Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об участии страны в гуманитарной миссии в Алешках и отметил особую роль уполномоченных по правам человека России и Украины. Соответствующие заявления глава государства сделал на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.





"Россияне с украинцами молодцы, договорились по Алешкам, - сказал Президент. - Мы в это были вовлечены. Украинцы прямо заявили: "Мы примем оттуда (из Алешек. - Прим. БЕЛТА) людей только с территории Беларуси". Господь с вами. Путин позвонил, говорит: надо это сделать, помоги. Я говорю: "Не вопрос. Пожалуйста. В Гомеле примем, накормим, подлечим, отправим куда надо".