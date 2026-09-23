Лукашенко заслушал доклад помощника по Могилевской области Котковец 

Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины, устранения имеющихся недостатков. Было дано поручение главе Администрации Президента и помощнику в Могилевской области детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как "Говяды-агро" и "Александрийское", эта тема актуальна и в масштабах страны в целом.
Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении поставленных главой государства задач привлечены также работники промышленных предприятий Могилева.
Доложено о продолжении уборки сельхозкультур и осенних полевых работах в Могилевской области. В настоящее время в регионе полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, а также рапс. Сверх плана посеян озимый рапс, в связи с чем Надежда Котковец особо отметила экономическую эффективность этой культуры. Озимые зерновые на данный момент посеяны на 46% площадей. Президенту доложено, что аграрии Могилевской области обеспечены всем необходимым, включая минеральные удобрения, чтобы завершить озимый сев в оптимальные агротехнические сроки.
Еще одна тема доклада касалась поручений Президента в сфере картофелеводства: расширение рынков сбыта и наращивание объемов производства. Надежда Котковец заверила, что под реализацию этой задачи есть отработанные технологии производства и хранения, хорошие отечественные сорта. Главное сейчас - поиск дополнительных рынков сбыта, чему в ближайшее время будет уделено самое пристальное внимание.-0-