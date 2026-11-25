25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point высказался о формировании новой системы безопасности в Европе и роли в этом разных стран, передает корреспондент БЕЛТА.
Один из вопросов главе государства касался выстраивания новой архитектуры безопасности на Европейском континенте. Здесь Александр Лукашенко обратил внимание на значительный потенциал, которым обладает Франция.
"Франция должна играть большую роль исходя из своего веса. Мощная ядерная держава. На душу населения там больше $50 тыс. ВВП. Это серьезная страна. Почему бы нет?" - сказал белорусский лидер.
"Мы считаем в России и Беларуси, что французы менее агрессивные, чем некоторые страны по отношению в том числе к Беларуси и России. И к Украине тоже. Вы знаете, кого я имею в виду, - продолжил Александр Лукашенко. - Франция могла бы играть более миролюбивую роль".
"А Германия, может, чуть-чуть меньшую. Несмотря на ВВП и прочее. Может быть, как-то Великобританию к этому приобщить. Вы ее выбросили или она сама выскочила из Европейского союза, а сейчас не знает, как обратно вернуться", - заметил Президент.-0-
Президент
25 ноября 2026, 13:22
Могла бы играть большую роль. Лукашенко о возможностях Франции в вопросах европейской безопасности
Фото Pexels
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