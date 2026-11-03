Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об участии страны в гуманитарной миссии в Алешках и отметил особую роль уполномоченных по правам человека России и Украины. Соответствующие заявления глава государства сделал на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
"Россияне с украинцами молодцы, договорились по Алешкам, - сказал Президент. - Мы в это были вовлечены. Украинцы прямо заявили: "Мы примем оттуда (из Алешек. - Прим. БЕЛТА) людей только с территории Беларуси". Господь с вами. Путин позвонил, говорит: надо это сделать, помоги. Я говорю: "Не вопрос. Пожалуйста. В Гомеле примем, накормим, подлечим, отправим куда надо".
Глава государства обратил особое внимание на роль уполномоченных по правам человека России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца в гуманитарной миссии в Алешках. "Вот все говорят: что делать, что делать (для мирного урегулирования конфликта. - Прим. БЕЛТА)? Не надо выдумывать - на них посмотрите, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Их контакты давние, они ведут переговоры. Они сейчас на острие оказались волею судеб".
"Давайте будем делать то, что они сейчас сделали, - россиянка, и украинец. В этом направлении надо двигаться. Надо расширять подобные коридоры и искать такие точки, где можно идти на деэскалацию", - заявил белорусский лидер.-0-