствах, но Александра Лукашенко такое положение дел не вполне удовлетворяет.

"Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где будем возделывать картофель, - сказал глава государства. - Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси. Что за бульбаши, которые картошку не производят? Ну что такое 22 тыс. га? Это ничто для страны".

В связи с этим еще одно поручение - в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. В связи с этим еще одно поручение - в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал.





Президент отметил, что надо договариваться на крупные регулярные поставки с покупателями в крупных городах России, есть сезонная потребность в картофеле и, например, в Узбекистане.





"Просто надо браться и делать, - подчеркнул белорусский лидер. - Картофель - с перспективой. Мы производим мало картофеля. Надо возрождать. Мы умеем это делать".





Владимир Малиновский рассказал, как у него выстроены процессы, какая при этом используется техника, где удалось сократить потребность в трудовых ресурсах, что с производством и обеспеченностью семенами.





"Если по-настоящему, так и много людей не надо, и опыт есть. Главное - уметь это делать. На самом высоком уровне он умеет делать. И он же не прячет свои знания. Приезжайте, смотрите", - отметил Александр Лукашенко.

Когда речь зашла о технике, Владимир Малиновский отметил, что сейчас в Гомеле стали выпускать весьма неплохие комбайны для уборки картофеля, которые сравнимы с импортными аналогами. Когда речь зашла о технике, Владимир Малиновский отметил, что сейчас в Гомеле стали выпускать весьма неплохие комбайны для уборки картофеля, которые сравнимы с импортными аналогами.





Во время посещения хозяйства Президент отметил, что приехал не для того, чтобы посмотреть, как хорошо идут дела у фермера. Было важно актуализировать тему уборочной кампании , ведь зерновые - это только полдела, а впереди у аграриев еще много работы. "Главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка (зерновых. - Прим. БЕЛТА) у нас - середина только. А дальше - борщевой набор - все виды культур. Картофель - отдельно. У нас еще льнотреста в поле, кукуруза на силос, кукуруза не зерно и свекла. У нас еще море работ", - сказал глава государства.





О высоких заработках на селе и фермерстве





За разговором с фермером затронули и многие жизненные темы. Например, о нелегком крестьянском труде и вознаграждении за него. Владимир Малиновский рассказал, что средняя зарплата за прошлый год у него в хозяйстве составила 3600 рублей. А в период самой жаркой страды и того больше. В августе нынешнего года средняя зарплата штатного работника достигла почти 6,7 тыс. рублей. "Ну да, работали по 12 часов и больше. Работаем много. А по-другому как? Вот пока идет уборка, другого выхода нет. Иначе проблемы могут быть", - откровенно сказал он.

Александр Лукашенко согласился, что в этом плане важно не обидеть работников: "Вот сам не получи - отдай им зарплату. Крестьяне за деньги работают. Да каждому нужны деньги".

Президент рассказал, что хочет сделать Шкловский район, который он хорошо знает, как образец для других регионов. И сейчас в этом направлении много делается, подтягивается уровень у некоторых отстающих государственных сельхозпредприятий. Президент рассказал, что хочет сделать Шкловский район, который он хорошо знает, как образец для других регионов. И сейчас в этом направлении много делается, подтягивается уровень у некоторых отстающих государственных сельхозпредприятий.





При этом Александр Лукашенко отнюдь не против частников, но только нужно внимательно смотреть за тем, кому и на каких условиях передавать земли. Ведь таких фермеров, как Владимир Малиновский в Шкловском районе или Михаил Шруб в Житковичском, не так много. "Если бы нам 5 тысяч Малиновских, так и проблем бы не было в сельском хозяйстве", - заметил белорусский лидер.

Сам Владимир Малиновский с оптимизмом смотрит в будущее: "Лучшее, конечно, впереди. Родятся люди. И эти научатся работать. Жизнь будет заставлять". Сам Владимир Малиновский с оптимизмом смотрит в будущее: "Лучшее, конечно, впереди. Родятся люди. И эти научатся работать. Жизнь будет заставлять".





"Надо идти этим путем. Никуда не денешься", - подтвердил глава государства.-0-