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Народное единство, делегация от Трампа, медвежий угол и картофельные планы. Итоги недели Президента

Опубликовано:

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Президент
20 сентября 2026, 15:00

Народное единство, делегация от Трампа, медвежий угол и картофельные планы. Итоги недели Президента

Александр Лукашенко во время посещения сельхозпредприятия "Говяды-Агро"
Александр Лукашенко во время посещения сельхозпредприятия "Говяды-Агро"
Александр Лукашенко во время посещения сельхозпредприятия "Говяды-Агро"
Александр Лукашенко во время выступления на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее
Александр Лукашенко во время выступления на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее
Александр Лукашенко во время выступления на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее
Александр Лукашенко во время встречи с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом
Александр Лукашенко во время встречи с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом
Александр Лукашенко во время встречи с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом
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Семья ШОС, Игры кочевников, череда докладов и голуби мира. Итоги недели Президента 
Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
На неделе страна отметила День народного единства. В поздравлении соотечественникам Александр Лукашенко подчеркнул, что этот праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. К дате было приурочено много различных мероприятий, в том числе вручение государственных наград. Но центральным событием стал форум "Молодежь. Беларусь. Будущее", на котором Президент поговорил с молодежью о важности помнить историю и сохранять единство, вызовах современности и главной задаче - сохранить страну для будущих поколений. 
В Минске прошел очередной раунд белорусско-американских переговоров - Александр Лукашенко по Дворце Независимости принимал представителей команды Президента США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Стороны согласовали промежуточный договор, объявлено о дополнительном снятии санкций

В завершение рабочей недели Президент совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Глава государства решил заехать в медвежий угол, чтобы оценить, как обстоят дела там, где его не ждали. Увиденное стало поводом для жесткой критики, но были и позитивные моменты. А еще обсуждали перспективы наращивания объемов производства в Беларуси картофеля. Александр Лукашенко прямо в поле поговорил по душам с местным фермером.

Стали известны даты проведения третьего заседания VII Всебелорусского народного собрания. Делегаты соберутся в Минске 17-18 декабря 2026 года. Это предусмотрено распоряжением, которое Александр Лукашенко подписал в качестве Председателя ВНС.

Подписаны указы, касающиеся официальных геральдических символов Службы безопасности Президента; торгово-экономического сотрудничества с Уругваем.

Приняты кадровые решения: назначены новые начальник УВД Витебского облисполкома и первый замминистра по чрезвычайным ситуациям.

Хлеборобы Минской области в Дзержинске отметили завершение уборочной на фестивале-ярмарке "Дажынкі-2026". В президентском поздравлении по случаю праздника отмечается, что каравай нынешнего года в регионе превысил 2,5 миллиона тонн. Минская область подтвердила статус главной житницы страны.

Еще одно поздравление адресовано личному составу и ветеранам таможенной службы по случаю 35-летия со дня ее образования, а также с профессиональным праздником - Днем таможенника.

Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения, отметив его неустанное самоотверженное пастырское служение.

Зарубежные поздравления на неделе были направлены в Ватикан, Зимбабве и Никарагуа

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР. Как прошел очередной раунд переговоров с представителями команды Трампа

Александр Лукашенко встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Американская делегация работала в Беларуси в течение двух дней - 15 и 16 сентября.
Традиционно на переговорах с белорусской стороны присутствовали председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. А так как это уже далеко не первый приезд Джона Коула в Минск и в активе немало решенных вопросов, прежде всего в экономической плоскости, на нынешнюю встречу пригласили еще и премьер-министра Александра Турчина, чтобы он проинформировал, как на практике реализуются предыдущие договоренности. Например, глава государства недавно заявлял о поставке в США партии калийных удобрений.
"Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей, - отметил Александр Лукашенко. - Мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное (это не требование, а моя просьба к вам) - чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности. С нашей стороны и со стороны США".
"Конечно", - подтвердил Джон Коул.

Спецпосланник передал приветствие от Президента США Дональда Трампа. "Он поддерживает всячески все то, что мы делаем", - сказал он.

По словам Джона Коула, власти США услышали недавнее заявление Президента Беларуси о необходимости возвратить "застрявшие" в банке деньги. Речь о примерно $43-44 млн в Ситибанке, о которых Александр Лукашенко неделей ранее рассказал журналистам. 
Власти США услышали это заявление белорусского лидера и оперативно отреагировали. "Я полностью поддерживаю ваши требования. Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим", - заявил Джон Коул.

Александр Лукашенко также расставил акценты по теме так называемых политзаключенных, о которых часто вспоминают в контексте белорусско-американских переговоров. "Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят: об освобождении людей, которые (вы как юрист, адвокат это прекрасно понимаете) по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях, - подчеркнул глава государства. - Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, по моим сведениям, убедили в том, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы".
Президент при этом добавил, что отвечать перед законом в случае совершения тех или иных правонарушений будут как граждане Беларуси, так и те, кто ими не является. Что в целом естественно и понятно. "Это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически кого-то преследовать", сказал Александр Лукашенко.
Об итогах нового раунда переговоров журналистам рассказал Джон Коул. По его словам, стороны достигли большого прогресса и продолжат работу по решению остающихся вопросов. "Мы согласовали промежуточный договор, - сказал он. - В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром".
"Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождение лиц и снятие санкций с белорусских компаний", - отметил спецпосланник США.

ЕДИНСТВО РАВНО НЕЗАВИСИМОСТИ. О чем Лукашенко предупредил молодежь, в руках которой будущее Беларуси

В День народного единства 17 сентября Александр Лукашенко принял участие в молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее". Это, как отметил белорусский лидер, праздник особенный - день воссоединения белорусского народа в одном государстве, возвращения миллионов белорусов в свою семью, в свое Отечество. Событие поистине судьбоносное.
Президент отметил, что именно с молодежью, в руках которой будущее страны, решил поговорить об этой важнейшей дате в истории белорусского народа. Народа, который веками находился на географическом и геополитическом перекрестке в Европе, что приносили как немало выгод, так и бед в виде войн и лихолетий.
Президент заметил, что политикам тогда хватило ума, чтобы договориться и заключить в 1921 году Рижский договор. Правда, для Беларуси это все равно имело печальные последствия. "Половину Беларуси, около 3,5 млн (с населением около 3,5 млн человек. - Прим. БЕЛТА) отрезали и отдали. Нам всегда говорили, что надо было спасти страну, поэтому пожертвовали Западной Беларусью и западной частью Украины. Просто отдали полякам", - констатировал он.
Глава государства обратил внимание, что при подписании Рижского договора в 1921 году, в результате чего половина белорусских земель отдали Польше, мнение самой Беларуси не учитывалось. "Без нас это решили. Я считаю, это грубейшая ошибка советского правительства, - сказал он. - В 1939 году без всяких войн Красная армия освободила Западную Беларусь, Западную Украину. Мы вернули свое. Советские войска вернули то, что принадлежало белорусам и той огромной стране, в которой мы жили".

Александр Лукашенко напомнил, что на протяжении 18 лет - с 1921 по 1939 год - на территории Западной Беларуси проводилась жесточайшая практика этноцида: "Главной задачей со стороны тех, кому мы были переданы, было сломить людей духовно, стереть как личность, превратить в безмолвных рабов, которые и думать не смогли бы о единстве и равноправии. За это время там, в так называемой польской тюрьме народов, выросло новое поколение. Но никто не забыл, никто не отрекся и не оторвался от корней".

В нынешних условиях Александр Лукашенко подчеркнул важность единства белорусской нации, чтобы в не менее сложной международной обстановке суметь сохранить суверенную страну.
"Пока я у власти, формула одна: чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим, - заявил белорусский лидер. - Единство белорусского народа равно независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости. Единство - это наша независимость".
"У нас страна возможностей. Тихая, спокойная, без войны, слава богу. Вам надо это все сохранить в будущем. Не сделать хуже. На ваши плечи ляжет тяжелейший груз (тяжелее быть не может, поверьте мне) - отвечать за это единство, за белорусский народ, за землю, где мы сегодня живем спокойно, - обратился глава государства к молодежи. - Сегодня идет сражение, передел мира происходит на наших глазах. И нам надо в этой обстановке выстоять, опираясь на наших союзников. Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски. Я вас просто предупреждаю как будущих руководителей страны, которым надо обеспечить суверенитет и независимость".

Александр Лукашенко обратил внимание, что даже не сама Беларусь является главной целью противников на Западе. Главное их желание - получить доступ к богатым ресурсам далее на востоке. "Они готовы в очередной раз растоптать (Беларусь. - Прим. БЕЛТА), порвать, каждого третьего убить, но прорваться туда - на восток к тем ресурсам, которых у них не хватает. Ну кому сегодня это не понятно?" - заметил он.
Глава государства обосновал это на конкретных примерах политики США в отношении Канады, Китая, Гренландии, Венесуэлы, Ирана… Благо, что в период президентства Дональда Трампа об истинных мотивах США там стали говорить открыто и без обиняков.

Давление Запада на Беларусь Александр Лукашенко связывает и с тем, что белорусы идут по пути сохранения своего наследия - и в духовном, и в культурном, и в экономическом измерениях. В этой связи Президент обратился к западным "белорусоведам", особенно к тем, кто до сих пор мечтает возродить имперское прошлое Речи Посполитой и делает вид, что в Беларуси в День народного единства ничего не происходит: "Я понимаю, что этими людьми движут фантомные боли, ген ненависти. А нами - энергия созидания".

"Некоторые в Польше в темноте ходят в спальне и видят дух Пилсудского (речь про Президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее заявлял, что общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского. - Прим. БЕЛТА). Цитата руководителя Польши, если кто-то это пропустил. Никаких Пилсудских в Беларуси не будет. Пора об этом забыть", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на белорусской земле есть только один хозяин - народ Беларуси. "У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ, богатые традиции - и культурные, и политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем, но и импортная философия здесь не приживется", - отметил он.
Говоря о сложной обстановке и молодежи, которой предстоит взять бразды правления страной, Александр Лукашенко упомянул и о своем нынешнем пребывании на посту Президента. "К власти меня привел народ вопреки всему, что происходило. И никогда не верьте тому, что "Лукашенко удерживает власть посиневшими руками". Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, способны ли вы сегодня взять страну и удержать ее? Если способны - завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу", - сказал он.
В завершение своей речи на форуме Президент еще раз сказал о том, почему важно создавать традиции в виде Дня народного единства, опираясь на судьбоносные сюжеты своей истории. "Чтобы быть собой. Не потерять свою индивидуальность. Чтобы не сбиться с пути, который проложили наши предшественники, - заявил Александр Лукашенко. - Что бы ни происходило с нами в разные эпохи - белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства. Вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света".

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ. Почему Могилевскую область переводят на военное положение и зачем сажать больше картофеля

Погода середины сентября в Беларуси весьма переменчива - уже не лето, но еще и не промозглая осень с затяжными дождями и пронизывающим ветром. Ранним утром, когда земля только отходит от ночной прохлады и седой туманной шали, волей-неволей приходится утепляться. А ближе к полудню упрямое солнце возвращает ускользающее ощущение летнего тепла.
Такой же разнообразной по накалу страстей была и пятничная рабочая поездка Александра Лукашенко в Шкловский район. Вначале казалось, что вот-вот "полетят головы" самых высоких чиновников. Но жестких кадровых решений, по крайней мере пока, не последовало. А закончили и вовсе на позитивной ноте. Что, впрочем, никак не снижает градус высказанной Президентом критики и напряженности поставленных задач.
О льняном фиаско

Вертолет главы государства приземлился на территории сельхозпредприятия "Говяды-агро" - на поле, где в нынешнем году выращивали лен. Сделав буквально несколько шагов, Александр Лукашенко опытным взглядом оценил ситуацию - качество уборки этой культуры оставляло желать лучшего. Отвратительно, ужас и кошмар - именно такие эпитеты Президент использовал, говоря об увиденном. 
"Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать, - жестко заметил глава государства в адрес встречавших его чиновников. - Я от тебя (председателя Могилевского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) этого не ожидал. А вам (главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе. - Прим. БЕЛТА) я бы посоветовал теорией прекратить заниматься, а (начать заниматься. - Прим. БЕЛТА) конкретными делами".

"Лен - вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь. Здесь льна нету. А то, что осталось, - это гнилое", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он отметил, что специально приехал в этот, по народному говоря, медвежий угол, чтобы посмотреть, как тут работают. Ведь часто чиновники и другие ответственные "топчутся" там, где чаще бывает Президент. 

О военных задачах для аграриев

Главе государства доложили о ситуации в "Говяды-агро", планах по развитию. Недавно здесь поменяли руководителя. Перспективы у предприятия есть, и земли неплохие. Но не хватает главного - дисциплины во всех ее проявлениях.
"Культура земледелия должна быть высочайшей. У вас - ужас какой-то. Если бы в советские времена такое было, вам бы сразу наручники одели и посадили в тюрьму. До "не могу" должно быть все распахано. И ввести военное положение в "Говядах", - распорядился Александр Лукашенко.

Обращаясь к недавно назначенному директору ОАО "Говяды-агро" Алексею Ладнову, глава государства дал несколько практических советов, как действовать и выстраивать работу в хозяйстве в целом. "Никакой "зряплаты" здесь быть не должно. Если не будет дисциплины, то ничего здесь не будет, - подчеркнул Президент. - Я это все видел. Если кто-то становится поперек, разбирайся железобетонно. Если ты это не сделаешь сейчас, ты это не сделаешь никогда. Надо делать все вовремя. И если ты пришел, они должны понять, что это не шутка".
Среднемесячная зарплата в "Говяды-агро", кстати, отнюдь не маленькая - 2840 рублей. Эта цифра совсем не бьет с реальным положением дел, и в первую очередь финансами. Возможно, что таким образом в хозяйстве стремятся не допустить оттока кадров. Но логично, что тогда надо и в полной мере их отрабатывать.

На военное положение в плане наведения порядка он поручил перевести и Могилевскую область в целом. "Если хоть один метр останется нераспаханным (у вас целые поля здесь пустуют), вы работать не будете. Это я вам говорю публично. Ни один, ни второй, - предупредил Александр Лукашенко министра и руководителя области. - Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний".
О "железобетонном спросе" глава государства также предупредил помощника Президента - инспектора по Могилевской области Надежду Котковец, для которой следующий год станет лакмусовой бумажкой. За это время Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Именно такую задачу поставил Александр Лукашенко.

О неожиданной точке на маршруте и готовом зоотехнике

Глава государства также заехал на молочно-товарный комплекс №1 "Говяды". Естественно, что после жесткого разговора на льняном поле настроение у Александра Лукашенко было изрядно подпорчено. Да и внешне обстановка на животноводческом комплексе отнюдь не внушала оптимизма. 

Но первое впечатление было обманчиво. Президент провел на МТК около часа и детально расспросил о ситуации руководителя комплекса Елену Мариуцэ. Уже с первых минут разговора стало понятно, что конкретно в ее компетентности сомнений нет. В заданных условиях на МТК все-таки стараются дать результат - лечат заболевших животных, находят выходы из ситуации при нехватке кормов, отлаживают технологические процессы. Итог - неплохие надои и сведенный к нулю падеж.
Очень показательным был момент, когда главе государства показали местный телятник - помещение вообще без претензий на какой-то лоск. Но зато, как говорится, дешево и сердито. "Вот это я просил построить. Не какие-то выдающиеся профилактории, а вот такой телятничек. Он же дешевый, вообще ничего не стоит. Больше ничего не надо. И ноль падежа. Но начали строить "дворцы". Ладно, пускай будут "дворцы". Но главное - это люди, дисциплина", - заметил белорусский лидер.
Впечатление о профессиональных качествах Елены Мариуцэ у Александра Лукашенко сложилось исключительно положительное. "Готовый зоотехник. Надо брать и отправлять в хозяйство. Нам нужны специалисты толковые, - сказал он. - Молодец. Она понимает, человек владеет полностью обстановкой".

Слова главы государства растрогали женщину, и в какой-то момент она даже прослезилась. "Это от счастья", - пояснила она.
Как выяснилось, сейчас в хозяйстве в целом, где несколько таких молочно-товарных комплексов, временно нет зоотехника. "Так вот зоотехник", - вновь сказал Президент о кандидатуре руководителя МТК.

"Я по образованию библиотекарь-библиограф", - неожиданно призналась Елена Мариуцэ.

"Мне твое образование неважно. Главное, чтобы порядок был. Она знает, как надо делать. Надо это масштабировать на другие комплексы. Ей только нужна будет поддержка", - настоял Александр Лукашенко.
И ведь не поспоришь. Тем более на этом комплексе женщина работает уже 15 лет. Здесь же механизатором трудится ее супруг, а старшая дочка - ветсанитаром. А работать в животноводстве Елена Мариуцэ начинала в знаменитом колхозе "Родина" под руководством Александра Лапотентова - легендарного руководителя, превратившего некогда убыточное хозяйство в одно из самых передовых и прибыльных в Беларуси.

"Она помнит, как работал Лапотентов - мужик был настоящий. Молодец, хозяйка", - отметил глава государства.

Президент распорядился привлечь помощь со стороны и к 7 ноября навести на комплексе идеальный порядок. И лично от себя сделал подарок - новый смеситель-кормораздатчик. Старому, который есть на комплексе, уже два десятка лет, и его давно пора менять. "В течение недели как подарок от меня у нее должен быть новый кормосмеситель. А этот вы ей отремонтируйте, чтобы был в резерве", - поручил он.
Подводя итог посещению "Говяды-агро", Александр Лукашенко пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство: "Не ездить же (только. - Прим. БЕЛТА) там, где все хорошо. Надо посмотреть, и где плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать. У вас люди хорошие".

О картофельных перспективах

В Шкловском районе Президент также посетил крупное и успешное крестьянское (фермерское) хозяйство "Диана". Руководитель - Владимир Малиновский - давний знакомый Александра Лукашенко. А само хозяйство - это как раз то место, куда, как порой говорит глава государства, можно приезжать отдохнуть душой.
"Ну, что, Володя, хоть настроение подниму. Как ты жив-здоров? А то там, знаешь, в этом "темном" углу побыл, так… Не знаю, как там выкарабкается этот руководитель (речь о недавно назначенном директоре ОАО "Говяды-агро" Алексее Ладнове. - Прим. БЕЛТА). Но и земли ж хорошие", - сказал Президент, приветствуя фермера. 

"Время надо немножко. Выкарабкается. Он, по моему, крепенький руководитель. Я познакомился пару дней назад", - обнадежил Владимир Малиновский.
Прямо на картофельном поле обсудили много тем. В центре внимания - главная для любого белоруса сельскохозяйственная культура. Хотя площади под выращивание картофеля в масштабах страны имеют тенденцию к сокращению. Частично это компенсируется повышением продуктивности в специализирующихся на картофеле хозяйствах, но Александра Лукашенко такое положение дел не вполне удовлетворяет.
"Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где будем возделывать картофель, - сказал глава государства. - Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси. Что за бульбаши, которые картошку не производят? Ну что такое 22 тыс. га? Это ничто для страны".
В связи с этим еще одно поручение - в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал.

Президент отметил, что надо договариваться на крупные регулярные поставки с покупателями в крупных городах России, есть сезонная потребность в картофеле и, например, в Узбекистане.

"Просто надо браться и делать, - подчеркнул белорусский лидер. - Картофель - с перспективой. Мы производим мало картофеля. Надо возрождать. Мы умеем это делать".

Владимир Малиновский рассказал, как у него выстроены процессы, какая при этом используется техника, где удалось сократить потребность в трудовых ресурсах, что с производством и обеспеченностью семенами.

"Если по-настоящему, так и много людей не надо, и опыт есть. Главное - уметь это делать. На самом высоком уровне он умеет делать. И он же не прячет свои знания. Приезжайте, смотрите", - отметил Александр Лукашенко.
Когда речь зашла о технике, Владимир Малиновский отметил, что сейчас в Гомеле стали выпускать весьма неплохие комбайны для уборки картофеля, которые сравнимы с импортными аналогами.

Во время посещения хозяйства Президент отметил, что приехал не для того, чтобы посмотреть, как хорошо идут дела у фермера. Было важно актуализировать тему уборочной кампании, ведь зерновые - это только полдела, а впереди у аграриев еще много работы. "Главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка (зерновых. - Прим. БЕЛТА) у нас - середина только. А дальше - борщевой набор - все виды культур. Картофель - отдельно. У нас еще льнотреста в поле, кукуруза на силос, кукуруза не зерно и свекла. У нас еще море работ", - сказал глава государства.

О высоких заработках на селе и фермерстве

За разговором с фермером затронули и многие жизненные темы. Например, о нелегком крестьянском труде и вознаграждении за него. Владимир Малиновский рассказал, что средняя зарплата за прошлый год у него в хозяйстве составила 3600 рублей. А в период самой жаркой страды и того больше. В августе нынешнего года средняя зарплата штатного работника достигла почти 6,7 тыс. рублей. "Ну да, работали по 12 часов и больше. Работаем много. А по-другому как? Вот пока идет уборка, другого выхода нет. Иначе проблемы могут быть", - откровенно сказал он.
Александр Лукашенко согласился, что в этом плане важно не обидеть работников: "Вот сам не получи - отдай им зарплату. Крестьяне за деньги работают. Да каждому нужны деньги".
Президент рассказал, что хочет сделать Шкловский район, который он хорошо знает, как образец для других регионов. И сейчас в этом направлении много делается, подтягивается уровень у некоторых отстающих государственных сельхозпредприятий.

При этом Александр Лукашенко отнюдь не против частников, но только нужно внимательно смотреть за тем, кому и на каких условиях передавать земли. Ведь таких фермеров, как Владимир Малиновский в Шкловском районе или Михаил Шруб в Житковичском, не так много. "Если бы нам 5 тысяч Малиновских, так и проблем бы не было в сельском хозяйстве", - заметил белорусский лидер.
Сам Владимир Малиновский с оптимизмом смотрит в будущее: "Лучшее, конечно, впереди. Родятся люди. И эти научатся работать. Жизнь будет заставлять".

"Надо идти этим путем. Никуда не денешься", - подтвердил глава государства.-0-
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