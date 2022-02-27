Лукашенко заявил, что на него вышли представители элиты Украины с просьбой связаться с Зеленским

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, что на него вышли представители элиты Украины с просьбой связаться с Владимиром Зеленским, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко рассказал, что на днях разговаривал с Владимиром Путиным и он подтвердил готовность вести переговоры с Украиной. Позже российский лидер попросил главу белорусского государства помочь в организации этих переговоров. Однако, как стало известно потом, украинская сторона отказался от них.

"Вчера поздно вечером на меня начали выходить украинцы из элиты. Суть: "Станьте между нами". Это цитата. Я говорю: "Да я стою с первого дня", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, украинские элиты настаивали на своей просьбе к главе государства связаться с Президентом Украины. И Александр Лукашенко согласился, хоть и сомневался, что сможет повлиять на украинского лидера. "По нескольким линиям доложили Зеленскому, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз поздно вечером закрутилось. Опять позвонил Президент России, рассказал, как с переговорами обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них очень плохо", - рассказал Президент.

В Гомеле успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию. Осталось дождаться ответа от Украины.

"За ночь его, Зеленского, пытались найти, нашли к утру. "Возможно. Переговорим", - ответ. Я уже могу это озвучить. Цитата: "Человек не в адеквате. Он не понимает, что происходит", - раскрыл некоторые подробности Президент.-0-

Александр Лукашенко