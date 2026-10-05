Лукашенко заявил о "паломничестве" белорусов в Москву и поддержал строительство высокоскоростной магистрали

"Я знаю ваши патриотические чувства и отношение к России. Но Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял недавнее принятое в России решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска, - сказал глава государства. - Это очень интересно для наших людей. Потому что последние вот годы (граждане Беларуси стали часто посещать Россию и ее столицу. - Прим. БЕЛТА) - я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву. Особенно молодежи".

"Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе. И чтобы никогда не возникало по ту или другу сторону - в Минске или Москве - разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать", - добавил Президент. "Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе. И чтобы никогда не возникало по ту или другу сторону - в Минске или Москве - разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать", - добавил Президент.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Минск - это планируемая специализированная двухпутная электрифицированная линия для поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч, которая сократит время в пути между столицами с 7-9 до 3 часов. Принципиальное решение о начале проработки этого проекта Президент России Владимир Путин одобрил 15 июня 2026 года. Официальный меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве (ВСМ) Беларусь и Россия подписали 1 октября текущего года на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.-0- Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Минск - это планируемая специализированная двухпутная электрифицированная линия для поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч, которая сократит время в пути между столицами с 7-9 до 3 часов. Принципиальное решение о начале проработки этого проекта Президент России Владимир Путин одобрил 15 июня 2026 года. Официальный меморандум о сотрудничестве в проектировании и строительстве (ВСМ) Беларусь и Россия подписали 1 октября текущего года на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.-0-





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5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно воспринял недавнее принятое решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Об этом он заявил на встрече с председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым, передает корреспондент БЕЛТА.