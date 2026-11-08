8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром в день проведения под Минском уже ставшего традиционным чемпионата по колке дров среди СМИ Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал видеоролик о том, как Президент Беларуси Александр Лукашенко на малой родине вместе со своей командой колет дрова, сообщает БЕЛТА.
Таким образом глава государства решил поддержать участников чемпионата не только словом, но и делом. "Чтобы журналисты знали, что не они одни работают", - отметил Президент.
Завершив колку дров, Александр Лукашенко поставил автограф на топорище. "Отдаю свой топор рабочий - Belarus (марка отечественных топоров, которые выпускает МТЗ. - Прим. БЕЛТА), - сказал он. - Привет журналистам. Большой привет журналистам! Они молодцы! Это исключительно в их честь".
Уже пятый по счету чемпионат по колке дров среди СМИ проводится 8 ноября на берегу водохранилища Вяча. В прежние годы Александр Лукашенко дважды приезжал на праздник, в том числе на самый первый чемпионат, лично проводил мастер-классы по колке дров.
В программе нынешнего чемпионата - спортивный поединок между представителями медиасферы, командные эстафеты, а также широкий ассортимент блюд национальной кухни с дегустацией, выступления артистов и развлекательная программа, семейные активности для зрителей.
Участников ждут подарки, а победителей - суперпризы.-0-
Президент
08 ноября 2026, 10:29
Лукашенко заинтриговал. Кому достанется его рабочий топор с автографом?
Скриншот видео Telegram-канала "Пул Первого"
Новости рубрики Президент
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной
"Я не сторонник революций". Лукашенко высказался о празднике 7 ноября и о том, почему его сохранили в Беларуси
Главное
Топ-новости
Контекст важнее контента? Гендиректор БЕЛТА рассказал о вызовах эпохи ИИ на Всемирном медиасаммите в Пекине
Посол КНР: Китай и Беларусь намерены развивать партийные связи и укреплять стратегическое партнерство
Улица Ленина - не просто адрес: что Беларусь сохранила от советской эпохи и почему это важно сегодня
С нами интереснее