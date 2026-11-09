Лукашенко заявил о планах нарастить в Беларуси производство азотных и фосфорных удобрений 

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"Более того (сейчас прорабатывается вопрос), мы планируем строительство еще одного комбината по производству азотных удобрений. Очень активно работаем по фосфору. Я лично хотел бы, чтобы фосфорные удобрения в большем объеме у нас производились. Тогда у нас будет комплекс. И сегодня на рынке большие деньги платят за эти комплексные удобрения", - добавил Александр Лукашенко.-0-