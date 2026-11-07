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"Мы даем вам удочку, идите ловите рыбу". Лукашенко - сельчанам в Шкловском районе

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Президент
07 ноября 2026, 12:35

"Мы даем вам удочку, идите ловите рыбу". Лукашенко - сельчанам в Шкловском районе

7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области пообщался с жителями агрогородка Говяды и рассказал им о подходах государства в поддержке и развитии сельхзпроизводства, передает корреспондент БЕЛТА.

По поручению Президента за последние два месяца в сельхозпредприятии "Говяды-агро" был наведен порядок, оказана необходимая помощь. 

"Здесь хорошие земли. Но отдачи недостаточно было. Поэтому еще раз сделали крупный шаг. Подключили могилевчан. Они приехали, помогли навести порядок, сделать что-то. Я им очень благодарен - пять предприятий работали. Сделали доброе дело. Мы в долгу перед ними не останемся", - сказал глава государства.
Теперь дело за самими сельчанами. Необходима отдача от вложенных средств: "Лучше работать, чем воевать. Поэтому упирайтесь, начинайте работать. Вашему руководителю - карт-бланш на все. Надо двигаться вперед. Это ваша работа, зарплата".

"Как говорили у нас в деревне, "дурнiца скончылася". Мы не потерпим больше расхлябанности, потому что это выливается в большие деньги, в убытки. А потом вы приходите: "Дайте деньги!" А где их взять? Это мы у кого-то берем, а вам отдаем", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент высказался образно: "Мы даем вам удочку. Идите ловите рыбу. Рыбу никто не даст. И это вредно. Вот мы надавали "рыбы" сельскому хозяйству, а сегодня думаем: раздавать деньги - это неправильно. Мы переходим к тому, чтобы помогать вам что-то строить".

Но выделенные в виде помощи деньги - на возвратной основе, обратил внимание Александр Лукашенко. Долги в будущем нужно возвращать за счет эффективной работы предприятий.
Глава государства напомнил, что в прежние годы обещал выйти на уровень в $500 средней зарплаты по стране. Сегодня она уже составляет в эквиваленте порядка около $1 тыс. "Все, ко мне с зарплатой не ходите. Мы создаем условия, - подчеркнул белорусский лидер. - С неба ничего не падает. Даже во времена пандемии я сказал: вертолетных денег не будет. Надо по-крестьянски, по-деревенски, по-хозяйски аккуратненько идти работать. Надо шевелиться, упираться, надо работать", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь государство помогает создать на местах нормальные условия для жизни в регионах. "Они на сегодняшний день созданы для того, чтобы вы могли здесь жить, работать, зарабатывать. Специалисты посчитали. Вы убыточные (речь о хозяйстве "Говяды-агро". - Прим. БЕЛТА) на сегодняшний день. Это никуда не годно. К вам я сюда не поеду больше порядок наводить или деньги выделять. Губернатор вам деньги не будет из бюджета выделять. Мы сделали все для того, чтобы вы упирались и работали", - заявил Президент. 

Он напомнил, что Беларусь не такая уж и маленькая страна, как некоторые считают: "Она огромная. И везде ждут поддержки Президента. Поэтому вы должны понимать, что страна большая".
Александр Лукашенко также обратил внимание сельчан, что в порядке нужно содержать не только производства, но начинать со своих домов и приусадебных участков. Он ориентирует местных руководителей подталкивать людей к этому, помогать, в чем необходимо.

"Надо потихоньку восстанавливать все. В основном люди должны восстановить свои улицы, дома. Обкосить все. Старые эти конторы, клубы - их тоже надо привести в порядок. Все, что можете сделать, делайте, не забрасывайте свои приусадебные участки. Наводите порядок в своих деревнях, - дал совет Президент. - Приучайте своих детей к работе, смотрите, чтобы они больше ходили босиком по траве. Чтобы быть здоровыми, они должны на земле работать. Если будут босиком ходить, да еще руками земельку эту перебирать два раза в год - посадить, а потом убрать - это будет неплохо. Поверьте, это вашим детям нужно будет".

Александр Лукашенко также призвал людей не стремится уехать куда-то в большой город, а своими руками вместе создавать хорошие условия для жизни на селе. Это важно и с точки зрения равномерного распределения трудовых ресурсов по стране.-0-
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