Лукашенко: земли и лес - это наше все

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25 сентября, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Земельные и лесные ресурсы очень важны для Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Логойский район, где посетил производство лесозаготовительной техники, передает корреспондент БЕЛТА."Земли и лес - это наше все, - подчеркнул белорусский лидер. - Надо заниматься культуртехникой. Но только тогда, когда есть отдача от того, что у тебя окультурено. Я смотрю, нам на многих полях надо что-то вырубать, убирать, выдергивать эти пни и обрабатывать почву. Надо больше и больше заниматься мелиорацией, культуртехникой, чтобы возвращать земли к жизни", - сказал Президент.Он обратил внимание, что цены на продовольствие в мире серьезно растут, и для Беларуси, которая его производит с избытком и экспортирует, это хорошо. "Для того, чтобы продовольствие иметь, надо земли и технологии", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-