Президент
17 сентября 2026, 20:18
Начальником УВД Витебского облисполкома назначен Александр Купченя
Фото из архива
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полковник милиции Александр Купченя назначен начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома. Соответствующий указ подписал 17 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.-0-
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