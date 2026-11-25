25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью французскому журналу Le Point, что мешает Владимиру Зеленскому завершить войну и не допустить эскалации, передает корреспондент БЕЛТА.
"Надо, чтобы он имел самостоятельность и независимость определенную, - обратил внимание белорусский лидер. - Вы (страны Евросоюза, включая Францию. - Прим. БЕЛТА) управляете сегодня Зеленским. Вы не хотите, с моей точки зрения, закончить эту войну, не допустить эскалации. Это самое опасное для европейцев и для нас в том числе. Эскалация - это катастрофа".
Президент убежден в необходимости возобновления переговоров для скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Для этого можно вновь задействовать потенциал Минска по организации переговорного процесса. "Надо было отбросить все нюансы, приехать сюда, где это было, назвать "Минск-три… пять" или как… Вернуться к этому разговору", - сказал глава государства.-0-
Президент
25 ноября 2026, 13:16
Лукашенко заявил о внешнем влиянии на Зеленского, которое мешает завершить войну
Владимир Зеленский. Фото АР
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