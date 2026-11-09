Лукашенко заявил о планах нарастить в Беларуси производство азотных и фосфорных удобрений 

"Более того (сейчас прорабатывается вопрос), мы планируем строительство еще одного комбината по производству азотных удобрений. Очень активно работаем по фосфору. Я лично хотел бы, чтобы фосфорные удобрения в большем объеме у нас производились. Тогда у нас будет комплекс. И сегодня на рынке большие деньги платят за эти комплексные удобрения", - добавил Александр Лукашенко.-0-

9 ноября, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит перспективу в развитии в стране сектора производства удобрений. Не только калийных, но также азотных и фосфорных, а на их основе - востребованных на рынках комплексных удобрений. Об этом он заявил на рабочем совещании о современных подходах к региональному развитию, передает корреспондент БЕЛТА.Глава государства обратил внимание руководителей районов на необходимость создания хороших баз и складов для хранения удобрений, повсеместного приведения в порядок уже имеющихся. "Они (удобрения. - Прим. БЕЛТА) под открытым небом лежать не должны. Тут прощения не будет. Сегодня удобрения имеют приличную цену. Даже американцы просят меня, чтобы им поставили калийные удобрения. Пробную партию мы отправили. Выгружаем. Но мы прежде всего смотрим на то, чтобы обеспечить своих крестьян", - сказал Президент.