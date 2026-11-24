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Александр Лукашенко предложил свой вариант. "Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву", - сказал глава государства.
"Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее - Украины, Беларуси и России. Мы три славянских народа. Наша главная будет (роль. - Прим. БЕЛТА), - заявил глава государства. - Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше".
На ремарку журналиста, что Владимир Зеленский не пойдет на такой переговорный формат, Александр Лукашенко ответил: "Не согласится - пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться".-0-
** Полная версия интервью Александра Лукашенко французскому журналу Le Point будет опубликована 25 ноября.
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