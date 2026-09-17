Лукашенко - западным "белорусоведам": вами движет ген ненависти, а нами - энергия созидания

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западными "белорусоведами" движет ген ненависти, а белорусами - энергия созидания. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.Александр Лукашенко обратил внимание, что на протяжении 18 лет - с 1921 по 1939 год - на территории Западной Беларуси проводилась практика этноцида. Главной задачей было сломить людей духовно, стереть как личность, превратить в безмолвных рабов. Именно поэтому жители западных регионов Беларуси с цветами встречали Красную армию как освободителей. "Подчеркну: для белорусов этот поход не был военным. Он прошел как мирная встреча двух частей одного народа. Данный факт признали и некоторые западные государства, в частности Франция и Британия", - заявил Президент."Там, на Западе, пишут про нашу историю, про белорусскую идентичность, про "врожденное чувство уважения к помещикам". Суть их "науки" проста - снова заставить белорусов жить под плеткой и работать на пана. Нас хотят загнать под плетку. Примерно так, как сейчас работают наши, как они себя называют, правительство и офисы в изгнании. За прошедшее столетие, особенно последние 30 лет, их у нас немало накопилось - этих офисов из числа беглых в изгнании, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Князей, магнатов и прочих правителей на разных континентах, до сих пор не понимающих, что на нашей земле есть только один хозяин - народ Беларуси. Обещаю вам, что так и будет".Он выразил уверенность, что давление Запада на Беларусь связано с тем, что белорусы идут по пути сохранения своего наследия - и в духовном, и в культурном, и в экономическом измерениях. В этой связи Президент обратился к западным "белорусоведам". "Особенно к тем, кто до сих пор мечтает возродить имперское прошлое Речи Посполитой и делает вид, что в Беларуси в этот праздничный день ничего не происходит, - заявил Александр Лукашенко. - Некоторые в Польше в темноте ходят в спальне и видят дух Пилсудского (речь про Президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее заявлял, что общается с духом покойного маршала Юзефа Пилсудского. - Прим. БЕЛТА). Руководитель Польши, если кто-то это пропустил. Никаких Пилсудских в Беларуси не будет. Пора об этом забыть"."Я понимаю, что этими людьми (речь о западных "белорусоведах. - Прим. БЕЛТА) движут фантомные боли, ген ненависти, а нами - энергия созидания, - сказал Александр Лукашенко. - Наша земля не раз возрождалась из пепла. Нас не сломали ни кровавые походы на восточных славян, ни Первая мировая и Великая Отечественная войны".Президент заверил, что белорусам чужого не надо - ни земли, ни богатств, ни идей. "У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ, богатые традиции - и культурные, и политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем, но и импортная философия здесь не приживется", - подчеркнул он.-0-