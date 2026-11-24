"Сегодня в мире очень неспокойно, сегодня в мире мы воюем. Но пока воюем на информационном поле, в средствах массовой информации. Я часто говорю: слава богу, что это пока в средствах массовой информации и не выливается в какие-то конфликты, как в Украине сегодня происходят события", - сказал Президент.





"Поэтому пока воюем в СМИ. Может быть, хорошо закончится эта война - как-то она уйдет на спад. Если мы только повоюем в СМИ, то это еще более-менее терпимо. Но вам достается - журналистам достается", - заявил белорусский лидер. "Поэтому пока воюем в СМИ. Может быть, хорошо закончится эта война - как-то она уйдет на спад. Если мы только повоюем в СМИ, то это еще более-менее терпимо. Но вам достается - журналистам достается", - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что в Беларуси незамедлительно реагируют на появление той или иной деструктивной информации в интернете: "Мы, не задумываясь, принимаем соответствующие меры, что бы там ни верещали со всех сторон. Потому что стабильность для государства - важнейший фактор. Мы это пережили в 2020 году. И не хотим, чтобы это повторилось. И тогда под ударом прежде всего оказались наши журналисты".-0- Он отметил, что в Беларуси незамедлительно реагируют на появление той или иной деструктивной информации в интернете: "Мы, не задумываясь, принимаем соответствующие меры, что бы там ни верещали со всех сторон. Потому что стабильность для государства - важнейший фактор. Мы это пережили в 2020 году. И не хотим, чтобы это повторилось. И тогда под ударом прежде всего оказались наши журналисты".-0-

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что война пока ведется в медиапространстве и надеется, что эти столкновения все же не перерастут в реальные. Соответствующие заявления глава государства сделал на встрече с членами совета директоров МТРК "Мир", передает корреспондент БЕЛТА.